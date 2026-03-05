REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro

NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 12:35
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Polska wchodzi w nową erę cyberbezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS2, która radykalnie zaostrza odpowiedzialność firm i instytucji za ochronę systemów IT. Nowe przepisy oznaczają surowe obowiązki dla zarządów oraz kary finansowe sięgające nawet 10 mln euro lub 2 proc. rocznych przychodów. Część regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka trafi jeszcze do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym, ale sama ustawa wchodzi w życie.

Polska wchodzi w nowy reżim cyberbezpieczeństwa

Karol Nawrocki, Prezydent RP, podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS2 do polskiego porządku prawnego, jednocześnie kierując wybrane przepisy dotyczące dostawców wysokiego ryzyka do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to formalne wejście Polski w nowy, zaostrzony reżim odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo – z nowymi obowiązkami i dotkliwymi karami finansowymi. Nowelizacja przewiduje surowe sankcje. Na podmioty kluczowe mogą zostać nałożone kary sięgające 10 mln euro lub do 2 proc. rocznych przychodów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

NIS2 to odpowiedź Unii Europejskiej na gwałtowny wzrost liczby i skali cyberataków, które coraz częściej paraliżują działalność operacyjną firm, uderzają w łańcuchy dostaw i generują wielomilionowe straty dla firm. Polska znajduje się dziś w czołówce państw europejskich pod względem liczby zgłaszanych incydentów cyberbezpieczeństwa, co czyni temat regulacyjny nie tylko formalnym wymogiem, ale strategiczną koniecznością.

UE już wdraża przepisy. Polska wchodzi w fazę egzekwowania

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej zakończyła już proces implementacji NIS2 lub znajduje się na jego finalnym etapie, a organy nadzorcze w wielu jurysdykcjach przechodzą z fazy legislacyjnej do fazy egzekucyjnej, przygotowując się do wzmożonych kontroli. Polska pozostawała dotychczas w tyle za częścią rynku europejskiego, jednak podpis Prezydenta RP zamyka etap krajowych prac legislacyjnych i wprowadza regulację w fazę operacyjną.

Skierowanie wybranych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego nie zawiesza obowiązywania ustawy ani nie wstrzymuje przygotowań do jej egzekwowania. Z perspektywy zarządczej odkładanie działań związanych z cyberbezpieczeństwem zwiększa ryzyko regulacyjne i odpowiedzialność po stronie organizacji oraz jej kierownictwa.

REKLAMA

„Podpisanie nowelizacji KSC [ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa] to moment przełomowy dla zarządów. Cyberbezpieczeństwo przestaje być kwestią techniczną, a staje się elementem odpowiedzialności korporacyjnej i nadzoru właścicielskiego. W warunkach rosnącej liczby ataków brak systemowego podejścia do ryzyka cyfrowego to dziś ryzyko strategiczne” – podkreśla Mateusz Masiak, CEO Quantifier.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co firmy muszą zrobić, by uniknąć kar

NIS2 rozszerza katalog podmiotów objętych regulacją i wprowadza wyraźną odpowiedzialność kierownictwa najwyższego szczebla za system zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Oznacza to konieczność weryfikacji, czy organizacja kwalifikuje się jako podmiot kluczowy lub ważny, przeprowadzenia analizy luk w obszarze polityk, procedur i zabezpieczeń technicznych oraz wdrożenia skutecznych mechanizmów reagowania na incydenty i raportowania w krótkich terminach.

Szczególne znaczenie ma również bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Największe ryzyka często znajdują się poza organizacją, u dostawców i partnerów. NIS2 wymusza podejście systemowe – od zarządzania ryzykiem, przez dokumentację, po stałe monitorowanie zgodności. To nie jest projekt jednorazowy, lecz proces ciągły” – wskazuje Weronika Czaplewska, wiceprezeska Quantifier.

24 godziny na zgłoszenie incydentu. Nowe realia dla firm

Wejście w życie dyrektywy NIS2 Directive oznacza też jakościową zmianę w podejściu do cyberbezpieczeństwa – z obszaru technicznego wsparcia IT do poziomu odpowiedzialności strategicznej i nadzorczej. Szczególnie widoczny jest rozdźwięk pomiędzy realiami rynkowymi a wymaganiami regulacyjnymi: globalne raporty wskazują, że średni czas wykrycia incydentu nadal liczony jest w tygodniach, a często miesiącach, podczas gdy NIS2 wymaga bardzo szybkiego działania i wstępnego zgłoszenia incydentu w ciągu 24 godzin od jego wykrycia.

To oznacza konieczność budowy systemów wczesnego ostrzegania, formalnych ścieżek eskalacyjnych, jasnych progów istotności incydentu oraz regularnych testów procedur.

Jednocześnie dyrektywa jednoznacznie przenosi ciężar odpowiedzialności na poziom zarządu – organy zarządzające mają obowiązek zatwierdzać środki zarządzania ryzykiem cyber oraz nadzorować ich wdrażanie. W praktyce wymusza to formalne przypisanie właściciela ryzyka cyber, regularne raportowanie do zarządu oraz podnoszenie kompetencji członków najwyższego kierownictwa.

Największym błędem byłoby jednak traktowanie NIS2 jako checklisty do „odhaczenia”. Regulacja wymaga systemowego podejścia: prowadzenia rejestru aktywów, przeprowadzania analiz wpływu na biznes (BIA), cyklicznej oceny ryzyka, nadzoru nad bezpieczeństwem łańcucha dostaw oraz gromadzenia dowodów realnego stosowania polityk i procedur. Regulator będzie oceniał nie tylko istnienie dokumentów, lecz ich faktyczne funkcjonowanie w organizacji.

Tym samym NIS2 staje się impulsem do budowy dojrzałego modelu governance w obszarze cyberbezpieczeństwa – z mierzalnymi wskaźnikami, nadzorem zarządczym i audytowalnym śladem decyzyjnym – a dla firm, które podejdą do tego strategicznie, może stać się nie tylko obowiązkiem, lecz także elementem przewagi konkurencyjnej.

Czy Twoja organizacja podlega NIS2?

W praktyce wiele firm dopiero w najbliższych miesiącach będzie weryfikować, czy nowe przepisy obejmują ich działalność. Kluczowe znaczenie ma nie tylko sektor, ale również wielkość organizacji oraz jej rola w łańcuchach dostaw podmiotów objętych regulacją.

Zdaniem ekspertów pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie wstępnej oceny kwalifikacji do NIS2 oraz identyfikacja obszarów wymagających dostosowania – od zarządzania ryzykiem cyber, przez procedury raportowania incydentów, po nadzór nad dostawcami.

NIS2

NIS2

Media

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
05 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany
Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.
05 mar 2026

Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.
Mit miliardów z VAT pęka. Nowy raport: budżet nie zarobi fortuny na domykaniu luki
05 mar 2026

Rząd nie powinien liczyć na spektakularne miliardy z uszczelniania VAT – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Eksperci wskazują, że luka podatkowa jest dziś znacznie mniejsza niż się powszechnie uważa, a jej dalsze ograniczanie może przynieść zaledwie symboliczne wpływy do budżetu.

REKLAMA

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych
05 mar 2026

Dla Polaków, którzy w ostatnich latach zainwestowali w klimatyzatory z funkcją grzania, marzec 2026 roku przyniósł fatalne wieści. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niespodziewanie zmienił interpretację przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. To, co jeszcze niedawno było promowane jako ekologiczna inwestycja, dziś staje się powodem do kontroli i konieczności zwrotu podatku.

KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
05 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest tylko zwykła zmiana technologiczna. To prawdziwy test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.
Przegapiłeś termin na skargę do sądu? To orzeczenie może uratować Twoją firmę! Przełomowy sygnał od NSA
04 mar 2026

Przegapiłeś termin na złożenie skargi do sądu administracyjnego? To jeszcze nie musi oznaczać końca walki z fiskusem. Najnowsze postanowienie Naczelny Sąd Administracyjny pokazuje, że nawet zwykłe pismo, z którego wynika sprzeciw wobec decyzji urzędu, może zostać uznane za skuteczną skargę. Dla przedsiębiorców i podatników to jasny sygnał: w sporze z organami skarbowymi liczy się treść i intencja, a nie sam tytuł dokumentu.
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
03 mar 2026

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.

REKLAMA

Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
03 mar 2026

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.
Rolnicy dostają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie za hektar. Ale jeden zapis w umowie OZE może zablokować ziemię na 30 lat!
03 mar 2026

Oferty kuszą ogromnymi pieniędzmi, ale eksperci ostrzegają: nie podpisuj „od ręki”. Umowy pod OZE wiążą grunt nawet na trzy dekady i mogą zdecydować o przyszłości całego gospodarstwa.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA