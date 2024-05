Dofinansowanie z PFRON 2024 do pensji niepełnosprawnego pracownika - podwyżka od lipca [nowelizacja ustawy]

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym razem ma nastąpić wzrost wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także zmiana wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania. Ta nowelizacja ma wejść w życie od lipca 2024 r. razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MRPiPS: W Polsce wzrosło znacznie minimalne wynagrodzenie za pracę – nie nadążył za tym wzrost dofinansowania za pracownika niepełnosprawnego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie wzrosło istotnie - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 r. - 4300 zł. Natomiast ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika miała miejsce w 2022 roku. A zatem za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (system SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Zdaniem MRPiPS ma to negatywny wpływ na poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Co się zmieni w dofinansowaniu niepełnosprawnych pracowników?

Dlatego MRPiPS zamierza zwiększyć o 15% ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.



Podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON ma nastąpić od lipca 2024 r. do:



2760 zł (obecnie 2400 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1550 zł (obecnie 1350 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

575 zł (obecnie 500 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.



Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (obecnie 1200 zł);

- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (obecnie 900 zł);

- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (obecnie 600 zł).

Ważne Nowe podwyższone kwoty stosowane mają być po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca lipca 2024 r.

Jednocześnie, ta sama nowelizacja ma zmienić przepisy dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie PFRON, jakim jest wsparcie pracodawcy w postaci dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego. Zmiana polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości 30% zaplanowanych wydatków na realizację tego zadania w danym roku, na ustalenie wysokości dotacji do 30% tej kwoty. Ze względu na konieczność zapewnienia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wysokość ww. dotacji nie powinna być w 2025 r., i kolejnych latach, niższa kwotowo niż wynosi w 2024 r.



Omawiana nowelizacja ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu w II kwartale 2024 r.