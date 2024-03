Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Teraz stawkę 8% VAT mają fryzjerzy, a od 1 kwietnia także kosmetyczki, manikiurzystki i pedikiurzystki

W aktualnym stanie prawnym stawką obniżoną VAT w wysokości 8% objęte są w Polsce usługi fryzjerskie - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 59 – 61 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Opublikowany 1 marca 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, przewiduje, że stawką obniżoną VAT w wysokości 8% będą objęte określone zabiegi kosmetyczne (jak wskazuje Ministerstwo Finansów - z kategorii pracochłonnych), takie jak np.:

- pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy (które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej),

- wykonywania manicure i pedicure,

- stylizacji brwi i rzęs,

- przekłuwania uszu,

- związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu,

- w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.



Zakres preferencji w obszarze usług kosmetycznych określony został oczywiście przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (grupowanie PKWiU 96.02.1 Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne). Stawką 8% będą zatem objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure

ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu

96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.



W ten sposób zarówno usługi fryzjerskie, jak i usługi kosmetyczne, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1, będą traktowane tak samo pod względem wysokości opodatkowania VAT.

Warto wskazać, że grupowanie Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (kod PKWiU 96.02.13.0) obejmuje:

- usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,

- usługi wykonywania manicure i pedicure,

- usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

Ale grupowanie to nie obejmuje:

- usług w zakresie opieki zdrowotnej typu lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0.



A grupowanie 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne obejmuje:

- usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi,

- pozostałe usługi kosmetyczne.

Grupowanie to nie obejmuje usług w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 86.

Jakie usługi branży "beauty" nie będą mogły stosować stawki 8% VAT

Ministerstwo Finansów informuje jednocześnie, że stawką obniżoną 8% VAT nie zostaną objęte takie zabiegi jak przykładowo:

- zabiegi z kategorii inwazyjnych, takie jak np. wykonanie tatuażu, piercingu, usługi solarium, masaże czy zabiegi chirurgii plastycznej, jak również

- generalnie wszystkie zabiegi, które zostaną uznane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej.



Usługi, które w świetle przepisów ustawy o VAT uznawane są za świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a wykonywane są przez podmioty lecznicze albo wskazane zawody medyczne, są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

Kiedy obniżona stawka VAT będzie stosowana do usług kosmetycznych?

Omawiany projekt zakłada, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Trzeba dostosować kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów informuje też, że obniżenie stawki VAT na omawiane usługi wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania przez przedsiębiorców kas rejestrujących. MF wyraźnie ostrzega, że podatnicy, którzy nie dokonają zmian w kasach fiskalnych we wskazanym terminie, nie będą mogli prowadzić sprzedaży.

Obniżone stawki VAT a prawo UE

Omawiane rozporządzenie jest objęte prawem Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady stosowania przez państwa członkowskie stawek obniżonych VAT zawarte są w przepisach:

- dyrektywy VAT [Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.)],

- zmienionej od 6 kwietnia 2022 r. dyrektywą 2022/542 [Dyrektywa Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 107/1 z 6.4.2022)],

która wprowadziła nowe, bardziej elastyczne, zasady stosowania stawek obniżonych VAT w UE.



Dyrektywa VAT m.in. umożliwiła, zgodnie z zasadą równego traktowania wyrażoną wprost w preambule dyrektywy 2022/542, wszystkim państwom członkowskim stosowanie niższych stawek do takich samych towarów i usług, do których niższe stawki miały zastosowanie w innych państwach członkowskich i na takich samych warunkach.



MF wskazuje, że załącznik III do dyrektywy VAT, wymieniający towary i usługi, które mogą być objęte stawkami obniżonymi, nie wymienia wprawdzie usług kosmetycznych, jednak stawkę preferencyjną w tym zakresie stosuje Irlandia. Zakres stosowania stawki obniżonej dla usług kosmetycznych nie będzie wykraczał poza zakres preferencji stosowanej przez Irlandię, również – podobnie jak w przypadku Irlandii – stosowana będzie najwyższa z funkcjonujących w kraju stawek obniżonych (w Polsce 8%).

Z tych powodów projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie podlega też notyfikacji, zgodnie z trybem określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239 poz. 2039, z późn. zm.).