Podatki 2025: Podatnicy i gminy potrzebują objaśnień podatkowych do nowych przepisów dot. podatku od nieruchomości

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, która ma wejść w życie od 2025 roku czeka już tylko na czeka na podpis Prezydenta RP. Ta nowelizacja jest największa od wielu lat, wprowadza nowe, kluczowe definicje w szczególności budowli, prac budowlanych czy trwałego związania z gruntem. Wprawdzie zgodnie z uzasadnieniem, nowelizacja ma nie zmieniać zakresów opodatkowania, jednak nowe przepisy budzą bardzo dużo wątpliwości. Potrzebna jest więc aktywność Ministra Finansów, żeby na starcie wyjaśnił, co oznaczają nowe przepisy.

Uzasadnienie: zachowane status quo , przedsiębiorcy – hmm, czy na pewno?

Według wstępnych założeń Ministra Finansów, a więc projektodawcy nowych przepisów, nowelizacja przepisów ma na celu wyłącznie doprecyzowanie oraz dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nakazał umieszczenie definicji budynku i budowli bezpośrednio w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości, uznając, że definiowanie przedmiotu opodatkowania nie może odbywać się przez odesłanie do innej ustawy, w tym przypadku do prawa budowlanego.



Teoretycznie więc nowelizacja wprowadza nowe definicje budynku i budowli, ale robi to w taki sposób, żeby zakresy opodatkowania przed nowelizacją i po nowelizacji całkowicie się pokrywały.



Tyle teoria. W praktyce jednak nowe przepisy budzą dużo wątpliwości interpretacyjnych. Przedsiębiorcy dali temu wyraz w konsultacjach publicznych. Przypomnijmy, że raport z konsultacji publicznych liczy 400 stron, na których zawarte są obawy podatników, głównie dotyczące właśnie definicji budowli. Dodajmy, że definicja budowli jest sama w sobie bardzo skomplikowana: jest to łączny zbiór obiektów wymienionych w załączniku do ustawy oraz 4 punktów wymieniających inne rodzaje obiektów, niż wskazane w załączniku, w których dodane są jeszcze kolejne kryteria, takie jak trwałe związanie z gruntem lub odniesienie do części budowlanych wymienianych obiektów. Do tego dochodzi definicja robót budowlanych oraz definicja trwałego związania z gruntem, do których to definicji rodzą się kolejne pytania o ich interpretację.



Dołóżmy do tego fakt, że interpretacje indywidualne uzyskane przez podatników na podstawie aktualnego brzmienia przepisów prawdopodobnie utracą moc po wejściu w życie nowych przepisów.



To nie koniec problemów, do tego dochodzi jeszcze fakt, że interpretacje indywidualne poszczególnych organów podatkowych, a więc gmin, nie są publikowane w żadnej centralnej bazie, nie ma ich w systemie Eureka. Co oznacza, że interpretacją nowych definicji będzie musiała zająć się każda gmina z osobna i nie będzie mogła ukształtować się żadna spójna linia interpretacyjna, zarówno bowiem podatnicy jak i organy będą mieli wielką trudność w powoływaniu się na już wydane interpretacje. Będzie więc trzeba czekać na rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, co potrwa kilka lat.



Mamy więc gotowy scenariusz na chaos i rozbieżności interpretacyjne.



I tutaj Minister Finansów ma swoją wielką rolę do odegrania.

Minister Finansów ma obowiązek dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów

Zgodnie z art. 14a §1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów ma obowiązek dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

- przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Podkreślmy, w mojej ocenie Minister Finansów ma taki obowiązek, a nie uprawnienie i ma realizować ten obowiązek z urzędu.



Jest to logiczne, przepisy ustawy są powszechnie obowiązujące i powinny być przez wszystkie organy interpretowane jednakowo. A kto, jak nie Minister Finansów, ma najlepszą wiedzę o intencjach i funkcji przepisów, skoro jest twórcą projektów przepisów podatkowych.

Ważne W celu realizacji swojego obowiązku Minister Finansów w szczególności wydaje interpretacje ogólne oraz objaśnienia podatkowe. Są to stanowiska Ministra Finansów co do prawidłowej wykładni konkretnych przepisów, które zapewniają moc ochronną podatnikom.

Są to więc potężne narzędzia. Można oczywiście nie zgadzać się merytorycznie z rozstrzygnięciami Ministra Finansów, jednakże aspekt jednolitości stosowania prawa, a więc pewność prawna, jest często ważniejsza od sporów merytorycznych.

Interpretacje ogólne w podatku od nieruchomości – 3, objaśnienia – 0

Zgodnie z informacjami z systemu Eureka, Minister Finansów wydał dotychczas 3 interpretacje ogólne dotyczące podatku od nieruchomości i nie wydał żadnych objaśnień.



Interpretacje ogólne dotyczyły: opodatkowania podatkiem od nieruchomości wspólników spółek cywilnych, ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych oraz opodatkowania garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności.



Najświeższa interpretacja ogólna dotycząca podatku od nieruchomości pochodzi z 2016 roku, dwie starsze są z 2012 roku.



Jest to niepokojące w świetle zbliżającej się nowelizacji, widać wyraźnie, że Minister Finansów nie jest zainteresowany problemami z wykładnią przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Te wrażenie potęguje fakt, że na wszystkie uwagi przedsiębiorców z konsultacji publicznych, z którymi Minister Finansów się nie zgadzał, odpowiadał tylko: „uwaga nieuwzględniona”, bez słowa wyjaśnienia skąd takie stanowisko.

Dobra praktyka – objaśnienia razem z nowelizacją

W ostatnich kilku latach utarła się dobra, moim zdaniem, praktyka Ministra Finansów, że wraz z publikacją większych nowelizacji ustaw podatkowych, Minister Finansów wydawał objaśnienia podatkowe, w których prezentował wykładnię najbardziej problematycznych przepisów.



Przykładowo, objaśnienia podatkowe wydawane były wraz z wejściem w życie pakietu e-commerce w VAT, kolejnymi edycjami Slim VAT, przy wprowadzaniu mechanizmu podzielonej płatności, a także systemu STIR czy wprowadzaniu do Ordynacji podatkowej rozwiązań z zakresu MDR.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).



Wójt, ewentualnie burmistrz lub prezydent miasta, to organy wykonawcze gmin. Zatem mamy do czynienia z bardzo dużą ilością, bardzo rozdrobnionych organów podatkowych.



Jeśli nawet na skutek nowelizacji problemy interpretacyjne pojawią się w praktyce w 25% gmin, to mówimy o ponad 600 organach podatkowych. Dla porównania, urzędów skarbowych jest w Polsce 400.

Brak objaśnień – zaniedbanie Ministra Finansów?

W mojej ocenie, wydanie przez Ministra Finansów objaśnień podatkowych związanych z wprowadzaną nowelizacją jest konieczne, ponieważ:

nowelizacja wprowadza nowe, kluczowe definicje

do nowelizacji zgłoszono bardzo wiele uwag w konsultacjach publicznych

wątpliwości wyrażone w uwagach nie zostały wyjaśnione w uzasadnieniu projektu ustawy, ani w raporcie z konsultacji

prawdopodobnie wygasną interpretacje indywidualne dotyczące nowelizowanych przepisów

jest bardzo dużo organów podatkowych zajmujących się podatkiem od nieruchomości

ani organy, ani podatnicy nie mogą czerpać informacji o utrwalonej linii interpretacyjnej, ponieważ interpretacje indywidualne nie są publikowane w bazie Eureka

wykuwanie na nowo interpretacji nowelizowanych przepisów może prowadzić do wielu niepotrzebnych sporów, które zostaną rozwiązane w orzeczeniach NSA, co potrwa wiele lat.

W świetle powyższych okoliczności, w mojej ocenie, bierność Ministra Finansów przy interpretacji nowelizowanych przepisów stanowić będzie poważne zaniedbanie i naruszenie obowiązku dążenia do zapewnienia jednolitości stosowania przepisów przez organy podatkowe.

Postawa prawna: ustawa z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej.



Zbigniew Makowski, Doradca podatkowy

