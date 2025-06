Minimalne wynagrodzenie 2026: MF proponuje 4806 zł, a MRPiPS 5056 zł brutto miesięcznie

Jak procedowana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kolejny rok

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto



Jak czytamy w art. 2 ww. ustawy:

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym określoną zgodnie z ust. 3a i 3b, wraz z terminem zmiany tych wysokości, zgodnie z art. 3;

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.



3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a i 3b, w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.



Przypomnijmy, że Rada Dialogu Społecznego (RDS), to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232, ze zm.).

Jaka płaca minimalna w 2026 roku?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało stanowisko do propozycji dotyczącej podwyżki płacy minimalnej w 2026 r., które będzie omawiane podczas jednego z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Zakłada ono wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie. To oznacza realną podwyżkę o 140 zł miesięcznie względem obecnej stawki, która wynosi 4666 zł.



Wzrost ten odpowiada prognozowanej inflacji na 2026 r. i wynosi 3 pp.

Ministerstwo Finansów zaprzecza innym pogłoskom

Ministerstwo Finansów zaprzecza doniesieniom medialnym, które sugerują, że resort zaproponował wzrost podwyżki płacy minimalnej w 2026 r. poniżej prognozowanej inflacji na przyszły rok. Resort finansów nigdy nie przedstawił takiej propozycji.



W związku z powyższym, wszelkie inne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i są powielane przez media, należy uznać za nieprawdziwe i wprowadzające opinię publiczną w błąd.

MRPiPS chce płacy minimalnej ponad 5000 zł brutto

Propozycja nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. znalazła się w porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2025 r. i będzie także przedmiotem obrad tego Komitetu w dniu 12 czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku o 390 zł - tj. do 5056 zł brutto. Taką kwotę przekazały organizacje przedsiębiorców, które wobec niej protestują. Inne źródła podają, że MRPiPS zaproponowało kwotę 5020 zł brutto płacy minimalnej w 2026 roku.



Warto przypomnieć, że MRPiPS pracuje równolegle nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany do konsultacji publicznych w sierpniu 2024 r. Przyjęto w nim, że przy corocznej ocenie płacy minimalnej będzie brana pod uwagę orientacyjna wartość referencyjna 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawcy są przeciw

Przedstawiciele pracodawców we wspólnym stanowisku podkreślili, że propozycja MRPiPS, aby płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła o 390 zł i tym samym przekroczyła 5 tys. zł, jest nie do zaakceptowania. Stanowisko podpisały: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

„W trosce o konkurencyjność polskiej gospodarki, wynikające z konkurencyjności bezpieczeństwo narodowe oraz z obawy o kontynuację wzrostu gospodarczego i poprawę dobrobytu Polaków reprezentatywne organizacje pracodawców wspólnie i solidarnie wyrażają sprzeciw wobec polityki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie płacy minimalnej” – napisali pracodawcy.



Jak dodali, „powielanie błędów poprzedniego rządu uzasadniane jest troską o najsłabszych w gospodarce, podczas gdy w rzeczywistości to właśnie w nich najmocniej uderza, ograniczając dostępność miejsc pracy i napędzając ubóstwo”.



Organizacje pracodawców uznały, że wzrost płacy minimalnej w 2026 r. powinien opierać się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy, czyli nie przekroczyć 50 zł.



Zaproponowały też, by od 2027 r. płaca minimalna była ustalana na podstawie zmienionych przepisów prawa jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej.



„W kolejnych latach proporcje między wynagrodzeniami w gospodarce a płacą minimalną powinny być stabilne. Nie powinny być przedmiotem przetargu społecznego i politycznego” – czytamy w stanowisku.



Pracodawcy zaznaczyli, że wzrost płac w sferze budżetowej w trosce o dostępność i jakość usług publicznych nie może być długofalowo niższy niż wzrost pozostałych wynagrodzeń w gospodarce.



Organizacje zwróciły uwagę, że „w 2026 r. płace w sferze budżetowej mogą, w zależności od możliwości budżetu państwa, wyjątkowo wzrosnąć szybciej niż płaca minimalna, by wyrównać efekty wieloletniej stagnacji wynagrodzeń urzędników, tylko częściowo zrekompensowanej szczodrą podwyżką w 2024 r.”.



Ponadto – jak dodali – od 2027 r. wzrost funduszu płac w sferze budżetowej powinien zrównać się ze wzrostem mediany wynagrodzeń w gospodarce i wzrostem płacy minimalnej, a zmiany wynagrodzenia poszczególnych pracowników sektora publicznego powinny wynikać z efektów ich pracy. Podkreślili, że wzrost płacy minimalnej jest szkodliwy gospodarczo i społecznie.

