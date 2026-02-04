REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany

KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany

04 lutego 2026, 08:46
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF
KSeF już działa – jak odbierać faktury krok po kroku? Wystarczy Profil Zaufany
gov.pl

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.

rozwiń >

Od kiedy można odbierać faktury w KSeF

Od 1 lutego można już odbierać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Dotyczy to wszystkich podmiotów–także tych, które nie wystawiają faktur w KSeF, lecz otrzymują faktury wystawione w KSeF.

Krok 1: Wybierz narzędzie do odbierania faktur

Od 1 lutego możesz odbierać faktury w KSeF przy użyciu bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów:

  • Aplikacja Podatnika KSeF – dostępna na stronie www.ksef.podatki.gov.pl.
  • Aplikacja Mobilna KSeF – dostępna od 1 lutego do pobrania na telefon.
  • e-mikrofirma – dostęp przez e-Urząd Skarbowy

Co warto zrobić już teraz? Wybierz narzędzie, z którego będziesz korzystać, aby bez problemu odbierać faktury w KSeF.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do KSeF

Jeżeli posiadasz NIP, masz już podstawowe uprawnienia do korzystania z KSeF.

"Uwaga! Jeśli nie prowadzisz jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz działasz w innej formie i nie posiadasz pieczęci kwalifikowanej, musisz złożyć formularz ZAW-FA w urzędzie skarbowym, aby uzyskać dostęp do KSeF."

Krok 3: Zaloguj się do KSeF: Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Wejdź na stronę ksef.podatki.gov.pl lub zaloguj się przez swój program księgowy jeśli jest zintegrowany z KSeF.

Następnie zaloguj się, korzystając z jednej z metod:

  • Profil Zaufany, lub
  • podpis kwalifikowany.

Krok 4: Wyszukaj fakturę w swoim narzędziu

Po zalogowaniu się do jednego z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów przejdź do zakładki „Lista Faktur” - znajdziesz tam wszystkie faktury wystawione dla Ciebie w KSeF.

"Pamiętaj! Sprawdzaj regularnie czy nie otrzymałeś faktury od swojego kontrahenta. Ma to znaczenie dla terminu płatności za fakturę."

Krok 5: Możliwość pobrania faktury

Otrzymane faktury możesz:

  • pobrać (np. w formacie PDF,)
  • zapisać na telefonie lub komputerze,
  • wydrukować, jeśli są potrzebne np. do rejestracji samochodu, rozliczenia dotacji albo innych spraw administracyjnych czy sądowych.

Pobrane i wydrukowane faktury automatycznie są opatrzone kodem oraz numerem KSeF.

Inny sposób dostępu do faktury w KSeF

  • Przed nadaniem numeru KSeF sprzedawca może wydać tzw. „potwierdzenie transakcji” opatrzone kodami QR.
  • Po przesłaniu faktury do KSeF sprzedawca może także wydać nabywcy fakturę w postaci zwizualizowanej np. jako wydruk lub plik pdf, opatrzony kodem QR z numerem KSeF.

Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na potwierdzeniu transakcji lub na wizualizacji faktury możliwa jest weryfikacja czy faktura znajduje się już w KSeF.

Gdzie szukać pomocy w sprawie KSeF?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przedstawionych kroków – skorzystaj z pomocy KAS.
Wszystkie informacje dostępne są na www.ksef.podatki.gov.pl lub infolinii KAS 801 055 055, 22 330 03 30.

Źródło: INFOR
