Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w opodatkowaniu programów motywacyjnych w 2026 r.

Ministerstwo Finansów bierze pod lupę programy motywacyjne (lojalnościowe) w firmach. W 2026 r. chce ukrócić wykorzystywanie tych programów przez przedsiębiorstwa i pracowników do korzystniejszego opodatkowania. Projektowane zmiany dotkną firmy, spółki, pracowników, menadżerów i współpracujących na B2B.

rozwiń >

Reforma opodatkowania programów motywacyjnych w 2026 r.

MF zamierza znowelizować przepisy, by wyeliminować luki w systemie podatkowym. Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest rewizja zasad opodatkowania benefitów pracowniczych w postaci programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Obecne regulacje pozwalają na stosowanie rozwiązań, które – choć legalne – prowadzą do znacznego obniżenia obciążeń podatkowych, zdaniem autorów projektowanej reformy – wbrew zamiarom ustawodawcy. W praktyce chodziło o:

przekazywanie pracownikom nieodpłatnie, jako świadczeń w naturze, warrantów subskrypcyjnych, które następnie były odkupywane przez firmę (emitenta);

wypłacanie dodatkowych gratyfikacji za rezygnację z wykonania praw wynikających z finansowych instrumentów pochodnych;

kwalifikowanie przychodów z programów motywacyjnych jako dochodów z działalności gospodarczej (współpraca B2B) i dzięki temu opodatkowywanie ich korzystniej, np. kartą podatkową lub ryczałtem, którego stawki wahają się od 2% do 17%, podczas gdy stawka opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych wynosi 19%.

Co ma się zmienić w 2026 roku?

Według planowanych przez ministerstwo zmian, które mają wejść w życie w 2026 r., zaliczane do przychodów ze źródła realizacja praw z papierów wartościowych w postaci innych zbywalnych praw majątkowych będą przychody z:

odpłatnego zbycia na rzecz emitenta lub podmiotu z nim powiązanego warrantów subskrypcyjnych i praw poboru;

odpłatnego zbycia na rzecz emitenta, wystawcy lub podmiotu z nim powiązanego lub z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych w postaci zbywalnych praw majątkowych oraz z pochodnych instrumentów finansowych (art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Ponadto do przychodów z tego źródła będą zaliczane świadczenia otrzymane w związku z odstąpieniem od realizacji uprawnień związanych z posiadaniem takich praw.

REKLAMA

Zasada przypisania do źródła przychodów

Regulacja zostanie doprecyzowana w art. 10 ust. 4a ustawy o PIT. Zasada przypisania przychodów nie będzie stosowana, jeśli otrzymane świadczenie zaliczane jest do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia lub realizacji takich praw zaliczane będą do właściwego źródła przychodów, np. z kapitałów pieniężnych lub z praw majątkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana definicji programu motywacyjnego

Obecnie program motywacyjny to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, umożliwiający nabycie akcji spółki lub spółki dominującej, bezpośrednio lub poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych.

W praktyce sporna była kwestia nabywania akcji w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych. Organy podatkowe uznawały, że nabycie akcji w wyniku realizacji praw z warrantów może stanowić program motywacyjny. Sądy wskazywały natomiast, że brak wskazania wprost warrantów subskrypcyjnych w definicji programów motywacyjnych powoduje, że nabycie akcji w wyniku realizacji praw z tych warrantów nie spełnia definicji programu.

Przepisy otrzymają jednoznaczne brzmienie – akcje objęte w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych mogą być nabywane w ramach programu motywacyjnego.

Koniec z rozliczaniem na B2B

Najbardziej zmiany odczują przedsiębiorcy na JDG, którzy dotychczas mogli przychody z programów motywacyjnych traktować jako przychody z działalności gospodarczej. Umożliwiało to:

zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego;

opodatkowanie kartą podatkową;

uniknięcie wyższej stawki przewidzianej dla przychodów z kapitałów pieniężnych.

Po zmianach przychody te będą automatycznie kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych lub praw majątkowych.

Warranty subskrypcyjne w programach preferencyjnych

Nowelizacja włącza warranty subskrypcyjne do definicji programu motywacyjnego korzystającego z preferencji podatkowych. Oznacza to:

możliwość odroczenia opodatkowania do momentu faktycznej sprzedaży akcji;

brak podatku w momencie otrzymania warrantów;

brak podatku w momencie wykonania praw z warrantów.

Najbardziej „dotknięte” zmianami grupy podatników

Reforma eliminuje możliwość stosowania dotychczasowej optymalizacji podatkowej. Największy wpływ odczują:

osoby współpracujące na B2B;

uczestnicy programów niepreferencyjnych;

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto może zyskać?

Paradoksalnie reformę mogą docenić ci, którzy wdrażają programy zgodne z wymogami ustawowymi. Włączenie warrantów subskrypcyjnych usuwa wcześniejsze wątpliwości interpretacyjne.

Co należy zrobić?

Kluczowe jest zrozumienie, że projekt UD116 nadal może ulec modyfikacjom. Firmy powinny:

przeprowadzić audyt podatkowo-prawny funkcjonujących programów motywacyjnych;

sprawdzić możliwość przekształcenia programów lojalnościowych w programy preferencyjne;

przeanalizować koszty podatkowe dla pracowników przed i po zmianach.

Pracownicy i współpracownicy powinni:

sprawdzić swoją sytuację podatkową;

zasięgnąć opinii doradcy podatkowego;

w razie potrzeby wystąpić o nową interpretację podatkową.

Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy i audytu.

Uwaga:

Opisywane zmiany dotyczą projektu nowelizacji UD116, który pozostaje na etapie konsultacji i nie wszedł w życie 1 stycznia 2026 r. Projekt może ulec modyfikacjom lub nie zostać uchwalony.