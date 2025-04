Sprzedałeś 30 rzeczy przez internet w roku? Twoje dane trafiły do urzędu skarbowego. MF i KAS walczą z szarą strefą w handlu internetowym i unikaniem opodatkowania

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdrożyły unijną dyrektywę (DAC7), która nakłada na operatorów platform handlu internetowego obowiązki sprawozdawcze. Dyrektywa jest kolejnym elementem uszczelnienia systemów podatkowych państw członkowskich UE. Dyrektywa nie wprowadza nowych podatków. Do 31 stycznia 2025 r. operatorzy platform mieli obowiązek składać raporty do Szefa KAS za lata 2023 i 2024. 82 operatorów platform przekazało za ten okres informacje o ponad 177 tys. unikalnych osobach fizycznych oraz ponad 115 tys. unikalnych podmiotach.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dyrektywa DAC7 ma na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi UE w zwalczaniu unikania płacenia podatków i oszustw podatkowych. Wprowadza mechanizmy, które służą do walki z szarą strefą w internecie oraz zapobiegają nadużyciom podatkowym. Nowe zasady stanowią krok w stronę większej przejrzystości i uczciwości podatkowej w Unii Europejskiej.

Kogo obowiązuje dyrektywa DAC7

Dyrektywa DAC7 wprowadza skuteczne mechanizmy zwalczania szarej strefy w handlu internetowym oraz zapobiegania nadużyciom podatkowym. Dzięki temu przepisy wspierają rozwój uczciwej konkurencji na platformach e-commerce.



Nowe przepisy dotyczą głównie operatorów platform, które umożliwiają sprzedaż towarów, świadczenie usług oraz wynajem nieruchomości lub środków transportu. Dyrektywa DAC7 nakłada na operatorów takich platform obowiązek raportowania informacji o sprzedawcach korzystających z ich usług i dokonanych przez nich transakcjach. To działanie ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości działalności wykonywanej za ich pomocą.



Raportowaniu podlegają aktywni sprzedawcy, którzy są rezydentami w państwie uczestniczącym lub sprzedawcy, którzy udostępnili nieruchomość położoną w takim państwie. Zgodnie z ustawą, państwem uczestniczącym jest państwo członkowskie UE lub państwie trzecie, które przystąpiło do automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach. W myśl zapisów ustawy, aktywni sprzedawcy to podmioty, które wykonują wymienione poniżej stosowne czynności w okresie sprawozdawczym, albo na rzecz których jest wypłacane lub uznawane wynagrodzenie w związku z wykonywaniem tych czynności w okresie sprawozdawczym. Do stosownych czynności zalicza się:

- sprzedaż towarów,

- udostępnienie nieruchomości, ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach,

- usługi świadczone osobiście obejmujące pracę wykonywaną w trybie zadaniowym lub czasowym przez osobę fizyczną działającą niezależnie albo na rzecz lub w imieniu podmiotu, wykonywaną na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,

- udostępnienie środka transportu.



W zakresie sprzedaży towarów raportowaniu podlegają sprzedawcy, którym operator platformy umożliwił w ciągu roku kalendarzowego wykonanie co najmniej 30 transakcji lub którym wypłacono lub uznano w tym okresie wynagrodzenie przekraczające równowartość 2000 euro. W przypadku stosownych czynności związanych ze świadczeniem usług oraz udostępnieniem nieruchomości lub środków transportu, raportowaniu podlegają sprzedawcy od pierwszej transakcji (niezależnie od wartości wynagrodzenia).

Jakie dane otrzyma urząd skarbowy

Raporty, które są przekazywane do Szefa KAS, zawierają:

- dane identyfikacyjne sprzedawcy, który w danym roku korzystał z konkretnej platformy oraz

- liczbę dokonanych przez niego stosownych czynności wraz z uzyskaną wartością wynagrodzenia. r



Raportowane przez operatorów platform dane poddawane będą analizom, mającym na celu m.in. identyfikowanie podmiotów, które nie dopełniają obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Ważne Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży prywatnych przedmiotów, które są w naszym posiadaniu od co najmniej pół roku, nie trzeba obawiać się podatku. Jeżeli mamy je krócej powinniśmy rozliczyć taką sprzedaż. Jeżeli ktoś prowadzi działalność handlową (kupuje w celu sprzedaży), także jest zobowiązany do rozliczenia podatku. Należy więc pamiętać, że krótkoterminowy obrót oraz działalność handlowa wymagają uwagi podatkowej.

Jakie działanie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa

Wprowadzone dyrektywą DAC7 mechanizmy służą do walki z szarą strefą w internecie oraz zapobiegają nadużyciom podatkowym. Informacje gromadzone i przekazywane przez platformy zwiększają potencjał analityczny organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Stwarza to możliwość wykrywania nieprawidłowości, szczególnie w obszarze szarej strefy, której rosnący poziom wskazywany jest jako jedna z przyczyn wzrostu luki VAT. Dane te stanowią dla KAS kolejny element procesu uszczelniającego system podatkowy.



Efekty i podsumowania działań KAS, związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy DAC7, będą możliwe do przedstawienia w kolejnych miesiącach i latach, gdy KAS będzie prowadzić czynności związane ze zidentyfikowanymi rozbieżnościami pomiędzy danymi wynikającymi z raportowanych danych a deklaracjami składanymi przez podatników.



Celem Krajowej Administracji Skarbowej jest wspieranie, a nie zakłócanie działań przedsiębiorców. Dlatego wszelkie czynności weryfikacyjne są podejmowane jedynie względem tych osób i podmiotów, których sposób działania wzbudza wątpliwości co do rzetelności wypełniania obowiązków podatkowych i rozliczeń.



Do końca stycznia br. operatorzy platform mieli obowiązek złożyć do Szefa KAS raporty za 2023 r. i 2024 r. 82 operatorów platform przekazało za ten okres informacje o ponad 177 tys. unikalnych osobach fizycznych oraz ponad 115 tys. unikalnych podmiotach. Dodatkowo do końca lutego 2025 r. administracje podatkowe państw UE oraz państw trzecich dokonały automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach.



Aby ułatwić wypełnianie obowiązków przez operatorów platform, w ubiegłym roku KAS przygotowała i udostępniła narzędzia wspierające. Są to:

- aplikacja WEB DPI, która umożliwia wypełnienie formularzy DPI-FR, DPI-IS i ich wizualizację,

- komponent Wymiany Danych, który umożliwia przesłanie formularzy DPI-FR, DPI-IS.



Zostały również opracowane instrukcje techniczne dotyczące obsługi tych struktur logicznych. W instrukcjach zostały zawarte informacje dotyczące m.in. korygowania, uzupełniania i anulowania informacji przekazywanych na wzorach tych struktur.



Podstawa prawna: Przepisy dyrektywy DAC7 (dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania) zostały zaimplementowanie do polskiego systemu prawnego w ustawie z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1588 z późn. zm.) i obowiązują od 1 lipca 2024 r.