Obowiązkowy KSeF - będzie kolejne przesunięcie terminów? Kiedy nowelizacja ustawy o VAT? Minister finansów odpowiada

Ministerstwo Finansów dość wolno prowadzi prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o VAT dotyczącą wdrożenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od listopada zeszłego roku - kiedy to zakończyły się konsultacje projektu - nie widać żadnych postępów. Jeden z posłów zapytał ministra finansów o aktualny harmonogram prac legislacyjnych w tym zakresie a także czy minister ma zamiar przesunięcia terminów wejścia w życie obowiązkowego KSeF? W dniu 31 marca 2025 r. minister finansów odpowiedział na te pytania.

Dlaczego nie widać postępów w pracach nad nowelizacją ustawy o VAT dot. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur

W interpelacji nr 8479 z 4 marca 2025 r. do Ministra Finansów jeden z posłów zauważył, że od dłuższego czasu nie widać postępów w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o VAT dot. wdrożenia obowiązkowego modelu KSeF. Jak informowało bowiem Ministerstwo Finansów na początku listopada 2024 r., odpowiednio do 19 i 22 listopada 2024 roku można było zgłaszać uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD158, dalej: ustawa o KSeF) .



A na stronie tego projektu w Rządowym Centrum Legislacji ustawa o KSeF jest na etapie konsultacji międzyresortowych i społecznych. Ostatnia aktualizacja informacji o projekcie na stronach RCL pochodzi z 5 listopada 2024 r. Poseł poprosił ministra finansów o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kiedy minister finansów planuje opublikować projekt ustawy o KSeF uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach konsultacji?

2. Jaki harmonogram prac legislacyjnych nad ustawą o KSeF zakłada minister finansów?

3. Czy planowany harmonogram prac legislacyjnych uwzględnia odpowiednio długie vacatio legis umożliwiające podatnikom odpowiednie przygotowanie do wdrożenia rozwiązań z ustawy o KSeF?

4. Czy minister finansów zakłada dalsze przesunięcia terminów wejścia w życie obowiązkowego KSeF z obecnie obowiązujących dat (odpowiednio 1 lutego 2026 r. i 1 kwietnia 2026 r.)?

Minister finansów: KSeF to priorytet. Jaki harmonogram prac legislacyjnych?

Minister finansów odpowiadając na pierwsze pytanie przypomniał, że obowiązująca obecnie ustawa z 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 852) odroczyła datę obowiązywania obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur - dalej: „KSeF”, na 1 lutego 2026 r. oraz utrzymała półroczne odroczenia (do końca lipca 2026 r.) niektórych obowiązków związanych z KSeF.

W ramach drugiego etapu legislacyjnego Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponowało etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

• od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła 200 mln zł,

• od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.



Minister poinformował, że w Ministerstwie Finansów aktualnie trwają intensywne prace wytwórcze w zakresie architektury KSeF. A równolegle z pracami wytwórczymi dokonywane są weryfikacje założeń biznesowych i prawnych w projektach aktów normatywnych dotyczących KSeF.

Głównymi celami tych prac Ministerstwa Finansów jest zapewnienie efektywności, wydajności oraz niezawodności KSeF, tak by umożliwić podatnikom niezakłócone e-fakturowanie.



Minister finansów wyraźnie stwierdził w tej odpowiedzi, że:

1) powstanie nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, uwzględniający zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji publicznych projektu tej ustawy z listopada 2024 r.

2) nie jest wykluczone skierowanie projektu do ponownych konsultacji,

3) zakłada, że projekt ww. ustawy w zakresie KSeF (nr UD158) zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów w II kwartale 2025 r.



Odpowiadając na pytanie dot. vacatio legis, minister finansów nie wskazał konkretnego okresu. Stwierdził jedynie, że omawiany projekt nowelizacji ustawy o VAT dot. obowiązkowego KSeF jest jednym z priorytetów resortu finansów. Zadeklarował, że projekt ten będzie uwzględniał wszystkie zasadnicze postulaty przedsiębiorców dotyczące procesu wystawiania faktur w KSeF. A Ministerstwo Finansów robi co może, aby wersja docelowego obowiązkowego KSeF była możliwa do wdrożenia i stosowania u podatników w sposób możliwie prosty i sprawny.



Zapowiedział też zakrojone na szeroką skalę działania informacyjne dot. nowych obowiązków podatników.

Nie będzie kolejnego przesunięcia terminów wdrożenia obowiązkowego KSeF

Minister Finansów wyraźnie oznajmił, że nie planuje przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Stwierdził, że podstawowe założenia dotyczące daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF pozostają bez zmian, tj.:

• od 1 lutego 2026 r. – obowiązkiem e-fakturowania zostaną objęte duże podmioty,

• od 1 kwietnia 2026 r. – pozostałe podmioty.



Odpowiedzi na interpelację udzielił (z upoważnienia Ministra Finansów) Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.



Źródło: Interpelacja poselska nr 8479 w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur.