JPK_PKPiR, JPK_EWP (ewidencja przychodów), JPK_ST (środki trwałe) od 2026 roku. Dla przedsiębiorców płacących VAT i PIT albo ryczałt. MF konsultuje projekty struktur logicznych

Polacy są winni fiskusowi 115 mld zł. Najwięcej do oddania mają podatnicy z mazowieckiego

Jak wynika z danych MF, na koniec 2023 roku zaległości podatkowe przekroczyły 115 mld złotych. To o 2% mniej niż rok wcześniej. Ponad 81% z ww. kwoty stanowi VAT, a na następne pozycje w tym zestawieniu zajmują akcyza i PIT. Z kolei biorąc pod uwagę podział na województwa, blisko 50 mld złotych do uregulowania dotyczy podatników z woj. mazowieckiego. W przypadku woj. śląskiego to ponad 13 mld złotych, a wielkopolskiego – 11 mld złotych.