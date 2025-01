ZUS wycofuje decyzje i umarza postępowania wobec przedsiębiorców. Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

Dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ZUS wycofał błędne decyzje oraz umorzył postępowania wobec przedsiębiorców korzystających z ulgi „Mały ZUS Plus”. To ważne zwycięstwo w walce o sprawiedliwe traktowanie firm.

Interwencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców doprowadziła do wycofania decyzji ZUS i umorzenia postępowań wobec przedsiębiorców. Rzecznik skutecznie interweniował w dwóch sprawach dotyczących przedwczesnych działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulgi „Mały ZUS Plus” (MZ+). W efekcie działań Rzecznika ZUS anulował wystawione upomnienia, zawiesił egzekucję należności oraz umorzył wszczęte postępowania.

REKLAMA

Autopromocja

ZUS wycofuje upomnienia po trwającym postępowaniu

W pierwszej ze spraw przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika z problemem dotyczącym upomnień wystawionych przez ZUS w związku z należnościami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusze (FP, FS, FGŚP). Organ rentowy wystawił upomnienia pomimo trwającego postępowania w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na preferencyjnych zasadach MZ+.

Rzecznik MŚP uznał, że działanie ZUS było niezasadne i przedwczesne, ponieważ sprawa dotycząca prawa do obniżonych składek nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta. Po interwencji Rzecznika ZUS wycofał upomnienia i zapowiedział, że ostateczna wysokość składek zostanie ustalona dopiero po zakończeniu postępowania sądowego.

Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP, komentuje: „Nie można wymagać od przedsiębiorców zapłaty składek w pełnej wysokości, jeśli nadal trwa postępowanie w sprawie ich uprawnienia do niższej podstawy wymiaru. Cieszę się, że ZUS ostatecznie uznał tę argumentację i wycofał swoje wezwania do zapłaty".

Egzekucja wstrzymana, błędna decyzja uchylona dzięki wsparciu Rzecznika

REKLAMA

Druga sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, wobec którego ZUS nie tylko wszczął postępowanie dotyczące należności z tytułu składek, ale również wydał decyzję o ich zaległości oraz podjął działania egzekucyjne. Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że takie czynności były niezgodne z zasadami prawidłowego postępowania administracyjnego, ponieważ postępowanie dotyczące ulgi MZ+ nadal było w toku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na skutek interwencji Rzecznika ZUS uchylił wcześniejszą decyzję o zaległościach w składkach, zawiesił postępowanie egzekucyjne oraz zapowiedział zwrot wyegzekwowanych już składek na wniosek przedsiębiorcy. Ponadto, organ rentowy umorzył wszczęte wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne.

„Działania ZUS nie mogą godzić w podstawowe zasady pewności prawa i ochrony przedsiębiorców. Wszczynanie egzekucji, zanim ostatecznie rozstrzygnięto sporną kwestię ulgi MZ+, stawiało przedsiębiorcę w niezwykle trudnej sytuacji. Skuteczna interwencja pozwoliła na uchylenie błędnej decyzji oraz umorzenie postępowania, co stanowi istotne zwycięstwo w walce o sprawiedliwe traktowanie przedsiębiorców” – podkreśla Minister Agnieszka Majewska.

Jednocześnie apeluje do organów administracji publicznej o większą ostrożność przy podejmowaniu działań wobec przedsiębiorców oraz o ścisłe przestrzeganie zasady, że do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy nie należy podejmować działań egzekucyjnych.

Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.