Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas?

Przelewy w Boże Ciało

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Najbliższy czwartek, 30 maja, to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

Ważne Przelewy zlecone w środę 29 maja po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w piątek 31 maja.

Środa przed Bożym Ciałem - przelewy

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 30 maja będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Przelewy ekspresowe

A co w sytuacji pilnego przelewu? Niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków w polskiej walucie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. Informacje o dostępności usługi w poszczególnych bankach są dostępne na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

