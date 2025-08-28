REKLAMA

Krajowy System e-Faktur (KSeF). Prezydent podpisał ustawę

Krajowy System e-Faktur (KSeF). Prezydent podpisał ustawę

28 sierpnia 2025, 09:33
Ustawa o Krajowym Systemie e-Faktur z prezydenckim podpisem
Ustawa o Krajowym Systemie e-Faktur z prezydenckim podpisem
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę zmianę ustawy o VAT, wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) - poinformowała kancelaria prezydenta. Co to oznacza dla firm?

Od kiedy faktury za pośrednictwem KSeF?

Zgodnie z ustawą od 1 lutego 2026 r. firmy ze sprzedażą przekraczającą 200 mln zł w roku 2024 będą musiały wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

Ustawa przewiduje, że w związku z wejściem w życie KSeF podstawowy termin zwrotu VAT ulegnie skróceniu z 60 do 40 dni.

Ustawa utrzymuje możliwość wystawiania faktur w kasach rejestrujących do końca 2026 r. Wprowadza też na stałe tryb „offline24”, umożliwiający wystawienie faktury bez dostępu do internetu np. w momencie awarii sieci. Do końca 2026 r. nie będą też stosowane kary za błędy we wdrażaniu nowych przepisów. Znika konieczność drukowania faktur i ręcznego wprowadzania ich do systemów księgowych.

Ważne

Faktury będą przechowywane przez 10 lat w KSeF.

KSeF ma uszczelnić lukę VAT

Wprowadzenie KSeF ma zwiększyć dochody budżetu z tytułu uszczelnienia luki VAT. Resort finansów oszacował, że wzrosną one o ok. 10 mld zł w okresie 10 lat. (PAP)

Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: PAP
Księgowość
