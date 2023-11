Od 2024 roku będzie można przekazać 1,5% podatku rolnego. Dla kogo? Na jakim wniosku?

Podatnicy podatku rolnego będą mogli w 2024 roku pierwszy raz przekazać 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wskazanych w przepisach organizacji. Minister Finansów przygotował właśnie projekt rozporządzenia z wzorami wniosku o przekazanie tego podatku (RPU-1) i załącznika do tego wniosku (ZRPU-1).

W dniu 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie zmiany wprowadzone do ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym przez ustawę z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450).



Na podstawie tych nowych przepisów osoba fizyczna (podatnik podatku rolnego) będzie mogła od nowego roku wnioskować o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz:

- związku zawodowego rolników indywidualnych,

- związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo

- Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wpisanych na listy umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.



Rolnicza spółdzielnia produkcyjna będzie mogła wnioskować o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, wpisanego na listę umieszczoną na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Autopromocja

Wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku rolnego (RPU-1) . Projekt rozporządzenia

Minister finansów przygotował już projekt rozporządzenia, w którym zostaną określone:

- wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1),

- załącznik do wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego – dane pozostałych podatników (ZRPU-1).



Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z dodanego od 1 stycznia 2024 r. art. 6d ust. 7 ustawy o podatku rolnym.



Wniosek RPU-1 podatnicy będą mogli składać na dany rok podatkowy w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada danego roku podatkowego. Po raz pierwszy wniosek będą mogli złożyć w 2024 roku.



Wzór wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1) zawiera dane niezbędne do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, takie jak:

1) miejsce i adres siedziby organu podatkowego, do którego należy złożyć wniosek,

2) rodzaj podmiotu składającego wniosek,

3) dane podatnika,

4) wskazanie wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego na rzecz, którego ma być przekazane 1,5% należnego podatku rolnego (poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS),

5) informację o załączniku,

6) podpisy podatnika (podatników)/osoby (osób) reprezentującej podatnika,

a także niezbędne objaśnienia.

Ważne Jeden formularz wniosku będzie umożliwiał podatnikowi podatku rolnego wnioskowanie o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego zarówno od gruntów stanowiących jego własność (posiadanie), jak i od podatku zapłaconego z tytułu jego udziału we współwłasności (współposiadaniu) gruntów. W takim przypadku w pozycji: Rodzaj podmiotu podatnik zaznacza obydwa kwadraty.

Kiedy trzeba będzie wypełnić załącznik ZRPU-1?

W przypadku podpisania wniosku przez więcej niż jednego podatnika wniosek należy złożyć wraz z załącznikiem ZRPU-1. Załącznik ZRPU-1 służy do wykazywania danych pozostałych podatników w przypadku składania jednego wniosku przez współwłaścicieli (współposiadaczy) nieruchomości.



Jeden wniosek RPU-1 może być złożony przez nie więcej niż trzech współwłaścicieli (współposiadaczy). Wspólne złożenie wniosku wymaga złożenia podpisów przez podatników lub osoby reprezentujące podatnika oraz podania danych identyfikacyjnych podatników w załączniku ZRPU-1. W przypadku, gdy wniosek RPU-1 dotyczy więcej niż 3 podatników należy wypełnić dodatkowy wniosek. Jeżeli dodatkowy wniosek składa więcej niż jeden podatnik należy złożyć również załącznik ZRPU-1.

Od kiedy będzie można złożyć wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku rolnego?

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., tj. z dniem wejścia w życie wyżej wskazanych zmian w ustawie o podatku rolnym. Zatem od 1 marca 2024 r. będzie można złożyć wniosek RPU-1.



Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego.



Podstawa prawna: ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450).

oprac. Paweł Huczko

Dalszy ciąg materiału pod wideo