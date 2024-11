Zwolnienie ze składek ZUS na 1 miesiąc. Wniosek w listopadzie - ulga w grudniu. Jak i gdzie złożyć wniosek?

W 2024 roku z tzw. wakacji składkowych można skorzystać jedynie w grudniu. Ale aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za grudzień, wniosek trzeba złożyć w listopadzie. Jeśli przedsiębiorca spóźni się i wniosek złoży w grudniu, zwolnienie dotyczyć będzie stycznia 2025 r.

Co to są wakacje składkowe?

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków o wakacje składkowe, które polegają na zwolnieniu z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. W ciągu zaledwie trzech dni do ZUS-u wpłynęło 48,2 tys. takich wniosków - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Zgodnie z obowiązującymi od listopada 2024 r. przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc, nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od obowiązującej ich minimalnej podstawy wymiaru składek.

Kto może skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS?

Dotyczy to osób wpisanych do rejestru CEDIG, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji składkowych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Wymaganym warunkiem jest m.in. podleganie, choćby przez jeden dzień dobrowolnie lub obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wakacje składkowe. Istotny jest również limit rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku, który nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro. Dodatkowo kwota pomocy publicznej otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).

Skutki skorzystania z wakacji składkowych

W trakcie tzw. wakacji składkowych przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacenia składki zdrowotnej oraz składek, które musi płacić za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników.



Składki objęte zwolnieniem będą finansowane z budżetu państwa i będą wliczane do przyszłej emerytury lub renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca musi podać informacje, na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał.

Jak i kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć wyłącznie elektronicznie na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych, ale ważne jest, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na PUE/eZUS, a nie z konta spółki, której są wspólnikami - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zwolnienie za grudzień, o ile wniosek wpłynie w listopadzie

W tym roku z wakacji można skorzystać jedynie w grudniu, ale żeby uzyskać zwolnienie ze składki grudniowej, wniosek trzeba złożyć w listopadzie. Jeśli przedsiębiorca spóźni się i wniosek złoży w grudniu, zwolnienie dotyczyć będzie stycznia 2025 r.



ZUS będzie automatycznie rozpatrywać wnioski, a wszelkie informacje w tej sprawie będą dostępne na koncie płatnika w systemie PUE/eZUS. W przypadku częściowego zwolnienia lub braku ulgi, ZUS wyda odpowiednią decyzję, która zostanie przekazana na konto płatnika w systemie PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

