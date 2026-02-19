REKLAMA

Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie

Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie

19 lutego 2026, 12:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Polisa OC doradcy podatkowi
Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.

Projekt rozporządzenia już w RCL

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Nawet pięciokrotny wzrost minimalnej sumy gwarancyjnej

Jak wynika z oceny skutków regulacji projektu, większość przepisów obowiązującego rozporządzenia ma zostać utrzymanych. Zmianie ma ulec jedynie wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC dla doradców podatkowych. Obecnie jest to minimum 10 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Projekt zakłada, że nowe stawki wyniosą do minimum 50 tys. euro „w przypadku podstawowej formy wykonywania zawodu”. Ich wysokość ma być różnicowana w zależności od „mniej lub bardziej rozbudowanych struktur organizacyjnych”, w których doradca podatkowy wykonuje zawód. Maksymalnie stawka ma wynieść 100 tys. euro.

Zróżnicowanie stawek zależne od struktury kancelarii

Nowe przepisy przewidują, że wysokość obowiązkowego ubezpieczenia będzie uzależniona od formy prowadzenia działalności oraz skali organizacyjnej. Oznacza to, że większe kancelarie zapłacą więcej, a maksymalna suma gwarancyjna może sięgnąć 100 tys. euro.

Resort finansów: chodzi o większą ochronę klientów

Jak przekonuje resort finansów, celem jest zapewnienie odpowiedniego (...) poziomu ochrony i bezpieczeństwa podmiotów korzystających z usług świadczonych przez podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe”.

„Ponadto doprecyzowano, zgodnie z przyjętą na rynku ubezpieczeniowym praktyką w zakresie zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz analogicznymi regulacjami licznych rozporządzeń regulujących tego rodzaju kwestie, że określone w projektowanym rozporządzeniu minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC odnoszą się do okresu ubezpieczenia nie dłuższego niż 12 miesięcy” – podało ministerstwo.

Planowane zmiany oznaczają istotne podniesienie standardów zabezpieczenia finansowego w branży doradztwa podatkowego i mogą przełożyć się na wzrost kosztów prowadzenia działalności, ale także na większe bezpieczeństwo klientów.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
