MF: limit zwolnienia z VAT wzrośnie do 240 tys. zł od 2026 roku. Będą też inne zmiany w podatkach

Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł – powiedział 10 lutego 2025 r. podczas konferencji „Polska. Rok przełomu” minister finansów Andrzej Domański. Obecnie ten limit wynosi 200 tys. zł. Minister Domański zapowiedział także zmiany w podatku miedziowym.

Zmiany w podatkach od 2026 roku. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie wpłynie na przedawnienie (będą wyjątki)

W poniedziałek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja "Polska. Rok przełomu" z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Podczas konferencji minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kilka zmian w podatkach.



„Proponujemy, aby wszczęcie postępowania związanego z podejrzeniem popełnienia wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego nie wpływało co do zasady na termin przedawnienia podatku. Wyjątkiem będą najpoważniejsze przestępstwa, ściśle wyliczone w ustawie. Oznacza to radykalnie zawężenie przesłanki do wydłużania 5-letniego terminu przedawnienia” – powiedział Domański.

Minister Finansów: od 2026 roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego w VAT do 240 tys. zł

Zapowiedział także podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie ten limit to 200 tys. zł.



„Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł” – powiedział minister. Dodał, że "ten limit nie był podnoszony od wielu lat i dzięki temu dziesiątki tysięcy firm będą mogły mieć mniejszą i ograniczoną sprawozdawczość".

💬 Minister @Domanski_Andrz: Przedsiębiorcy powinni skupiać się na prowadzeniu biznesu, a nie na wypełnianiu kolejnych druków. W pierwszym kroku zlikwidujemy obowiązek raportowania ponad 70% tzw. krajowych schematów podatkowych.#RokPrzełomu — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 10, 2025

Będą też zmiany w podatku miedziowym

Domański mówił także o tym, że w MF dokonano przeglądu formuły podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli tzw. podatku miedziowego.

„Widzimy możliwość zmiany formuły podatku miedziowego i zrobimy to od 2026 r. tak, aby podatek był ograniczony. Tak zmienimy formułę tego podatku, aby w roku 2026 wpływy z tego podatku były ograniczone o 0,5 mld zł, a w roku 2027 mogą być niższe o dalsze 700 mln zł” – powiedział Andrzej Domański.

Zapowiedź ograniczenia tzw. podatku Belki

W trakcie swojego wystąpienia minister ponowił zapowiedź ograniczenia podatku od zysków kapitałowych. Nie podał jednak szczegółów.

Likwidacja schematów podatkowych

Minister Domański zapowiedział też likwidację obowiązku raportowania ponad 70% tzw. krajowych schematów podatkowych. Przedsiębiorcy powinni skupiać się na prowadzeniu biznesu, a nie na wypełnianiu kolejnych druków - powiedział minister.

