Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.

Ogromne zainteresowanie nowymi przepisami o stażu pracy

Blisko 400 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawie stażu pracy wpłynęło od stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ocenie ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk duże zainteresowanie świadczy o tym, że ustawa stażowa była przez Polaków wyczekiwana.

Obowiązujące od 1 stycznia nowe przepisy pozwalają na wliczenie do stażu pracy także okresów przepracowanych m.in. na własnej działalności gospodarczej czy umowach zlecenie. Dzięki temu pracownik może mieć dłuższy urlop wypoczynkowy, szybciej uzyskać prawo do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej czy ubiegać się o wyższe stanowiska, np. w administracji publicznej.

W ocenie ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk to "ważna i dobra zmiana, która przywraca godność pracy, która docenia każdą pracę, bez względu na to, w jakiej formie była wykonywana".

Minister: z nowych przepisów skorzystały już setki tysięcy osób

"To zmiana, z której już dziś skorzystało blisko 400 tysięcy Polek i Polaków, bo taka liczba wniosków wpłynęła już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wiemy, że będzie ich coraz więcej" – powiedziała Dziemianowicz-Bąk podczas środowej wizyty w Radomiu.

"Wiemy, że jest to zmiana, z której korzystają zarówno osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą, ale także te, które czasami nie z własnej woli były wypychane na tzw. umowy śmieciowe, czy pracowały po prostu na umowach cywilnoprawnych" – powiedziała ministra.

Według niej nowe regulacje w Kodeksie pracy były potrzebne. "Cieszę się bardzo, że ta ustawa się przyjmuje, że mamy naoczne dowody, że była wyczekiwana i zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystali i wystąpili do ZUS o wydanie zaświadczeń, bo to się opłaca" – podkreśliła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Setki tysięcy zaświadczeń już wydanych

ZUS poinformował w poniedziałek, że zainteresowanie nowymi przepisami o doliczaniu okresów pracy do stażu jest bardzo duże.

Do 31 stycznia wpłynęło 372 006 wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy inne niż zatrudnienie na umowę o pracę (m.in. umowa zlecenie, działalność gospodarcza i opieka nad dzieckiem). ZUS rozpatrzył dotąd ponad 276 695 wniosków i wydał łącznie 620 479 zaświadczeń.

Zmiany wchodzą w życie etapami

Zakład przypomniał, że przepisy dotyczące stażu pracy wchodzą w życie etapami. Dla sektora publicznego zmiany obowiązują od początku 2026 r., a dla sektora prywatnego będą stosowane od 1 maja 2026 r. Oznacza to, że część pracodawców uwzględni dodatkowy staż pracy już od 1 stycznia, a część zrobi to dopiero od 1 maja.

Jakie okresy można doliczyć do stażu pracy?

Staż pracy obejmuje obecnie nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczane są m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do stażu pracy wliczane są okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Warunkiem jest ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.

Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS doręcza wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS. Ubezpieczony lub jego pełnomocnik zostaną automatycznie poinformowani o odpowiedzi na wniosek. Jeśli mają włączone powiadomienia, otrzymają informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS.