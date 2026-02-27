REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca

Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca

27 lutego 2026
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.

Marzec z KSeF - co wymyśliło Ministerstwo Finansów dla przedsiębiorców?

Resort finansów najwyraźniej wziął sobie do serca skargi przedsiębiorców, że temat KSeF jest skomplikowany i trudno znaleźć rzetelne informacje dostosowane do specyfiki konkretnej działalności. Od 2 marca rusza nowy cykl szkoleniowy pod hasłem „KSeF - szkolenia dla branży", który ma rozwiać wątpliwości firm z 22 różnych sektorów gospodarki.

Pomysł jest prosty: zamiast organizować ogólne szkolenia, gdzie stolarz siedzi obok prawnika, a restaurator obok wulkanizatora, Ministerstwo postanowiło podzielić przedsiębiorców według branż. Każdy sektor ma wyznaczony konkretny dzień w marcu. Szkolenia odbywają się online, więc można uczestniczyć z dowolnego miejsca w Polsce - wystarczy komputer oraz Internet.

KSeF KROK PO KROKU - ZASADY DZIAŁANIA I METODY WDROŻENIA

Harmonogram szkoleń - znajdź swoją branżę i twój dzień szkolenia z KSeF

Szkolenia centralne odbywają się codziennie w dni robocze o godzinie 13:00. Oto pełna lista terminów dla poszczególnych branż:

  1. Pierwszy tydzień marca:
    • 2 marca – handel detaliczny „straganowy"
    • 3 marca – usługi prawnicze
    • 4 marca – agenci celni
    • 5 marca – branża motoryzacyjna
    • 6 marca – roboty budowlane
  3. Drugi tydzień marca:
    • 9 marca – zarządzanie nieruchomościami
    • 10 marca – usługi transportowe przewozu osób
    • 11 marca – usługi medyczne
    • 12 marca – koła gospodyń wiejskich
    • 13 marca – placówki medyczne
  5. Trzeci tydzień marca:
    • 16 marca – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ogródki działkowe
    • 17 marca – kościelne osoby prawne
    • 18 marca – rolnicy, producenci rolni
    • 19 marca – organizacje pozarządowe
    • 20 marca – rzemieślnicy
  7. Czwarty tydzień marca:
    • 23 marca – branża beauty
    • 24 marca – pośrednicy obrotu nieruchomościami
    • 25 marca – usługi gastronomiczne
    • 26 marca – kuratoria oświaty, uczelnie, korepetytorzy
    • 27 marca – franczyza
  9. Ostatnie dni marca:
    • 30 marca – usługi turystyczne, hotelarskie
    • 31 marca – sprzedaż na portalach internetowych

Czego dowiesz się na darmowym szkoleniu KSeF

Program szkoleń branżowych obejmuje wszystko, co przedsiębiorca powinien wiedzieć przed wejściem w świat e-faktur. Eksperci Ministerstwa Finansów omówią najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów oraz wyłączenia, które mogą dotyczyć konkretnych branż. Bo nie każdy wie, że niektóre rodzaje transakcji są z KSeF wyłączone.

Na szkoleniu poznasz zasady uzyskiwania dostępu do systemu i nadawania uprawnień pracownikom. To ważne szczególnie w firmach, gdzie fakturami zajmuje się kilka osób. Dowiesz się też, czym są tokeny i certyfikaty KSeF - bez nich nie zalogujesz się do systemu. Ministerstwo pokaże również swoje bezpłatne narzędzia do obsługi e-faktur, co jest istotne dla małych firm, które nie chcą inwestować w drogie oprogramowanie.

Całość zamyka praktyczny blok: jak krok po kroku przygotować firmę na korzystanie z KSeF. To chyba najbardziej pożądana część szkolenia, bo teoria teorią, ale przedsiębiorcy chcą wiedzieć, co konkretnie muszą zrobić.

Nie tylko online - szkolenia stacjonarne z KSeF w urzędach skarbowych

Kto woli kontakt bezpośredni, może skorzystać ze szkoleń lokalnych. W każdym województwie urzędy skarbowe i izby administracji skarbowej organizują własne spotkania dla przedsiębiorców z poszczególnych branż. W urzędach skarbowych można przyjść osobiście lub połączyć się online - do wyboru. Izby administracji skarbowej prowadzą szkolenia wyłącznie zdalnie.

Harmonogramy spotkań lokalnych różnią się w zależności od regionu. Żeby sprawdzić terminy w swoim województwie, trzeba zajrzeć na stronę internetową właściwej izby administracji skarbowej lub lokalnego urzędu skarbowego. Wszystkie informacje zbiera też centralna strona ksef.podatki.gov.pl/srody-z-ksef.

Środy z KSeF - dla tych, którzy przegapili lub chcą powtórzyć

Równolegle do nowego cyklu branżowego trwa program „Środy z KSeF". To bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe, które potrwają do 29 kwietnia 2026 roku. Są idealne dla osób, które jeszcze w ogóle nie miały styczności z tematem e-faktur albo uczestniczyły w szkoleniu jakiś czas temu i chcą odświeżyć wiedzę.

Program spotkań ogólnych został przygotowany jako pigułka najważniejszych informacji. Obejmuje podstawy:

  • czym jest KSeF i kogo dotyczy,
  • najważniejsze terminy i obowiązki,
  • jak uzyskać dostęp i nadać uprawnienia,
  • czym są tokeny i certyfikaty,
  • jak korzystać z darmowych narzędzi ministerstwa.

W zależności od zapotrzebowania w danym urzędzie, szkolenie może mieć też charakter branżowy.

Szkolenia z KSeF nie tylko dla księgowych - mają skorzystać sami przedsiębiorcy

Darmowe szkolenia z KSeF to oferta skierowana do każdego, kto wystawia faktury VAT. Nie trzeba być księgowym ani specjalistą od podatków. Wręcz przeciwnie - Ministerstwo celuje przede wszystkim w przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy i do tej pory odkładali temat na później. To "później" już nadeszło i stało się "teraz".

Szczególnie warto rozważyć udział osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie mają działu księgowości i muszą same okiełznać nowy system. Harmonogram szkoleń branżowych pokazuje, że resort pomyślał o bardzo różnych grupach - od rolników i kół gospodyń wiejskich, przez fryzjerów i kosmetyczki, po prawników i pośredników nieruchomości. Każdy znajdzie swój termin.

Ważne

Wszystkie szkolenia KSeF organizowane przez Ministerstwo Finansów są całkowicie bezpłatne. Szkolenia centralne odbywają się online, codziennie w dni robocze w marcu o godzinie 13:00.

Jak się zapisać na bezpłatne szkolenie z KSeF

Zapisy na szkolenia centralne prowadzone są przez stronę: https://ksef.podatki.gov.pl/wyjasnienia/ksef-szkolenia-dla-branzy/. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram z linkami do poszczególnych spotkań. Warto zapisać się z wyprzedzeniem, bo choć szkolenia są online, organizatorzy mogą mieć ograniczenia techniczne co do liczby uczestników.

W przypadku szkoleń lokalnych trzeba sprawdzić stronę internetową swojego urzędu skarbowego lub izby administracji skarbowej w województwie. Każda jednostka publikuje własny harmonogram i zasady zapisów. Można też zadzwonić bezpośrednio do urzędu i zapytać o najbliższe terminy.

Źródło: gov.pl

Księgowość
Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniający i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny detal czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?
26 lut 2026

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
