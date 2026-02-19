REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję

Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 07:25
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Zmiana formy opodatkowania 2026 r.
Zmiana formy opodatkowania 2026 r.
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.

rozwiń >

Termin, którego nie można przegapić

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują: oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania składa się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Skoro dla zdecydowanej większości aktywnych firm pierwsza faktura pada w styczniu, termin graniczny to właśnie 20 lutego. Spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza konieczność rozliczania się przez cały rok 2026 według dotychczasowych zasad: bez prawa do korekty.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

ceidg zmiany 2026 2027 2028

ceidg zmiany 2026 2027 2028

Shutterstock

Zmiany dokonuje się elektronicznie, aktualizując wpis CEIDG-1 za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl lub poprzez e-Urząd Skarbowy. Formularz wymaga wskazania nowej formy opodatkowania i daty obowiązywania zmiany: standardowo 1 stycznia 2026 r., nawet jeśli wniosek składany jest w lutym. Po wysłaniu dokumentu warto pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO): to jedyny dowód złożenia oświadczenia w terminie.

Osobny reżim dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 r. rozliczali się kartą podatkową — oni musieli zgłosić zmianę do 20 stycznia. Ci, którzy w 2026 r. uzyskają pierwszy przychód dopiero w lutym, marcu lub później, mają odpowiednio więcej czasu: termin liczy się od miesiąca faktycznego wpływu pierwszej należności.

Trzy ścieżki podatkowe — krótki przegląd

Polski system podatkowy oferuje przedsiębiorcom trzy zasadnicze formy rozliczenia. Każda z nich rządzi się odmienną logiką i przynosi różne skutki w zależności od struktury przychodów i kosztów.

REKLAMA

Skala podatkowa (zasady ogólne) zakłada opodatkowanie dochodu stawką 12 proc. do kwoty 120 tys. zł i 32 proc. od nadwyżki. Daje dostęp do najszerszego wachlarza ulg: ulgi na dzieci, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, odliczenia składki zdrowotnej w ograniczonym zakresie czy ulgi dla rodzin 4+. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, co realnie przesuwa próg opłacalności zmiany na poziom znacznie wyższy niż 120 tys. zł dochodu - szczególnie dla przedsiębiorców z dziećmi lub nieaktywnym zawodowo współmałżonkiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

podatki, stawki podatkowe, skala podatkowa, oprocentowanie

podatki, stawki podatkowe, skala podatkowa, oprocentowanie

Shutterstock

Podatek liniowy obejmuje wszystkie dochody z działalności jednolitą stawką 19 proc. Brak progresji to jego główny atut przy dochodach przekraczających granicę opłacalności. Płaci się go dopiero wtedy, gdy firma generuje zysk. Wadą jest rezygnacja z większości ulg i brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odrywa podatek od kosztów - podstawą jest tu sam przychód, opodatkowany stawką zależną od rodzaju działalności. Forma dostępna jest dla firm, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro. Ryczałt nie wymaga prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów, lecz uniemożliwia odliczanie kosztów. To rozwiązanie atrakcyjne przy niskich kosztach uzyskania przychodów i korzystnej stawce PKWiU.

Kiedy zmiana się opłaca?

Nie istnieje jeden uniwersalny próg, po przekroczeniu którego zmiana formy opodatkowania staje się zasadna. Kluczowe zmienne to: przewidywany poziom dochodów, wysokość i regularność kosztów firmowych, sytuacja rodzinna, a od kilku lat również struktura składki zdrowotnej: odmienna dla każdej z form rozliczeń.

Przejście ze skali na podatek liniowy może być finansowo uzasadnione przy dochodach sięgających 200 000 zł rocznie dla osoby prowadzącej działalność samotnie, bez ulg. Jednak przy rozbudowanej sytuacji rodzinnej np. czworo dzieci i niepracujący małżonek. Ulga dla rodzin 4+ oraz możliwość wspólnego opodatkowania mogą sprawić, że skala podatkowa pozostanie korzystniejsza nawet przy dochodach sięgających kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Przejście na ryczałt warto rozważyć, gdy firma generuje niskie koszty uzyskania przychodów lub gdy właściwa stawka opodatkowania jest znacząco niższa od efektywnego podatku płaconego na skali. Programiści, graficy, tłumacze czy architekci, w zależności od precyzyjnego zakwalifikowania działalności, mogą korzystać ze stawek 8,5 lub 12 proc., co przy braku istotnych kosztów bywa bardzo atrakcyjne. Zmiana w odwrotnym kierunku, z ryczałtu na skalę lub liniowy, ma sens wówczas, gdy koszty rosną i zaczynają istotnie pomniejszać podstawę opodatkowania.

Ważne

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa wyłącznie raz w roku podatkowym. Spóźnienie o jeden dzień oznacza kontynuowanie obecnej formy przez cały 2026 r. Oświadczenie składa się przez CEIDG lub w urzędzie skarbowym — elektronicznie lub osobiście.

Składka zdrowotna jako zmienna decyzyjna

Sama stawka podatku dochodowego to tylko część obrazu. Równie istotna jest składka zdrowotna, której wysokość i zasady naliczania różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Na skali podatkowej składka wynosi 9 proc. dochodu bez prawa do odliczenia od podatku. Na podatku liniowym: 4,9 proc. dochodu, lecz z możliwością częściowego odliczenia. Przy ryczałcie wysokość składki zależy od progu przychodów i jest zryczałtowana kwotowo, co przy wysokich dochodach może stanowić istotną oszczędność. Pominięcie tej zmiennej w kalkulacjach sprawia, że nawet pozornie korzystna stawka podatku może okazać się mniej atrakcyjna, niż wskazuje proste porównanie stóp procentowych.

Jak przeprowadzić zmianę: krok po kroku

Procedura jest prosta i nie wymaga wizyty w urzędzie. Wystarczy zalogować się na biznes.gov.pl, wybrać opcję aktualizacji wpisu CEIDG-1, wskazać nową formę opodatkowania i datę jej obowiązywania (1 stycznia 2026 r.), a następnie podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System CEIDG automatycznie powiadomi właściwy urząd skarbowy, co zwalnia z obowiązku składania odrębnego pisma do naczelnika US. Alternatywnie oświadczenie można złożyć bezpośrednio przez e-Urząd Skarbowy lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Profil zaufany

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą lub świadomie zrezygnują ze zmiany, pozostają przy dotychczasowej formie. Bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. Kolejna możliwość korekty pojawi się na przełomie stycznia i lutego 2027 r.

Liczy się całościowy rachunek

Zmiana formy opodatkowania to decyzja, której nie należy podejmować wyłącznie na podstawie nominalnej stawki podatkowej. Liczy się suma wszystkich obciążeń: podatku dochodowego, składki zdrowotnej oraz dostępności ulg. Przedsiębiorcy o wysokich dochodach i niskich kosztach, zwłaszcza z branży IT lub freelancerzy świadczący usługi niematerialne, mogą zyskać na ryczałcie lub podatku liniowym nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Z kolei prowadzący firmy z dużymi kosztami lub korzystający z rozliczeń rodzinnych powinni dokładnie przeliczyć, zanim zdecydują się porzucić skalę podatkową. Jeśli pozostały wątpliwości, zamiast zgadywać, warto jeszcze dziś skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z dostępnych kalkulatorów online.

Podstawa prawna

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

Powiązane
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedz± ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegl±d Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
19 lut 2026

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
19 lut 2026

W 2025 r. prawomocny wyrok czy ugoda unieważniający umowę kredytu frankowego uzyskało wielu Polaków. Dla tych kredytobiorców oznacza jednak niespodziewany dylemat: czy i jakie skutki podatkowe należy uwzględnić w zeznaniu PIT za 2025 rok? Odpowiedź zależy od tego, co dokładnie wyrok lub ugoda z bankiem przewiduje i czy podatnik skorzystał wcześniej z którejś z ulg podatkowych.

REKLAMA

Zmiany w KRUS: od 1 kwietnia wchodzi wyższa składka zdrowotna
19 lut 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrośnie składka zdrowotna dla osób ubezpieczonych w KRUS. Nowa stawka obejmie domowników i pomocników rolnika. Zmiana wynika z ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2025 r., które wyniosło 9228,64 zł. Sprawdź, kto zapłaci więcej i jakie obowiązki trzeba spełnić, by zachować prawo do świadczeń.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością
18 lut 2026

W jakich przypadkach pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością istnieje związek? Choć sprawa może wydawać się subiektywna, to w tym zakresie obowiązują jasne zasady. Warto je znać przed dokonaniem rocznego rozliczenia za 2025 r.
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów
18 lut 2026

Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
18 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i dotyczy już zeznań składanych wiosną 2026 r.

REKLAMA

Pełna cyfryzacja ksiąg rachunkowych i PKPiR w 2026 r. JPK CIT, JPK PKPiR dużo zmienią w firmach i biurach rachunkowych
18 lut 2026

Obok wejścia w życie obowiązkowego KSeF, rok 2026 przynosi również istotne zmiany w obszarze elektronicznego raportowania danych księgowych. Jednym z największych wyzwań dla firm i biur rachunkowych jest wprowadzenie nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). W szczególności chodzi o JPK_CIT oraz kolejne struktury obejmujące zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość.
KSeF w praktyce: Problemy wynikające z wirtualnego otrzymania faktury w KSeF
19 lut 2026

Otrzymywanie wirtualne, w dodatku z mocy prawa, prywatnego dokumentu (faktury VAT), w dodatku bez obowiązku lub możliwości zapoznania się z jego treścią, jest najważniejszym (choć nie jedynym) kuriozum KSeFu – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA