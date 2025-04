Firmy niegotowe na KSeF. Tylko 5230 przedsiębiorstw korzysta z systemu – czas ucieka. [DANE MF]

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że do 5 marca 2025 roku z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) skorzystało zaledwie 5230 firm. To oznacza, że w ciągu ponad trzech lat działania systemu zdecydowało się na niego jedynie kilka tysięcy przedsiębiorców. Tymczasem za 9 miesięcy korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe – a to oznacza prawdziwą rewolucję dla księgowości w Polsce.

Od 1 lutego 2026 roku wszystkie faktury w Polsce będą musiały być wystawiane w formie elektronicznej, w ściśle określonym formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie przez KSeF. Zmiana ta dotyczy zarówno małych firm, jak i dużych korporacji. Od 1 stycznia 2023 roku do początku marca 2025 roku przedsiębiorcy przesłali do KSeF łącznie 2 mln 55 tys. faktur elektronicznych. Docelowo system ma obsługiwać nawet 100 milionów dokumentów miesięcznie.

KSeF: brak zaufania, brak testów

Niestety, mamy do czynienia z czymś, co można nazwać kryzysem zaufania do KSeF i stabilności otoczenia prawnego. Termin wprowadzenia obowiązku był przekładany nie raz, więc część przedsiębiorców nie traktuje 1 lutego 2026 r. jako ostatecznego terminu – przekazał prezes EDITEL i dyrektor ds. e-fakturowania Grupy Tomasz Kuciel. Zwrócił również uwagę na brak środowiska testowego, co w praktyce uniemożliwia firmom rzetelne przygotowanie i sprawdzenie integracji własnych systemów z KSeF. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jego udostępnienie dopiero 30 września 2025 roku, co pozostawia firmom zaledwie cztery miesiące na wdrożenie – w tym okres świąteczny i zimowe ferie.

KSeF: ostatni moment, aby wrócić do prac

Moim zdaniem to ostatni moment, aby wrócić do prac, zanim presja czasu i kumulacja obowiązków zaczną utrudniać wdrożenie – ostrzegała Monika Zaród z NTT DATA Business Solutions. Dodała, że KSeF to tylko jedno z wielu wyzwań, z którymi obecnie mierzą się przedsiębiorcy. Wśród innych obowiązków wymieniła m.in. rotację kadr, nowelizacje przepisów, konieczność ręcznego zbierania danych, a także nowe obowiązki w zakresie raportowania – JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR. Firmy będą musiały tak rozplanować działania, by wdrożenia nie nakładały się na siebie – co w przypadku dużych organizacji złożonych z wielu działów może stanowić poważne wyzwanie logistyczne.

System wciąż niedoskonały. Globalne firmy potrzebują więcej czasu

Opóźnienie we wdrożeniu KSeF wynikało m.in. z krytycznych błędów systemowych, które ujawniono podczas audytu przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Minister finansów Andrzej Domański przyznał, że ich obecność mogłaby doprowadzić do paraliżu gospodarki. Ryzyko awarii i błędów technicznych nadal jest jednym z największych zmartwień przedsiębiorców. Integracja wymaga przebudowania istniejących procesów finansowo-księgowych i systemów ERP – powiedział Kuciel. Dodał, że firmy, zwłaszcza duże, mają złożone struktury informatyczne, co sprawia, że przygotowanie i dostosowanie do nowego standardu jest czasochłonne.

Dodatkową trudnością w przypadku polskich oddziałów zagranicznych firm jest konieczność uzyskania zgód z central. W przypadku wdrożenia KSeF w naszej firmie konieczne było zaangażowanie globalnego zespołu IT, który analizował nasze działania, weryfikował planowane modyfikacje i oceniał ich zgodność z globalnymi standardami firmy – przekazała Zaród. Dodała, że część zmian musiała zostać ograniczona ze względu na globalną standaryzację, a przeszkolenie zagranicznych zespołów było dodatkowym obciążeniem czasowym i organizacyjnym.