Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
Czasowe trudności z logowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur nie wpłynęły na działanie systemu ani liczbę wystawianych faktur – zapewnia Ministerstwo Finansów. Profil Zaufany jest już w pełni dostępny.
- Ministerstwo Finansów: system działał bez zakłóceń
- Alternatywne metody logowania do KSeF
- KSeF już działa. Kogo obejmuje obowiązek?
- Harmonogram wdrażania KSeF. Kto następny?
- Najmniejsze firmy i samozatrudnieni pod lupą
Ministerstwo Finansów: system działał bez zakłóceń
Obecnie Profil Zaufany jest dostępny - poinformowało w poniedziałek 2 lutego wieczorem Ministerstwo Finansów. Dodało, że czasowe trudności z logowaniem nie wpłynęły na liczbę faktur wpływających do systemu.
Resort finansów poinformował, że niedogodności związane z logowaniem się do systemu KSeF miały charakter tymczasowy. „Obecnie Profil Zaufany jest dostępny. Podczas występujących niedogodności związanych z logowaniem się do KSeF z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, system działał bez zakłóceń” - przekazało ministerstwo. Zaznaczono, że fakt ten nie wpłynął na liczbę faktur wpływających do systemu.
Alternatywne metody logowania do KSeF
Przypomniano, że osoby logujące się do KSeF mogą skorzystać nie tylko z Profilu Zaufanego, ale także alternatywnych metod uwierzytelniania.
Informacje podatnicy znajdą m.in. na stronie internetowej www.ksef.podatki.gov.pl, gdzie MF zamieściło najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, podręczniki, materiały szkoleniowe, tutoriale wideo i inne materiały pomocnicze dla użytkowników systemu.
KSeF już działa. Kogo obejmuje obowiązek?
KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.
Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.
Harmonogram wdrażania KSeF. Kto następny?
Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.
Najmniejsze firmy i samozatrudnieni pod lupą
Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.
