MF: Przedłużenie terminów podatkowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 r.

W czwartek, 19 września zostało opublikowane i zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.

Zdaniem resortu finansów, rozporządzenie ma być wsparciem dla przedsiębiorców poszkodowanych na skutek powodzi z września 2024 r., którzy w związku z tym mają problemy z terminowym wypełnianiem zobowiązań podatkowych.

Rozporządzenie MF: rozwiązania w PIT i CIT

Rozporządzenie to przedłuża m.in. terminy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy do 30 kwietnia 2025 r. w przypadku podatników podatku PIT oraz do 31 marca 2025 r. w przypadku podatników podatku CIT, za okres odpowiednio od sierpnia do grudnia (zaliczki/ryczałt miesięczne ) lub za III i IV kwartał (zaliczki/ryczałt kwartalne). Dodatkowo przedłuża także terminy pobranych przez płatników zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego do 30 kwietnia 2025 r., oraz przedłuża płatnikom likwidującym działalność gospodarczą termin przesłania (złożenia) urzędom skarbowym rocznych deklaracji podatkowych (np. PIT-4R). W odniesieniu do podatników podatku CIT, w określonych w rozporządzeniu przypadkach, zakłada się również przedłużenie do 31 marca 2025 r. terminu do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku.

Rozporządzenie MF: rozwiązania w VAT

W zakresie podatku od towarów i usług rozporządzenie przewiduje przedłużenie do 25 stycznia 2025 r. terminów do zapłaty podatku, o których mowa w art. 103 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które przypadają w okresie od 19 września 2024 r. do grudnia 2024 r. Rozporządzenie zakłada przedłużenie do 25 listopada 2024 r. terminów do złożenia deklaracji miesięcznych lub kwartalnych dla potrzeb VAT oraz deklaracji składanych przez podatników zwolnionych z VAT, w sytuacji gdy mają obowiązek rozliczyć VAT z tytułu np. importu usług (wymienionych w art. 99 ust. 1-3, 8 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług), informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ust. 3 tej ustawy oraz ewidencji, o których mowa w art. 109 ust. 3b i 3c tej ustawy (tj. JPK_VAT), przypadających w okresie od 19 września 2024 r. do października 2024 r. Rozporządzenie zakłada także przedłużenie do 25 listopada 2024 r. terminów do złożenia przez członków grupy VAT ewidencji, o których mowa w art. 109 ust. 11h tej ustawy, przypadających w okresie od 19 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Rozporządzenie MF: rozwiązania w SD i PCC

W zakresie podatku od spadków i darowizn rozporządzenie przewiduje przedłużenie podatnikom tego podatku do 31 stycznia 2025 r. terminu do złożenia zgłoszenia oraz zeznania podatkowego i jego korekty, jeżeli terminy te przypadają w okresie od 19 września 2024 r. do 31 października 2024 r. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych rozporządzenie przewiduje przedłużenie podatnikom tego podatku do 31 stycznia 2025 r. terminu do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zapłaty podatku, jeżeli terminy te przypadają w okresie od 19 września 2024 r. do 31 października 2024 r.