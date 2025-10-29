REKLAMA

Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?

Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?

29 października 2025, 17:50
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki
Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?
Paweł Huczko
zasoby własne

W dniu 28 października 2025 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na temat moralności podatkowej w społeczeństwie i gospodarce. Uczestnikami spotkania byli m.in. wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda, przedstawiciele szwedzkiej administracji podatkowej, Krajowej Administracji Skarbowej, środowiska naukowego i biznesu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat budowania moralności podatkowej i jej wpływu na skuteczność poboru podatków.

Dyskusja o moralności podatkowej

Konferencja w Ministerstwie Finansów była pierwszym tego typu wydarzeniem, które wprowadza do dyskusji prawno-podatkowej w Polsce temat Tax Morale. Przedstawiciele polskiej i szwedzkiej administracji, nauki i biznesu analizowali, jak zaufanie, edukacja i psychologia wpływają na przestrzeganie obowiązków podatkowych. Dyskutowali o tym jak budowanie moralności podatkowej zwiększa zaufanie w relacji państwo-społeczeństwo.

- Moralność podatkowa to fundament bytu państwa jako całości. Aby poziom tej moralności w społeczeństwie wzrastał podatnicy muszą wiedzieć, na co przeznaczane są pieniądze z podatków. Finansujemy z nich między innymi strategiczne wydatki na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia czy edukację. Chcemy szerzyć tę wiedzę, współpracować w tym zakresie także z innymi resortami – Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwem Edukacji. Chcemy też współpracować ze środowiskiem naukowym, by czerpać wiedzę z badań psychologicznych i socjologicznych – podkreślił wiceminister finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Wiceminister Marcin Łoboda zaznaczył, że jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej jest budowanie partnerskich relacji z podatnikami i ułatwianie im wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

- Budujemy Tax Morale między innymi poprzez otwartość na potrzeby podatników, cyfryzację i skuteczność załatwiania spraw w urzędach skarbowych – powiedział Szef KAS.

Czy Tax Morale może skutecznie zastąpić restrykcyjne mechanizmy kontroli podatkowej

Przedstawiciel szwedzkiej administracji podatkowej wygłosił wykład o tym czym jest moralność podatkowa i jakie ma znaczenie w społeczeństwie obywatelskim.

Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali m. in. o tym, czy wysokie Tax Morale może skutecznie zastąpić restrykcyjne mechanizmy kontroli podatkowej i co motywuje obywateli do uczciwego płacenia podatków. Dyskutowali o tym jak skutecznie budować Tax Morale w społeczeństwie i biznesie.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
29 paź 2025

W dniu 28 października 2025 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na temat moralności podatkowej w społeczeństwie i gospodarce. Uczestnikami spotkania byli m.in. wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda, przedstawiciele szwedzkiej administracji podatkowej, Krajowej Administracji Skarbowej, środowiska naukowego i biznesu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat budowania moralności podatkowej i jej wpływu na skuteczność poboru podatków.
