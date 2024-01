8% VAT od 1 kwietnia 2024 r. dla branży "beauty". Dla jakich usług?

Od 1 kwietnia 2024 roku stawka VAT dla tzw. branży beauty zostanie obniżona z 23% do 8%. Taką decyzję zapowiedział .30 stycznia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Jakich konkretnych usług będzie dotyczyła niższa stawka VAT?

Premier Tusk: od 1 kwietnia obniżymy stawkę VAT dla branży "beauty"

Donald Tusk przypomniał, że obniżenie podatku VAT na usługi branży kosmetycznej, było jego zobowiązaniem w kampanii wyborczej. Obietnica tej decyzji została zapisana przez Koalicję Obywatelską w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów pod nr 38.



"Jak wiadomo ta branża bardzo się rozwinęła w Polsce. Ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo byli obarczeni podatkiem VAT wyższym niż dość podobna branża fryzjerska" - podkreślił Donald Tusk.



Przypomniał, że branża beauty to ok. 30 tys. firm, w których zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób.



W ubiegłym tygodniu o pracach nad zrównaniem stawek podatku VAT na usługi "beauty" informował Informacyjna Agencję Radiową (IAR) minister finansów Andrzej Domański.

IAR wskazywała, że obecnie stawka podatku VAT w sektorze beauty wynosi 23 proc. Branża postulowała obniżenie jej do 8 proc. (PAP)

Co to jest branża beauty?

Zazwyczaj określeniem branża beauty nazywa się zbiorczo wszelkie usługi poprawiające nasz wygląd. Przede wszystkim chodzi o usługi kosmetyczne i fryzjerskie (przy czym fryzjerzy już teraz mają stawkę 8% VAT) oraz inne salony piękności z manicure, pedicure, depilacją, korekcją brwi, makijażem, medycyną estetyczną, kosmetologią, a także usługi SPA.

Dokładną listę usług objętych niższą 8% stawką VAT poznamy jak ukaże się projekt nowych przepisów w tej sprawie.



Na razie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów określa ogólnie zakres usług, które będą objęte niższym VAT-em, jako: "m. in. salony piękności, kosmetyczne".

Premier @donaldtusk w #KPRM: Obniżamy podatek VAT dla branży beauty - m. in. salony piękności, kosmetyczne.

Stawki VAT dla branży beauty - jak jest teraz

Aktualnie na podstawie załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka 8% dotyczy (z szeroko rozumianej branży beauty) tylko usług fryzjerskich (kody PKWiU: 96.02.11.0 - Usługi fryzjerskie damskie; 96.02.12.0 - Usługi fryzjerskie męskie oraz 96.02.14.0 - Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu).



Pozostałe usługi z tej branży są objęte podstawową stawką VAT (aktualinie 23%).



Warto wskazać, że w klasyfikacji statystycznej stosowanej do celów VAT (czyli PKWiU) najbliżej usług fryzjerskich są usługi:



Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (kod PKWiU 96.02.13.0) - Grupowanie to obejmuje:

- usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,

- usługi wykonywania manicure i pedicure,

- usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu.

Ale grupowanie to nie obejmuje:

- usług w zakresie opieki zdrowotnej typu lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0.



Pozostałe usługi kosmetyczne (kod PKWiU 96.02.19.0) - Grupowanie to obejmuje:

- usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi,

- pozostałe usługi kosmetyczne.

Ale grupowanie to nie obejmuje:

- usług w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 86.



Najprawdopodobniej obniżona do 8% stawka VAT obejmie te usługi. Dość wątpliwe jest natomiast objęcie niższą stawką np. usług medycyny kosmetycznej.