Deficyt budżetu na 2024 rok wyniesie 184 mld zł - poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że wydatki zaplanowano na 866 mld zł, a przychody na 682 mld zł. W projekcie budżetu są pieniądze m.in. na 800 plus, 13. i 14. emerytury, podwyżki dla nauczycieli i w całej budżetówce.

Deficyt budżetu na 2024 roku

"Wydatki tegoroczne zaplanowane w budżecie na rok 2024 to 866 mld zł, przychody 682 mld zł, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 mld zł" - powiedział szef resortu finansów.

Wskazał, że budżet tworzony jest przy założeniu 3 proc. wzrostu PKB w przyszłym roku, oraz inflacji na poziomie 6,6 proc.

Domański: podejmiemy szereg działań na rzecz ograniczenia deficytu

"Podejmiemy szereg działań na rzecz ograniczenia wysokości deficytu budżetowego" - oświadczył Domański na konferencji prasowej, w której również uczestniczył premier Donald Tusk. Zaznaczył, że nowy rząd przeprowadzi w najbliższych tygodniach dokładny audyt we wszystkich ministerstwach, by szukać pewnych "naturalnych oszczędności". "Będziemy dążyć do tego, aby deficyt w kolejnych latach ulegał ograniczeniu" - podkreślił minister finansów.

Odnosząc się do kursu złotego Domański ocenił, że to co się dzieje na rynku po 15 października, to "jednoznaczny sygnał". "Złoty się wyraźnie umocnił, co jest związane z oczekiwaniem napływu środków z KPO i oczekiwaniem proeuropejskiego nastawienia rządu" - stwierdził minister. Zauważył, że silny złoty pomaga w walce z inflacją, ale ma negatywny wpływ na rentowność polskiego eksportu, co - według niego - może być "pewnym wyzwaniem" w 2024 r.

Tusk: w projekcie przyszłorocznego budżetu są pieniądze na 800 plus, 13. i 14. emerytury

"800 plus - jest finansowanie, są pieniądze w budżecie, będzie wypłacanie. 13. i 14. emerytury będą wypłacane, są na to środki w budżecie" - powiedział premier. "Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane" - wskazał Donald Tusk. Jak mówił, "to nie jest łatwe zadanie, ale słowo musi coś znaczyć, więc podjęliśmy tu decyzję bez zbędnej dyskusji".

Premier: wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20 proc. dla wszystkich pracowników budżetówki

"To co dla nas było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na 2024 rok pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków" - oświadczył szef rządu. Wskazał, że w budżecie na 2024 r. zapewniono środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc. "Chodzi o to, że 30-proc. podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecanych 1500 zł" - tłumaczył.

Premier dodał, że rząd pamiętał też - zgodnie ze zobowiązaniami - o nauczycielach przedszkolnych. "Tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach" - powiedział. Dodał, że to samo dotyczy nauczycieli akademickich - wzrost również o 30 proc.

"Tak jak mówiliśmy, zapewniamy także w tym budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników. W przypadku urzędników pracujących, np. w kancelarii premiera, ten wzrost nie dotyczy tzw. R-ki, czyli tych stanowisk politycznych, najwyższych" - zaznaczył Tusk.

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZUS i KRUS

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała dzisiaj w komunikacie, że przyszłoroczny budżet przewiduje też wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. "Podwyżkę wkalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne" - napisano w komunikacie.

Pierwsze czytanie ustawy budżetowej na 2024 rok w Sejmie

W czwartek 21 grudnia w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy budżetowej, która ma niebawem trafić do Sejmu. "Pierwsze czytanie, na które mamy cały czwartek, musi się odbyć po to, żebyśmy w okresie między świątecznym mogli pracować nad budżetem w komisjach" – wskazał marszałek Szymon Hołownia.

Marszałek podkreślił, że harmonogram prac nad budżetem jest bardzo precyzyjny, ponieważ ustawa ma zostać uchwalona do końca stycznia. "Chcemy zdążyć przed końcem stycznia i zdążymy, dlatego cały czwartek poświęcamy na pierwsze czytanie ustawy budżetowej i debatę w tej sprawie" – zapowiedział.

autor: Łukasz Pawłowski, Anna Bytniewska