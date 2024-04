Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Co do zasady urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Terminy zwrotu nadpłaty PIT w 2024 roku

Na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 77 § 1 pkt 5 i 5a), podatnicy PIT, którzy mają nadpłatę wynikającą ze złożonego (w formie papierowej) rocznego zeznania podatkowego powinni otrzymać zwrot nadpłaty w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Ale gdy zeznanie roczne PIT zostało złożone w formie elektronicznej (e-Deklaracje, Twój e-PIT), to urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania w tej formie.



Jednak można otrzymać zwrot nawet szybciej niż w ciągu 45 dni.

System AUTOZWROT – KAS zwraca nadpłaty nawet w kilka dni

Jak informuje Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa od 2022 roku wprowadziła system AUTOZWROT, który pozwala na automatyczną kompleksową weryfikację zeznania podatkowego z wykazaną nadpłatą w kwocie nieprzekraczającej 10 tys. zł. Jeżeli system AUTOZWROT pozytywnie zweryfikuje dane roczne zeznanie podatkowe PIT, to automatycznie jest generowane zlecenie zwrotu nadpłaty, które aktualnie jest realizowane przez ten system wyłącznie w formie przelewu bankowego. To rozwiązanie znacząco skraca czas obsługi nadpłat, dzięki czemu zwroty są realizowane znacznie szybciej, niż wynika to z terminów ustawowych - w kilkanaście a nawet w kilka dni od złożenia rocznego PIT-a.

Szybszy zwrot także dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Ponadto warto wiedzieć, że posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują od kilku lat (także w 2024 roku) zwrot nadpłaty PIT w terminie do 30 dni jeżeli złożą zeznanie w formie elektronicznej oraz

zaznaczą odpowiednią pozycję w zeznaniu informującą o posiadaniu tej Karty. Akurat ten szybszy termin zwrotu dla rodzin wielodzietnych nie wynika z przepisów prawa. Wynika z wewnętrznych zarządzeń Ministra Finansów skierowanych do naczelników urzędów skarbowych i praktyki ostatnich lat administracji podatkowej.

