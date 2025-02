Twój e-PIT 2025: jakie ulgi podatkowe trzeba wypełnić samemu? Jak złożyć zeznanie podatkowe za 2024 rok?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. można składać roczne zeznania podatkowe PIT i rozliczyć dochody (przychody) uzyskane w 2024 roku. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z e-usług Krajowej Administracji Skarbowej i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W 2025 r. kolejny raz z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Pierwszy raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US). MF i KAS zachęcają także do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

rozwiń >

Dla kogo Twój e-PIT?

W 2025 roku w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione następujące zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także dla przedsiębiorców:



PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,

PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe (np. z udziałów lub akcji),

PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu również z działalności gospodarczej i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

PIT-36L – dla osób rozliczających przychody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

Oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

Informacje PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi – dla osób, które korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

REKLAMA

Autopromocja

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w 2025 roku już po raz siódmy udostępniają usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W tym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego.



Od 15 lutego 2025 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania podatkowe za 2024 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym.



Do e-US można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.



Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku.



W 2025 roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-US. Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.



Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Ważne Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.



Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Pozostałe formy składania PIT

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można również złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania.



Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulgi i odliczenia

Rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

- ulga na dzieci,

- ulga dla osób do 26 roku życia,

- ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

- ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

- ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.



Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online, również za pomocą BLIKa. Na przełomie marca i kwietnia br. użytkownicy e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT zyskają dodatkowo możliwość realizacji płatności podatkowych online przy użyciu kart płatniczych.W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2025 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

1,5% podatku dla OPP

Podatnicy mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 r. w 2025 r.

Podatnik rozliczający się w usłudze Twój e-PIT, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2024 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Pomoc dla podatników

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym.



Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl.



Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl.Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię KAS i wybierając tonowo 1, a następnie 8.