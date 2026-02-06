REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE

Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 11:13
Anna Kwiecińska
Anna Kwiecińska
Doradca podatkowy, agent celny oraz prawnik w firmie Ekspert Celny
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.

rozwiń >

Cła antydumpingowe - istota i przyczyny ich wprowadzenia wobec stopionego tlenku glinu

Cła antydumpingowe stanowią klasyczny środek ochrony handlu stosowany przez Unię Europejską na podstawie Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Nakładane są w sytuacji, gdy łącznie spełnione zostają trzy przesłanki:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
  • towary importowane są po cenach dumpingowych, tj. niższych niż ich możliwa wartość wytworzenia w UE,
  • przemysł unijny ponosi szkodę,
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy dumpingiem a powstałą szkodą.

W odniesieniu do stopionego tlenku glinu Komisja Europejska ustaliła, że import z określonych państw odbywał się po cenach dumpingowych, co prowadziło do wyraźnej presji cenowej na producentów unijnych. W toku postępowania stwierdzono spadek rentowności przemysłu UE, zakłócenie warunków konkurencji oraz ryzyko osłabienia strategicznego łańcucha dostaw.

W konsekwencji Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2026/114 z dnia 15 stycznia 2026 r., obowiązującym od 17 stycznia 2026 r., wprowadzono cło antydumpingowe mające na celu przywrócenie uczciwych warunków handlu.

Kontyngent taryfowym - charakter i znaczenie w postępowaniu antydumpingowym

Kontyngent taryfowy (Tariff Rate Quota - TRQ) polega na dopuszczeniu do przywozu określonej ilości towaru przy obniżonej lub zerowej stawce cła, podczas gdy po przekroczeniu ustalonego limitu stosowana jest pełna stawka celna.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Mechanizm ten jest szeroko stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej, w środkach ochronnych oraz w postępowaniach wyrównawczych. W postępowaniu antydumpingowym stosowano dotychczas jednolitą stawkę cła bez wprowadzania kontyngentu. Jedynie niższą stawkę cła antydumpingowego miały przedsiębiorstwa współpracujące w postępowaniu, które wykazały, że produkują dany towar po mniejszym dumpingu, co powoduje niższą szkodę dla rynku UE. Zastosowanie kontyngentów taryfowych w sprawie stopionego tlenku glinu należy zatem uznać za istotną zmianę podejścia regulacyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozwiązanie to ma charakter przełomowy, gdyż:

  • łączy ochronę rynku z zapewnieniem dostępu do surowca,
  • ogranicza negatywne skutki cła dla przemysłu unijnego wykorzystującego surowiec importowany,
  • wprowadza element równoważenia interesów gospodarczych do klasycznego antydumpingu,
  • zapewnia ochronę zarówno producentom unijnym, jak i podmiotom zależnym od importu.

Warunki stosowania kontyngentu oraz skutki jego niewykorzystania

Mechanizm kontyngentu taryfowego ma charakter dwupoziomowy. W ramach kontyngentu stosowana jest zerowa stawka cła antydumpingowego, co pozwala utrzymać ekonomiczną opłacalność importu w granicach ilościowych określonych przez Komisję Europejską, niezbędnych dla zabezpieczenia producentów UE.

Po wyczerpaniu kontyngentu stosowana jest pełna stawka cła antydumpingowego, która w przypadku stopionego tlenku glinu wynosi 110,6%, co znacząco zwiększa koszt importu.

Brak możliwości skorzystania z kontyngentu - czy to z powodu jego wyczerpania, czy niewłaściwego planowania operacji importowych - skutkuje zastosowaniem pełnej stawki cła. W praktyce oznacza to istotny wzrost kosztów surowca, który może przełożyć się na spadek konkurencyjności produktów wytwarzanych na jego bazie. Dodatkowo wzrost ceny surowca, przy braku wcześniejszego przygotowania, może wywołać poważne konsekwencje finansowe i kontraktowe dla importerów oraz producentów unijnych.

Kontyngenty mają charakter ilościowy i otwierane są na określone okresy, najczęściej kwartalne. Z tego względu kluczowe znaczenie ma bieżące monitorowanie ich dostępności oraz właściwe planowanie importu zarówno z perspektywy logistycznej, jak i finansowej.

Przesłanki wprowadzenia kontyngentu taryfowego

W toku postępowania Komisja ustaliła, że Unia Europejska nie jest samowystarczalna w zakresie produkcji stopionego tlenku glinu, który jest podstawowym materiałem do produkcji szerokiej gamy towarów niższego szczebla, w tym materiałów ogniotrwałych, materiałów ściernych i nowoczesnych materiałów ceramicznych, które z kolei są niezbędne w sektorach krytycznych, takich jak produkcja stali, innych metali, szkła i powiązanych materiałów. Te sektory w znacznym stopniu są uzależnione od importu tego surowca. Dlatego pełne zastosowanie cła antydumpingowego, bez kontyngentu, mogłoby prowadzić do wzrostu cen z tych sektorów, osłabienia konkurencyjności przemysłu UE oraz zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Kontyngent taryfowy został zatem wprowadzony jako instrument równoważący - z jednej strony chroniący producentów unijnych przed skutkami dumpingu, z drugiej zaś zapewniający dostęp do surowca niezbędnego dla przemysłu.

Znaczenie udziału importerów i eksporterów w postępowaniu antydumpingowym

Postępowanie dotyczące stopionego tlenku glinu potwierdza, jak istotne jest aktywne uczestnictwo zainteresowanych podmiotów w procedurach antydumpingowych. Dane przedstawiane przez importerów, eksporterów oraz użytkowników towaru mają kluczowe znaczenie dla ustalenia poziomu dumpingu, oceny szkody, przeprowadzenia analizy interesu Unii oraz ewentualnego zastosowania środków łagodzących, takich jak kontyngent taryfowy.

Brak udziału w postępowaniu może skutkować nałożeniem wyższych ceł, brakiem zastosowania kontyngentu, niekorzystnymi ustaleniami rynkowymi lub ograniczeniem dostępu do surowca. W praktyce podmioty gospodarcze mogą realnie wpływać na kształt środków ochrony handlu, pod warunkiem aktywnego udziału w postępowaniu i przedstawienia rzetelnych danych ekonomicznych.

Podsumowanie

Zastosowanie cła antydumpingowego wraz z kontyngentem taryfowym wobec stopionego tlenku glinu stanowi przykład ewolucji podejścia Unii Europejskiej do instrumentów ochrony handlu. Mechanizm ten umożliwia jednoczesną ochronę rynku przed dumpingiem oraz stabilizację łańcucha dostaw, ograniczając negatywne skutki gospodarcze wprowadzonych środków.

Dla importerów i eksporterów oznacza to konieczność stałego monitorowania regulacji w zakresie środków ochrony handlu oraz strategicznego planowania operacji importowych.

O Autorze: Anna Kwiecińska, doradca podatkowy i agent celny

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
06 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
06 lut 2026

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.

REKLAMA

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.
Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.

REKLAMA

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
06 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA