Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?

Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?

12 lutego 2026, 10:16
pączki słodycze
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
Shutterstock

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.

Pączki dla pracowników mogą być kosztem podatkowym

Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu pączków dla pracowników w tłusty czwartek, może zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pracownicze. Nie ma jednak możliwości odliczenia VAT od tego zakupu – wynika z interpretacji podatkowych.

Według publikowanych przez Krajową Informację Skarbową interpretacji podatkowych, przedsiębiorca, który w tłusty czwartek kupił pracownikom pączki, może zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem może być m.in. interpretacja podatkowa (o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.330.2017.2.BD.), wydana w odpowiedzi na pytanie, czy wydatki spółki na herbatę, kawę itd., a także np. ciastka, słodycze, kanapki gotowe, pączki z okazji tłustego czwartku stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fiskus: koszty pośrednie też mogą obniżać podatek

KIS udzieliła pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Uznała takie wydatki za koszt uzyskania przychodu, mimo że nie są one bezpośrednio związane z działalnością spółki.

„Należy również wskazać, że kosztami mogą być zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim, tzw. koszty pośrednie) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty” – czytamy w interpretacji.

Koszty pracownicze to nie tylko wynagrodzenia

Autorzy interpretacji podkreślili, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są tzw. „koszty pracownicze”, które poza wynagrodzeniami, premiami itp. obejmują również „inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według interpretacji, jeśli chodzi o „(…) wydatki na nabycie artykułów spożywczych pozostawionych następnie do spożycia pracownikom w czasie pracy, stwierdzić należy, że mogą one zostać uznane za tzw. »koszty pracownicze«” – czytamy w interpretacji. – „W świetle powyższego, wydatki na artykuły spożywcze, napoje, drobne poczęstunki, catering czy usługi gastronomiczne ponoszone na rzecz pracowników Spółki pozostają w związku z działalnością Wnioskodawcy, tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów” – dodano.

VAT od pączków? Tu fiskus stawia granicę

Jednocześnie jednak administracja skarbowa nie zgadza się na możliwość odliczenia VAT zapłaconego przy zakupie np. pączków, które są udostępniane pracownikom w ogólnie dostępnym pomieszczeniu socjalnym. Wynika to choćby z interpretacji (o sygnaturze 0112-KDIL1-1.4012.71.2024.2.AR), w której zwraca się uwagę, że tego typu działanie nie kwalifikuje się do odliczenia VAT. Jednak zarazem czytamy tam, że jeśli artykuły spożywcze – w tym zapewne i pączki – są częścią usługi cateringowej, przygotowanej na spotkanie z pracownikami, wówczas VAT od tej usługi podlega odliczeniu.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Księgowość
