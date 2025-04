Stopy procentowe NBP 2025: bez zmian w kwietniu. RPP: inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż oczekiwano

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 1-2 kwietnia 2025 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami większości analityków finansowych i ekonomistów. Stopy NBP nie zmieniły się od półtora roku - dokładnie od 3 października 2023 r. Bank PKO BP zakłada, że pierwsza obniżka stóp procentowy NBP nastąpi w lipcu 2025 r.

Stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie w kwietniu 2025 r.

W dniach 1-2 kwietnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.



Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 r., o 25 pkt. bazowych. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniała stóp procentowych NBP. A więc minęło już już cały rok obowiązywania tych samych wartości stóp procentowych.



Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 6-7 maja 2025 r.



W informacji opublikowanej po kwietniowym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej uzasadniając swoją decyzję utrzymania stóp procentowych bez zmian, odniosła się do aktualnej (i prognozowanej) sytuacji gospodarczej Polski i świata ze szczególnym uwzględnieniem inflacji.

Gospodarka, PKB i inflacja na świecie

W ocenie RPP, napływające dane sygnalizują, że w strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. 2025 r. była prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w IV kw. ub.r. Jednocześnie inflacja w tej gospodarce nieznacznie się obniżyła i kształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego banku centralnego, przy czym inflacja bazowa jest nadal podwyższona. Z kolei w Stanach Zjednoczonych pojawiły się sygnały pewnego osłabienia koniunktury, a inflacja utrzymuje nieco powyżej celu banku centralnego. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej.

Gospodarka, PKB i inflacja w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej wskazuje, że w Polsce dynamika aktywności gospodarczej w I kw. 2025 r. była prawdopodobnie niższa od oczekiwań i zbliżona do odnotowanej w IV kw. ub.r. W lutym br. roczne dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej były ujemne, a dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się. Na rynku pracy utrzymuje się niskie bezrobocie i wysoka liczba pracujących, choć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2025 r. było niższe niż rok wcześniej. Wzrost wynagrodzeń nadal kształtuje się na wysokim poziomie, jednak dane z sektora przedsiębiorstw sygnalizują obniżanie się dynamiki płac.



Po uwzględnieniu zrewidowanych danych GUS dotyczących dynamiki cen konsumpcyjnych na początku br., a także szybkiego szacunku za marzec, roczny wskaźnik inflacji CPI w I kw. 2025 r. był niższy od oczekiwań i wyniósł 4,9%. Podwyższony poziom inflacji wynika głównie z podwyżek administrowanych cen energii – w tym przede wszystkim częściowego odmrożenia cen nośników energii od lipca 2024 r. oraz podwyższenia taryf na dystrybucję gazu ziemnego od stycznia 2025 r. – a także 1/2 wzrostu rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Jednocześnie – uwzględniając dane GUS – można szacować, że obniżyła się inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności.

Jaka inflacja w Polsce w kolejnych miesiącach?

Rada Polityki Pieniężnej uważa, że w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, a także wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych. Podwyższona pozostanie prawdopodobnie także inflacja bazowa. W II połowie roku – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz uwzględniając obecny poziom taryf na energię elektryczną – nastąpi dalszy wzrost regulowanych cen energii.

Jednocześnie napływające informacje, w tym niższe od oczekiwań dane GUS o inflacji w pierwszych miesiącach br., sygnalizują, że inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż wcześniej oczekiwano. Czynnikiem niepewności pozostaje wpływ podwyższonej inflacji na oczekiwania inflacyjne i presję płacową, zwłaszcza w warunkach rosnącego popytu i niskiego bezrobocia. Na kształtowanie się inflacji w średnim okresie będą miały wpływ dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej. Źródłem niepewności jest również kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek.



Końcowo RPP poinformowała, że jej dalsze decyzje będą zależeć od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.



Źródło: Narodowy Bank Polski

PKO BP przewiduje, że RPP zacznie obniżać stopy procentowe NBP w lipcu 2025 r.

PKO BP zakłada, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych NBP w lipcu tego roku - przekazał Departament Analiz Ekonomicznych PKO BP w komentarzu do środowej decyzji RPP, która nie zmieniła stóp.



"Dostrzegamy wyraźną zmianę w oficjalnej komunikacji Rady, co tylko zwiększa nasze przekonanie, że pierwsza obniżka stóp NBP nastąpi na posiedzeniu w lipcu (po zapoznaniu się z kolejną projekcją), a łączna skala obniżek w 2025 sięgnie 75 pb" - podano w komentarzu.



Według ekonomistów banku wydźwięk komunikatu po kwietniowym posiedzeniu jest zdecydowanie bardziej gołębi niż w poprzednich miesiącach. Świadczy o tym m.in. zmiana retoryki co do perspektyw inflacji i ocena RPP, że "napływające informacje, w tym niższe od oczekiwań dane GUS o inflacji w pierwszych miesiącach br., sygnalizują, że inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż wcześniej oczekiwano".



Jak zwracają uwagę, Rada podtrzymała, że w najbliższych miesiącach inflacja "utrzyma się powyżej celu inflacyjnego", jednak nie będzie od niego "wyraźnie wyższa". Zmieniła się także komunikacja w zakresie wzrostu cen energii w drugiej połowie tego roku – Rada podkreśliła bowiem, że wzrost regulowanych cen energii miałby nastąpić "zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz uwzględniając obecny poziom taryf na energię elektryczną" sugerując tym samym, że możliwy i prawdopodobny jest scenariusz, w którym stan prawny/poziom taryf zmienią się, a ceny energii nie wzrosną tak silnie jak zakłada NBP w marcowej projekcji.

(PAP)

