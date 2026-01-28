Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w opodatkowaniu programów motywacyjnych w 2026 r. Zmiany dotkną firmy, spółki, pracowników, menadżerów i współpracujących na B2B
Ministerstwo Finansów bierze pod lupę programy motywacyjne (lojalnościowe) w firmach. W 2026 r. chce ukrócić wykorzystywanie tych programów przez przedsiębiorstwa i pracowników do korzystniejszego opodatkowania. Projektowane zmiany dotkną firmy, spółki, pracowników, menadżerów i współpracujących na B2B.
- Reforma opodatkowania programów motywacyjnych w 2026 r.
- Co ma się zmienić w 2026 roku?
- Zasada przypisania do źródła przychodów
- Zmiana definicji programu motywacyjnego
- Koniec z rozliczaniem na B2B
- Warranty subskrypcyjne w programach preferencyjnych
- Najbardziej „dotknięte” zmianami grupy podatników
- Kto może zyskać?
- Co należy zrobić?
Reforma opodatkowania programów motywacyjnych w 2026 r.
MF zamierza znowelizować przepisy, by wyeliminować luki w systemie podatkowym. Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest rewizja zasad opodatkowania benefitów pracowniczych w postaci programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych.
Obecne regulacje pozwalają na stosowanie rozwiązań, które – choć legalne – prowadzą do znacznego obniżenia obciążeń podatkowych, zdaniem autorów projektowanej reformy – wbrew zamiarom ustawodawcy. W praktyce chodziło o:
- przekazywanie pracownikom nieodpłatnie, jako świadczeń w naturze, warrantów subskrypcyjnych, które następnie były odkupywane przez firmę (emitenta);
- wypłacanie dodatkowych gratyfikacji za rezygnację z wykonania praw wynikających z finansowych instrumentów pochodnych;
- kwalifikowanie przychodów z programów motywacyjnych jako dochodów z działalności gospodarczej (współpraca B2B) i dzięki temu opodatkowywanie ich korzystniej, np. kartą podatkową lub ryczałtem, którego stawki wahają się od 2% do 17%, podczas gdy stawka opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych wynosi 19%.
Co ma się zmienić w 2026 roku?
Według planowanych przez ministerstwo zmian, które mają wejść w życie w 2026 r., zaliczane do przychodów ze źródła realizacja praw z papierów wartościowych w postaci innych zbywalnych praw majątkowych będą przychody z:
- odpłatnego zbycia na rzecz emitenta lub podmiotu z nim powiązanego warrantów subskrypcyjnych i praw poboru;
- odpłatnego zbycia na rzecz emitenta, wystawcy lub podmiotu z nim powiązanego lub z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych w postaci zbywalnych praw majątkowych oraz z pochodnych instrumentów finansowych (art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Ponadto do przychodów z tego źródła będą zaliczane świadczenia otrzymane w związku z odstąpieniem od realizacji uprawnień związanych z posiadaniem takich praw.
Zasada przypisania do źródła przychodów
Regulacja zostanie doprecyzowana w art. 10 ust. 4a ustawy o PIT. Zasada przypisania przychodów nie będzie stosowana, jeśli otrzymane świadczenie zaliczane jest do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia lub realizacji takich praw zaliczane będą do właściwego źródła przychodów, np. z kapitałów pieniężnych lub z praw majątkowych.
Zmiana definicji programu motywacyjnego
Obecnie program motywacyjny to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, umożliwiający nabycie akcji spółki lub spółki dominującej, bezpośrednio lub poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych.
W praktyce sporna była kwestia nabywania akcji w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych. Organy podatkowe uznawały, że nabycie akcji w wyniku realizacji praw z warrantów może stanowić program motywacyjny. Sądy wskazywały natomiast, że brak wskazania wprost warrantów subskrypcyjnych w definicji programów motywacyjnych powoduje, że nabycie akcji w wyniku realizacji praw z tych warrantów nie spełnia definicji programu.
Przepisy otrzymają jednoznaczne brzmienie – akcje objęte w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych mogą być nabywane w ramach programu motywacyjnego.
Koniec z rozliczaniem na B2B
Najbardziej zmiany odczują przedsiębiorcy na JDG, którzy dotychczas mogli przychody z programów motywacyjnych traktować jako przychody z działalności gospodarczej. Umożliwiało to:
- zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego;
- opodatkowanie kartą podatkową;
- uniknięcie wyższej stawki przewidzianej dla przychodów z kapitałów pieniężnych.
Po zmianach przychody te będą automatycznie kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych lub praw majątkowych.
Warranty subskrypcyjne w programach preferencyjnych
Nowelizacja włącza warranty subskrypcyjne do definicji programu motywacyjnego korzystającego z preferencji podatkowych. Oznacza to:
- możliwość odroczenia opodatkowania do momentu faktycznej sprzedaży akcji;
- brak podatku w momencie otrzymania warrantów;
- brak podatku w momencie wykonania praw z warrantów.
Najbardziej „dotknięte” zmianami grupy podatników
Reforma eliminuje możliwość stosowania dotychczasowej optymalizacji podatkowej. Największy wpływ odczują:
- osoby współpracujące na B2B;
- uczestnicy programów niepreferencyjnych;
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kto może zyskać?
Paradoksalnie reformę mogą docenić ci, którzy wdrażają programy zgodne z wymogami ustawowymi. Włączenie warrantów subskrypcyjnych usuwa wcześniejsze wątpliwości interpretacyjne.
Co należy zrobić?
Kluczowe jest zrozumienie, że projekt UD116 nadal może ulec modyfikacjom. Firmy powinny:
- przeprowadzić audyt podatkowo-prawny funkcjonujących programów motywacyjnych;
- sprawdzić możliwość przekształcenia programów lojalnościowych w programy preferencyjne;
- przeanalizować koszty podatkowe dla pracowników przed i po zmianach.
Pracownicy i współpracownicy powinni:
- sprawdzić swoją sytuację podatkową;
- zasięgnąć opinii doradcy podatkowego;
- w razie potrzeby wystąpić o nową interpretację podatkową.
Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy i audytu.
Uwaga:
Opisywane zmiany dotyczą projektu nowelizacji UD116, który pozostaje na etapie konsultacji i nie wszedł w życie 1 stycznia 2026 r. Projekt może ulec modyfikacjom lub nie zostać uchwalony.
