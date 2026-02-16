REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej

Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej

16 lutego 2026, 15:02
Andrzej Domański mf podatki zmiany
Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej i KKS
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej w planach rządu

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy mającym - zdaniem MF - poprawić relacje między podatnikami a organami podatkowymi oraz zwiększyć efektywność działania organów podatkowych.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów wskazało, że celem projektu jest poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz zwiększenie efektywności działania organów podatkowych.

Koniec nieprzedawniania zobowiązań zabezpieczonych hipoteką?

MF proponuje zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym instytucją zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, o którym podatnik został zawiadomiony. Ponadto w projekcie mają znaleźć się zapisy likwidujące przesłankę zawieszającą bieg terminu przedawnienia zobowiązania w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Nowe zasady liczenia terminów i dodatkowe przesłanki

"Zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych służą w szczególności: zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania; wprowadzenie możliwości wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze skorygowaniem deklaracji w niedługim okresie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego" - podało MF.

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

W projekcie mają też znaleźć się zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego mające na celu uniezależnienie terminu ustania karalności przestępstwa skarbowego od przedawnienia uszczuplonej należności publicznoprawnej. MF proponuje też zmianę polegającą na "dodaniu przesłanki w postaci obowiązku uiszczenia równowartości pieniężnej należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym tytułem wyrównania uszczerbku finansowego Skarbu Państwa także w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego lub innej należności publicznoprawnej".

Ponadto projektowana ustawa ma wprowadzić możliwość orzeczenia przez sąd równowartości uszczuplonej należności publicznoprawnej w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary, pomimo przedawnienia zobowiązania podatkowego (np. przy wyłudzeniach VAT).

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w I kw. tego roku.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
