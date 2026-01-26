Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.

Na czym polega zwolnienie częściowe i kiedy znajduje zastosowanie?

Zwolnienie częściowe polega na objęciu odprawą celną tylko tej części przesyłki, która spełnia wszystkie wymogi formalne, przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych towarów pod dozorem celnym. W praktyce oznacza to, że część ładunku może zostać dopuszczona do obrotu lub objęta inną procedurą, podczas gdy reszta pozostaje w magazynie czasowego składowania, w tranzycie albo zostaje skierowana do procedury specjalnej.

Najczęściej taka potrzeba pojawia się wtedy, gdy tylko część towarów budzi wątpliwości organu – na przykład z powodu brakujących certyfikatów, niejasnej klasyfikacji taryfowej, konieczności badań laboratoryjnych czy błędów w dokumentach handlowych. Zdarza się również, że urząd celny kieruje do kontroli jedynie wybrane pozycje, a reszta asortymentu może zostać zwolniona bez przeszkód. W realiach wysokich kosztów demurrage i detention zwolnienie częściowe bywa jedynym racjonalnym rozwiązaniem biznesowym.

Dlaczego procedura ta rodzi ryzyka

Choć przepisy unijne dopuszczają zwolnienie częściowe, w praktyce jest to jedna z bardziej „wrażliwych” operacji celnych. Kluczowym wyzwaniem jest fizyczna separacja towarów. Otwarcie kontenera, rozdzielenie palet czy kartonów oraz przypisanie konkretnych ilości do określonych pozycji taryfowych musi odbywać się w sposób absolutnie precyzyjny. Każda nieścisłość może zostać zakwalifikowana jako naruszenie dozoru celnego.

Problematyczna również bywa zgodność ilości i masy pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym. Jeżeli dane są rozbieżne co do sztuki, wagi czy numerów partii, organ celny może odmówić zwolnienia lub wszcząć postępowanie wyjaśniające. Dodatkowo otwarcie przesyłki wymaga zachowania formalizmu związanego z plombami – ich zdjęcie i ponowne założenie musi być udokumentowane i wykonane za zgodą organu lub w jego obecności. W przeciwnym razie pojawia się ryzyko zarzutu usunięcia towaru spod dozoru.

Jak bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe w praktyce?

Podstawą bezpiecznego zwolnienia częściowego jest dobre przygotowanie. Zanim dojdzie do jakichkolwiek czynności fizycznych, konieczna jest szczegółowa analiza faktur, packing list i pozostałej dokumentacji, tak aby jednoznacznie ustalić, które towary mogą zostać zwolnione, a które muszą pozostać pod kontrolą organu. Istotne jest również potwierdzenie, że ilości wskazane w dokumentach odpowiadają rzeczywistemu stanowi przesyłki.

Sama operacja rozdzielenia ładunku powinna być udokumentowana – w praktyce coraz częściej stosuje się dokumentację fotograficzną oraz protokoły z rozładunku i ponownego plombowania. Takie materiały okazują się niezwykle cenne w razie kontroli następczej przez organy celne. Zgłoszenie celne powinno obejmować wyłącznie tę część towarów, która ma zostać zwolniona, natomiast pozostała część musi otrzymać jasny i prawidłowy status w systemach celnych. Po dokonaniu zgłoszenia niezbędne jest bieżące monitorowanie sprawy, aby upewnić się, że urząd formalnie potwierdził zwolnienie i nie wszczął dodatkowych czynności.

Zwolnienie częściowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem

Zwolnienie częściowe przesyłki celnej jest rozwiązaniem, które pozwala pogodzić interesy biznesowe z wymogami prawa celnego. Odpowiednio zastosowane umożliwia skrócenie czasu obrotu towarami i ograniczenie kosztów logistycznych, bez narażania się na zarzuty naruszenia przepisów. Jednocześnie wymaga dużej dyscypliny organizacyjnej, precyzyjnej dokumentacji i dobrej komunikacji z organami celnymi.

W praktyce najlepiej sprawdza się zasada, że dopóki każda część towaru pozostaje jednoznacznie identyfikowalna, fizycznie nienaruszona i pod kontrolą organów celnych, zwolnienie częściowe może zostać przeprowadzone w sposób bezpieczny i skuteczny. To właśnie ta precyzja odróżnia rozwiązanie praktyczne od ryzykownego skrótu proceduralnego.

Podsumowanie: rozwiązanie elastyczne, ale wymagające

Zwolnienie częściowe przesyłki celnej to narzędzie elastyczne i w pełni legalne, pozwalające skrócić czas obrotu towarów i ograniczyć koszty logistyczne. Jednocześnie wymaga ono skrajnej precyzji, dobrej dokumentacji i ścisłej współpracy z organami celnymi.

W praktyce sprawdza się zasada:

dopóki towar jest identyfikowalny, nienaruszony i pozostaje pod kontrolą organów – zwolnienie częściowe może zostać przeprowadzone bezpiecznie i skutecznie.

Autor:

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego,

Anna Kwiecińska, doradca podatkowy i agent celny