Ceny zbóż 2023 r. [połowa grudnia]. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

Jakie ceny osiągają zboża na rynku krajowym i w eksporcie w połowie grudnia 2023 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Ceny zbóż w połowie grudnia 2023 r.– sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że na polskim rynku zbóż w połowie grudnia 2923 roku nadal panuje zastój. Wynika to głównie z wyraźnie ograniczonej podaży, jak i popytu na ziarno.



IZP obserwuje, że ceny oferowane przez kupujących nie zadowalają sprzedawców, głównie rolników, którzy od dawna są mało aktywni na rynku.

Powodem tego zastoju jest także to, że wielu przetwórców zdołało pokryć potrzeby surowcowe na okres przed- i poświąteczny skupując ziarno na magazyny lub zawierając kontrakty na jego dostawy w terminie późniejszym. Notowane spowolnienie w produkcji pasz przemysłowych ogranicza potrzeby surowcowe wytwórni pasz. Z kolei, przy obecnych cenach ziarna, wielu mniejszych rolników decyduje się na produkcję pasz we własnym zakresie. W związku z powyższymi czynnikami, trudno liczyć na ożywienie handlu w najbliższych dniach.

Zdaniem IZP, ceny zbóż na rynku wewnętrznym są zbliżone do cen oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów, a lokalnie kształtują się nawet powyżej parytetu eksportowego. Niemniej jednak, trudno kupić większe partie ziarna w oferowanych cenach, szczególnie w dolnych przedziałach cenowych.

Autopromocja

Ceny zbóż w Polsce

Ceny zbóż oferowane przez krajowych przetwórców kształtowały się następująco (ceny z dostawą w grudniu lub styczniu /DAP/ - stan na 15 grudnia 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) - 850-930 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 750-860 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 600-650 zł/tonę;

- żyto paszowe – 550-630 zł/tonę;

- pszenżyto – 680-760 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 720-800 zł/tonę;

- owies paszowy – 800-920 zł/tonę;

- kukurydza – 640-770 zł/tonę;

- rzepak – 1750-1830 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Jak podsumowała IZP, w listopadzie br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 800 tys. ton wobec ponad 851 tys. ton wywiezionych w październiku br. oraz 380 tys. ton wyeksportowanych w listopadzie 2022 roku. Z tej wielkości, w listopadzie br. eksport pszenicy wyniósł około 400 tys. ton, kukurydzy – 345 tys. ton, żyta – 22 tys. ton, jęczmienia – 8 tys. ton, pszenżyta – 12 tys. ton, a owsa – 8 tys. ton. Z kolei, w listopadzie br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 13 tys. ton.



Izba Zbożowo-Paszowa obserwuje, że w grudniu 2023 r., przedmiotem eksportu drogą morską będzie przede wszystkim kukurydza w ramach wcześniej zawartych kontraktów, a w mniejszym stopniu pszenica. Ceny zbóż na rynku wewnętrznym są obecnie zbliżone do cen oferowanych przez eksporterów, a lokalnie w przypadku niektórych zbóż kształtują się nawet powyżej parytetu eksportowego. Do tego dochodzi uszczuplona rynkowa podaż ziarna, a także bardzo wysokie koszty transportu związane z przemieszczaniem zbóż.



W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej spadły o ok. 15-20 PLN/t, a pozostałych zbóż nie uległy zmianie i kształtowały się następująco (wg stanu na 15 grudnia br. - z dostawą do portów):

- pszenica konsumpcyjna (10.0/74/220) – 855-870 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 I),

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 885-900 zł/t (dostawa G/G/Sz do 15 I),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 925-940 zł/t (dostawa G/G/Sz, XII-I),

- pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 940 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 I),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 975-985 zł/t (dostawa G/G/Sz, XII),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1045-1050 zł/t (dostawa G/G/Sz, XII-I),

- pszenica paszowa – 775-810 zł/t (dostawa G/G/Sz, XII-I),

- pszenżyto – 740 zł/t (dostawa G/G, XII),

- żyto paszowe (68) – 660 zł/t (dostawa G/G, do 15 I),

- kukurydza (DON 2000) - 810-825 zł/t (dostawa G/G/Sz, XII-II).



IZP obserwuje, że utrzymujący się silny kurs złotego w relacji do euro osłabia opłacalność eksportu ziarna na rynek niemiecki. Ponadto, handel utrudnia uszczuplona rynkowa podaż ziarna w kraju i wysokie koszty transportu.

Ceny na giełdach światowych - Chicago (CBOT) i MATIF

Jak informuje 30 października 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie spadły. Notowane w ostatnich dniach wyraźne osłabienie kursu dolara do koszyka walut stanowiło wsparcie cen pszenicy za oceanem. Niemniej jednak, brak oznak świeżego popytu na ziarno po ostatnich zakupach amerykańskiej pszenicy dokonanych przez Chiny przeciwdziała większej zwyżce cen pszenicy na giełdzie w Chicago. W piątek 15/12 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2024 na giełdzie w Chicago wyniosła 231,20 USD/t i była o 0,4% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 spadła o 0,2% i wyniosła 234,94 USD/t.



Natomiast ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu także spadły, m.in. w reakcji na wyraźne umocnienie kursu euro względem dolara, co dodatkowo zwiększyło obawy uczestników rynku o dalsze tempo eksportu ziarna z krajów Europy Zachodniej. IZP ocenia, że handlowcy spodziewają się ostrej konkurencji ze strony krajów regionu Morza Czarnego w ramach dużego przetargu na zakup 715 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej przez Arabię Saudyjską. Według o ocen handlowców, w związku z tym, że amerykańska pszenica wygląda na zbyt drogą, a Argentyna jest niepewna politycznie, pojawiają się szanse na sprzedaż unijnego ziarna w ramach tego przetargu.



Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że w piątek 15 grudnia 2023 r. cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2024 na MATIFie wyniosła 222,75 EUR/t i była o 3,3% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 spadła o 2,8% i wyniosła 228,25 EUR/t.

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa

Dalszy ciąg materiału pod wideo