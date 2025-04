System ICS-2 w transporcie drogowym i kolejowym – na to muszą uważać przewoźnicy. Od kwietnia 2025 r. ostatni etap wdrażania

Import Control System 2 (ICS2) ma służyć do przekazywania informacji o ładunkach między Unią Europejską a krajami trzecimi, a jego zadaniem jest uszczelnienie handlu z państwami spoza UE. Od kwietnia 2025 r. rozpoczął się ostatni etap wdrażania systemu ICS-2 dla sektora transportu drogowego i kolejowego.

Nowy system Import Control System 2 (ICS-2)

Nowy system Import Control System 2 (ICS-2) zastępuje dotychczasowe Przywozowe Deklaracje Skrócone (PDS), wprowadzając kompleksowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kontroli towarów importowanych na teren Unii Europejskiej. Dla firm transportowych oznacza to nowe obowiązki i większą odpowiedzialność.



– Największe ryzyka dla przewoźników związane z ICS-2 to przede wszystkim błędne kody HS oraz nieprawidłowe numery EORI. Oba elementy mogą skutkować automatycznym odrzuceniem zgłoszenia przez system lub skierowaniem przesyłki do kontroli, co oznacza opóźnienia i dodatkowe koszty – podkreśla Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Na co przewoźnicy drogowi i kolejowi muszą zwrócić szczególną uwagę

Przewoźnicy drogowi i kolejowi muszą zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych aspektów:



1) Rejestracja w systemie - wszyscy spedytorzy wystawiający listy przewozowe powinni dokonać rejestracji i określić swoją rolę w systemie (przewoźnik, spedytor, operator logistyczny),



2) Harmonogram składania zgłoszeń - w transporcie drogowym zgłoszenia ENS (Entry Summary Declaration) należy składać na godzinę przed przekroczeniem granicy UE, natomiast w transporcie kolejowym - dwie godziny przed przybyciem,



3) Odpowiedzialność za zgłoszenia - nieprzygotowanie się do nowego systemu może skutkować zatrzymaniem towarów na granicy, a nieprawidłowe zgłoszenia są automatycznie odrzucane,



4) Dane wymagane w systemie - konieczne jest podanie numeru EORI oraz 6-cyfrowych kodów towarowych, co wymaga ścisłej współpracy między przewoźnikami a nadawcami towarów.



– Warto już teraz przeanalizować swoje procedury i przygotować się do wszystkich etapów wprowadzania danych do ICS-2 między stronami transakcji. Firmy muszą zdecydować, czy będą korzystać z systemu unijnego, własnego systemu teleinformatycznego, czy też skorzystają z usług reprezentanta. Odpowiednio wczesne przygotowanie znacząco ograniczy ryzyko opóźnień i nieplanowanych kosztów – dodaje Joanna Porath.

Jak działa system ICS-2

System ICS-2 to trójfazowy proces obejmujący złożenie ENS, powiadomienie o przybyciu oraz przedstawienie towaru do kontroli. W zależności od rodzaju transportu, harmonogram składania zgłoszeń różni się - od 24 godzin przed załadunkiem w przypadku transportu morskiego kontenerowego, po 1 godzinę w przypadku transportu drogowego.



– Warto zaznaczyć, że celem systemu jest nie tylko usprawnienie procedur celnych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa towarów wprowadzanych na teren Unii Europejskiej poprzez dokładniejszą kontrolę i ocenę ryzyka. Trzeba zapoznać się nie tylko z teorią systemu ICS-2, ale też przyjrzeć się praktycznym aspektom składania zgłoszeń. To na przewoźnikach spoczywa odpowiedzialność za ewentualne błędy i to oni poniosą konsekwencje za działania niezgodne z przepisami – wyjaśnia Joanna Tymińska, z Akademii Celnej AC Porath.