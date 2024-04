Kto nie poniesie kary za brak złożenia PIT-a do 30 kwietnia?

Jak złożyć PIT? Najlepsza opcja: Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów wskazuje, że najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na każdym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do tej usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.



Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 6,7 mln deklaracji. PIT można też złożyć przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej.



Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.



Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Więcej informacji dotyczących logowania się tą metodą znajduje się na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#da

Ważne Do 30 kwietnia można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38.

Zmodyfikuj lub zatwierdź rozliczenie Twój e-PIT

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z odliczenia darowizny czy skorzystania z ulgi na Internet.

Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT zanim zostanie automatycznie zaakceptowane przez system. Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% podatku – wskazuje wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

1 maja 2024 r. – początek automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.



W przypadku tych dwóch zeznań podatnik nie poniesie zatem kary za nieinteresowanie się rozliczeniem rocznym PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, że z PIT-a wynika podatek do zapłaty. Brak uiszczenia podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego grozi grzywną i naliczaniem się odsetek od zaległości podatkowych.



O północy 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów przewidujemy, że potrwa ona do 7 maja 2024 r. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.



Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będą mogli też złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie jak i innych złożonych samodzielnie i dostępnych w ramach usługi.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.



W rozliczeniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT przedsiębiorcy muszą uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada. Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie musi uzupełnić w zeznaniu dane dotyczące:

przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

ulg i odliczeń, o ile podatnikowi przysługuje taka ulga lub odliczenie

Po uzupełnieniu tych danych przedsiębiorca powinien zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

A zatem podatnicy, którzy mają obowiązek złożyć PIT-36 i PIT-36L nie mogą zapomnieć o rozliczeniu rocznym, bo popełnią wykroczenie skarbowe zagrożone grzywną.



PIT-36 to roczne zeznanie podatkowe mają obowiązek wypełnić podatnicy, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili:

− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,

− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody:

− z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,

− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

− ze źródeł przychodów położonych za granicą,

− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6) obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.



W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.



Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.



PIT-36L – to roczne zeznanie podatkowe przeznaczone dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c lub 30ca ustawy o PIT (czyli płacili tzw. podatek liniowy).