Praca w KAS - rekrutacja 2025. Gdzie szukać ogłoszeń?

Praca w KAS a rekrutacja w 2025 roku. Jakie zadania ma Krajowa Administracja Państwowa? Kto może pracować w KAS? Gdzie szukać ogłoszeń? Jakie są wymagania są w trakcie rekrutacji w 2025 roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Krajowa Administracja Skarbowa jest administracją rządową, która dba o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Krajową Administrację Skarbową tworzą członkowie służby cywilnej oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jakie są najważniejsze różnice między pracą w służbie cywilnej a Służbie Celno-Skarbowej? Wyjaśnia Wiesław Kuc, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku: Korpus służby cywilnej obejmuje pracowników i urzędników służby cywilnej, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Z kolei Służba Celno-Skarbowa to jednolita, umundurowana formacja o charakterze służby, gdzie funkcjonariusze są mianowani i pełnią obowiązki w ramach stosunku służbowego. Różnią nas także wykonywane zadania. Typowe zadania członków korpusu służby cywilnej w KAS to m.in. obsługa oraz wsparcie podatników w realizacji obowiązków podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych, realizacja czynności egzekucyjnych, czy też prowadzenie kontroli podatkowych. Natomiast funkcjonariusze w ramach KAS m.in. kontrolują przestrzeganie przepisów prawa celnego, dokonują odpraw podróżnych i towarów na przejściach granicznych, czy też kontrolują pojazdy w celu zapobiegania przemytowi nielegalnych towarów.

Praca w KAS - gdzie szukać?

Co powinna zrobić osoba zainteresowana pracą w KAS? - Osoby zainteresowane pracą w KAS zachęcamy do śledzenia ogłoszeń publikowanych m.in. na naszej stronie internetowej www.gov.pl/ias-bialystok. W zakładce „Kariera” można znaleźć zarówno informacje o wolnych etatach w służbie cywilnej, jak i w Służbie Celno-Skarbowej. Ogłoszenia o naborach do służby cywilnej publikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl/ - wyjaśnia Wiesław Kuc. Tak więc osoby zainteresowane pracą w KAS powinny przede wszystkim śledzić strony internetowe właściwych miejscowo placówek Krajowej Administracji Skarbowej.

Rekrutacja do KAS 2025 - test sprawności fizycznej

- W związku z tym, że postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej jest procesem wieloetapowym, trwa około 7-8 miesięcy. Tyle czasu upływa od momentu złożenia dokumentów przez kandydatów do momentu mianowania do służby – mówi Wiesław Kuc.

Na postępowanie rekrutacyjne do KAS (do Służby Celno-Skarbowej) składają się m.in. test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny, rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska. Wiesław Kuc wyjaśnia na czym polega test sprawności fizycznej:

W trakcie testu sprawności fizycznej kandydaci wykonują następujące ćwiczenia: uginanie ramion w podporze przodem (pompki), skłony tułowia w przód z leżenia tyłem (brzuszki), bieg na 600 m w przypadku kobiet lub na 1000 m w przypadku mężczyzn. Zakres testu, kolejność wykonywania ćwiczeń oraz progi zaliczeniowe (uzależnione od wieku kandydata) wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Więcej informacji o rekrutacji do KAS w Białymstoku można przeczytać tu: https://www.gov.pl/web/ias-bialystok/kariera

Informacji o naborach w innych placówkach KAS należy szukać na poszczególnych stronach internetowych tych placówek i w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zachęcamy do przeczytania całych rozmów, które jako Zespół redakcyjny Zielonej Linii przeprowadziliśmy z Małgorzatą Bywanis-Jodlińską, Dyrektor KSAP i Wiesławem Kucem, Zastępcą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:

Rozmowa o rekrutacji do Krajowej Administracji Skarbowej i pracy w tej organizacji (https://zielonalinia.gov.pl/-/rozmowa-o-rekrutacji-do-krajowej-administracji-skarbowej-i-pracy-w-tej-organizacji)

