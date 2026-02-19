Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.

rozwiń >

Termin, którego nie można przegapić

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują: oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania składa się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Skoro dla zdecydowanej większości aktywnych firm pierwsza faktura pada w styczniu, termin graniczny to właśnie 20 lutego. Spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza konieczność rozliczania się przez cały rok 2026 według dotychczasowych zasad: bez prawa do korekty.

Zmiany dokonuje się elektronicznie, aktualizując wpis CEIDG-1 za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl lub poprzez e-Urząd Skarbowy. Formularz wymaga wskazania nowej formy opodatkowania i daty obowiązywania zmiany: standardowo 1 stycznia 2026 r., nawet jeśli wniosek składany jest w lutym. Po wysłaniu dokumentu warto pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO): to jedyny dowód złożenia oświadczenia w terminie.

Osobny reżim dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 r. rozliczali się kartą podatkową — oni musieli zgłosić zmianę do 20 stycznia. Ci, którzy w 2026 r. uzyskają pierwszy przychód dopiero w lutym, marcu lub później, mają odpowiednio więcej czasu: termin liczy się od miesiąca faktycznego wpływu pierwszej należności.

Trzy ścieżki podatkowe — krótki przegląd

Polski system podatkowy oferuje przedsiębiorcom trzy zasadnicze formy rozliczenia. Każda z nich rządzi się odmienną logiką i przynosi różne skutki w zależności od struktury przychodów i kosztów.

REKLAMA

Skala podatkowa (zasady ogólne) zakłada opodatkowanie dochodu stawką 12 proc. do kwoty 120 tys. zł i 32 proc. od nadwyżki. Daje dostęp do najszerszego wachlarza ulg: ulgi na dzieci, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, odliczenia składki zdrowotnej w ograniczonym zakresie czy ulgi dla rodzin 4+. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, co realnie przesuwa próg opłacalności zmiany na poziom znacznie wyższy niż 120 tys. zł dochodu - szczególnie dla przedsiębiorców z dziećmi lub nieaktywnym zawodowo współmałżonkiem.

Podatek liniowy obejmuje wszystkie dochody z działalności jednolitą stawką 19 proc. Brak progresji to jego główny atut przy dochodach przekraczających granicę opłacalności. Płaci się go dopiero wtedy, gdy firma generuje zysk. Wadą jest rezygnacja z większości ulg i brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odrywa podatek od kosztów - podstawą jest tu sam przychód, opodatkowany stawką zależną od rodzaju działalności. Forma dostępna jest dla firm, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro. Ryczałt nie wymaga prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów, lecz uniemożliwia odliczanie kosztów. To rozwiązanie atrakcyjne przy niskich kosztach uzyskania przychodów i korzystnej stawce PKWiU.

Kiedy zmiana się opłaca?

Nie istnieje jeden uniwersalny próg, po przekroczeniu którego zmiana formy opodatkowania staje się zasadna. Kluczowe zmienne to: przewidywany poziom dochodów, wysokość i regularność kosztów firmowych, sytuacja rodzinna, a od kilku lat również struktura składki zdrowotnej: odmienna dla każdej z form rozliczeń.

Przejście ze skali na podatek liniowy może być finansowo uzasadnione przy dochodach sięgających 200 000 zł rocznie dla osoby prowadzącej działalność samotnie, bez ulg. Jednak przy rozbudowanej sytuacji rodzinnej np. czworo dzieci i niepracujący małżonek. Ulga dla rodzin 4+ oraz możliwość wspólnego opodatkowania mogą sprawić, że skala podatkowa pozostanie korzystniejsza nawet przy dochodach sięgających kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Przejście na ryczałt warto rozważyć, gdy firma generuje niskie koszty uzyskania przychodów lub gdy właściwa stawka opodatkowania jest znacząco niższa od efektywnego podatku płaconego na skali. Programiści, graficy, tłumacze czy architekci, w zależności od precyzyjnego zakwalifikowania działalności, mogą korzystać ze stawek 8,5 lub 12 proc., co przy braku istotnych kosztów bywa bardzo atrakcyjne. Zmiana w odwrotnym kierunku, z ryczałtu na skalę lub liniowy, ma sens wówczas, gdy koszty rosną i zaczynają istotnie pomniejszać podstawę opodatkowania.

Ważne Zmiana formy opodatkowania jest możliwa wyłącznie raz w roku podatkowym. Spóźnienie o jeden dzień oznacza kontynuowanie obecnej formy przez cały 2026 r. Oświadczenie składa się przez CEIDG lub w urzędzie skarbowym — elektronicznie lub osobiście.

Składka zdrowotna jako zmienna decyzyjna

Sama stawka podatku dochodowego to tylko część obrazu. Równie istotna jest składka zdrowotna, której wysokość i zasady naliczania różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Na skali podatkowej składka wynosi 9 proc. dochodu bez prawa do odliczenia od podatku. Na podatku liniowym: 4,9 proc. dochodu, lecz z możliwością częściowego odliczenia. Przy ryczałcie wysokość składki zależy od progu przychodów i jest zryczałtowana kwotowo, co przy wysokich dochodach może stanowić istotną oszczędność. Pominięcie tej zmiennej w kalkulacjach sprawia, że nawet pozornie korzystna stawka podatku może okazać się mniej atrakcyjna, niż wskazuje proste porównanie stóp procentowych.

Jak przeprowadzić zmianę: krok po kroku

Procedura jest prosta i nie wymaga wizyty w urzędzie. Wystarczy zalogować się na biznes.gov.pl, wybrać opcję aktualizacji wpisu CEIDG-1, wskazać nową formę opodatkowania i datę jej obowiązywania (1 stycznia 2026 r.), a następnie podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System CEIDG automatycznie powiadomi właściwy urząd skarbowy, co zwalnia z obowiązku składania odrębnego pisma do naczelnika US. Alternatywnie oświadczenie można złożyć bezpośrednio przez e-Urząd Skarbowy lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Profil zaufany

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą lub świadomie zrezygnują ze zmiany, pozostają przy dotychczasowej formie. Bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. Kolejna możliwość korekty pojawi się na przełomie stycznia i lutego 2027 r.

Liczy się całościowy rachunek

Zmiana formy opodatkowania to decyzja, której nie należy podejmować wyłącznie na podstawie nominalnej stawki podatkowej. Liczy się suma wszystkich obciążeń: podatku dochodowego, składki zdrowotnej oraz dostępności ulg. Przedsiębiorcy o wysokich dochodach i niskich kosztach, zwłaszcza z branży IT lub freelancerzy świadczący usługi niematerialne, mogą zyskać na ryczałcie lub podatku liniowym nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Z kolei prowadzący firmy z dużymi kosztami lub korzystający z rozliczeń rodzinnych powinni dokładnie przeliczyć, zanim zdecydują się porzucić skalę podatkową. Jeśli pozostały wątpliwości, zamiast zgadywać, warto jeszcze dziś skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z dostępnych kalkulatorów online.