Jakie dzisiaj zmiany w kursach walut? Jaki kurs euro? [Tabela kursów średnich NBP z 7 lutego nr 027/A/NBP/2024]

Stopy procentowe NBP bez zmian do końca 2024 roku? [prognoza Banku Pekao] "Spadek inflacji w pobliże celu NBP będzie tymczasowy"

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się we wtorek 6 lutego 2024 r. posiedzeniu – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Dodał, że według prognoz Pekao RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie co najmniej do końca roku.