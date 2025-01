Składka zdrowotna 2025 (działalność gospodarcza): zmiany, minimalna podstawa wymiaru [komunikat ZUS]

2) Obniżenie wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez przedsiębiorców stosujących kartę podatkową

W przypadku przedsiębiorców, którzy stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2025 r.



Obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 666 zł. Tym samym miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych przedsiębiorców wynosi 3 499,50 zł. (75% x 4 666 zł).

3) Wyłączenie z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez przedsiębiorców przychodów ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Od 1 stycznia 2025 r. w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla celów ustalania przychodu/dochodu na podstawie którego ustalana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.



Oznacza to, że dla celów ustalania wysokości przychodu/dochodu nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania związanych ze sprzedażą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.



W przypadku osób opodatkowanych według skali lub podatkiem liniowym ustalających podstawę wymiaru składki na podstawie dochodu z miesiąca poprzedniego wyłączenie to będzie miało zastosowanie do składek należnych za okres od 1 lutego 2025 r.

Ważne ​​​​​​​Przedsiębiorcy opodatkowani według skali lub podatkiem liniowym po zakończeniu roku składkowego będą mogli zdecydować o uwzględnieniu w rocznej podstawie wymiaru składki (począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2025) osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 19 i w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na składanym dokumencie rozliczeniowym (w tym zakresie nastąpi zmiana wzorów dokumentów rozliczeniowych).

4) Uwzględnienie metody kasowej ustalania przychodu podatkowego dla celów ustalania przychodu/dochodu na podstawie którego ustalana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2025 r. w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla celów ustalania przychodu/dochodu na podstawie którego ustalana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się przepisy dotyczące metody kasowej ustalania przychodu podatkowego.



W przypadku wyboru metody kasowej rozliczania przychodów przedsiębiorca zobowiązany jest uwzględniać dla celów ustalania wysokości przychodu/dochodu na podstawie którego ustalana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, również osiągnięte przychody i poniesione koszty uzyskania w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.



Wyłączenie przychodów i kosztów uzyskania za okres zawieszenia działalności gospodarczej dla celów wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal ma zastosowanie, ale o ile nie jest do nich stosowana metoda kasowa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1915).