Składka zdrowotna 2024. Min. Leszczyna: będą zmiany ale powrót do zasad sprzed Polskiego Ładu zbyt kosztowny

Jeszcze w bieżącym tygodniu minister zdrowia razem z ministrem finansów przedstawią premierowi Tuskowi propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Taką informację przekazała 18 marca 2024 r. minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej - obietnica wyborcza KO

Jak wiadomo, podczas ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Koalicja Obywatelska wśród swoich obietnic wyborczych (słynne już "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów") umieściła pod nr 34 obietnicę powrotu do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. W tym samym punkcie obiecano też: "Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych."



Pamiętajmy, że w piątek 22 marca 2024 r. minie 100 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska (przypomnijmy: miało to miejsce 13 grudnia 2023 r.).



Zmiany w składce zdrowotnej obiecywała także w kampanii wyborczej Trzecia Droga.



Zmiany w składce zdrowotnej zostały także zapisane w umowie koalicyjnej podpisanej przez liderów obecnej koalicji rządowej 10 listopada 2023 r.: "Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo – składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej."

Min. zdrowia: w tym tygodniu przedstawię premierowi propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Minister Leszczyna poinformowała, że będą dwie zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. "Nasze zobowiązanie wyborcze, że przedsiębiorcy nie będą mieli składki, która jest płacona od sprzedaży aktywów trwałych, będzie zrealizowana. Będzie zrealizowane również to, że szczególnie dla tych, których dochody nie są wystarczające do tego, by spokojnie zapłacić wszystkie podatki i składki i funkcjonować i się rozwijać. Z pewnością mamy propozycję, która będzie dla nich korzystna" - zapewniła.

Powrót do zasad sprzed Polskiego Ładu to 10 mld zł mniej dla NFZ

Minister nie wskazała, że nastąpi powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna była również pytania, czy przygotowane dla premiera propozycje uwzględniają postulat koalicjanta KO - Trzeciej Drogi. Jej politycy mówili w kampanii wyborczej, że obecne przepisy dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu w 2022 r. przez rząd Mateusza Morawieckiego, powinny zostać wycofane w całości, ponieważ spowodowały wzrost obciążeń finansowych u prowadzących działalność gospodarczą. Zdaniem Trzeciej Drogi zamiast nich należy przywrócić ryczałtową opłatę składki.



Ministerstwo Zdrowia wyliczyło jednak, że powrót do dawnych zasad oznaczałby wyrwę w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2025 r. na poziomie 10 mld zł. Minister Leszczyna zastrzegła, że na ochronę zdrowia "pieniędzy nie może być mniej". "Nie pozwolę, by budżet na ochronę zdrowia zmniejszył się nawet o miliard" - zadeklarowała. Wyraziła też nadzieję, że Trzecia Droga to zrozumie.(PAP)