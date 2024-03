MF: zerowa stawka VAT na żywność nie będzie przedłużona po 31 marca

Roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (przed ukończeniem 25. roku życia), uczącego się dziecka ustalany dla celów ulgi na dziecko wynosi dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego. Jeżeli dochody dziecka przekroczyły w 2024 roku ww. kwotę, to jego rodzice nie będą mogli za ten rok skorzystać z ulgi prorodzinnej. Aktualnie renta rodzinna wynosi 1780,96 zł, a jej dwunastokrotność: 21.371,52 zł. Ale rząd Donalda Tuska zapowiada w 2024 roku drugą waloryzację emerytur i rent (we wrześniu). Jeżeli ta zapowiedź stanie się obowiązującym prawem, to ww. kwota renty socjalnej wzrośnie i wyższa też będzie oczywiście jej dwunastokrotność.