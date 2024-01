Od 2025 roku ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności [decyzja Rady Ministrów]

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2025 roku. ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności

Rząd będzie pracował nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Będzie on płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia nieobecności w pracy. Rada Ministrów debatowała 9 stycznia 2024 r. o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych, które będą wdrażać to rozwiązanie.



Najważniejsze założenia:

- Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4.

Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni.

- Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od 2025 roku.



Na konferencji prasowej tego samego dnia po posiedzeniu Rady Ministrów, premier Donald Tusk powiedział:

"W tej chwili ciężar wypłaty wynagrodzenia chorobowego, czyli tych 80 proc., kiedy pracownik jest na chorobowym, spada na przedsiębiorcę do 33 dni w skali roku. My zakładamy, że ten obowiązek powinien spoczywać na ZUS-ie i będziemy szukali takiego rozwiązania".