Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku

Od lat powtarza się, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje finanse. W praktyce często kończyło się to na zapowiedziach i prostych narzędziach wspierających pojedyncze czynności. Rok 2026 będzie pod tym względem przełomowy: zamiast deklaracji pojawi się realna zmiana sposobu pracy. AI przestanie być dodatkiem, a zacznie funkcjonować jako niewidoczna, ale kluczowa infrastruktura - zauważalna dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.

Pierwsze miesiące 2026 r. pokazują, że w księgowości zdecydowanie idzie nowe. Rozwój technologiczny, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, otworzył przed firmami nowe możliwości. Obszarów, gdzie obserwować będziemy istotne zmiany jest wiele. W tym tekście skupię się na czterech, w mojej ocenie najważniejszych. Warto je zrozumieć i odpowiednio się do nich przygotować, bo nowe technologie powinny nam służyć a nie budzić w nas tylko lęk.

Automatyczne księgowanie? To już standard

Najbardziej oczywista, a jednocześnie niedoceniana zmiana dotyczy automatyzacji księgowań. Systemy oparte na AI będą samodzielnie obsługiwać znaczną część powtarzalnych dokumentów, takich jak: faktury za media, subskrypcje SaaS, leasingi czy stałe koszty operacyjne.

I co bardzo ważne, bo pokazuje fundamentalną zmianę względem poprzednich lat: proces obejmie cały cykl. Automatyzacja zacznie funkcjonować od etapu odczytania dokumentu, przez weryfikację danych (np. NIP, zgodność z umową), aż po zaksięgowanie zgodne z polityką firmy.

W praktyce oznacza to, że większość standardowych operacji zniknie z codziennej pracy księgowego. Do tego, zamiast setek czynności operacyjnych pojawi się koncentracja na wyjątkach od reguły. Ostatecznie rola człowieka w księgowości przesunie się z wykonawcy na nadzorcę i decydenta. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wg badań pracownicy firm księgowych aż 92 proc. czasu spędzają na wykonywaniu rutynowych, powtarzalnych zadań a blisko 90 proc. zatrudnionych w dziale księgowości doświadcza wypalenia zawodowego, co rodzi rosnące ryzyko błędów w księgowaniu.

Obsługa schematów księgowych w stealth mode

Logika księgowa nie zniknie, ale przestanie wymagać ręcznego stosowania. Co mam na myśli? Użytkownik nie będzie już wybierał konkretnych schematów z listy. Zamiast tego opisze zdarzenie biznesowe w prostym języku a w kolejnym kroku określi jego kontekst (np. projekt, okres rozliczenia). Na to automatycznie zareaguje system przekładając te informacje na odpowiednie konta księgowe, MPK, rozliczenia VAT i rozliczenia międzyokresowe.

Tym samym, księgowość stanie się bardziej dostępna dla osób spoza działu finansowego, a AI przejmie rolę „tłumacza” między językiem biznesu a strukturą planu kont.

Księgowość mniej operacyjna a bardziej strategiczna

Raportowanie zarządcze przyspieszy i stanie się bardziej użyteczne. Zmiany obejmą nie tylko dane, ale też sposób ich interpretacji. Raporty będą generowane automatycznie wraz z komentarzem analitycznym. Przykładowo system sam wskaże przyczyny spadku marży, źródła wzrostu kosztów czy odchylenia od planu. Co to oznacza dla zespołów finansowych i organizacji ich pracy? To mniej czasu potrzebnego na przygotowanie raportów a więcej na analizę i rekomendacje. Na koniec to dla firmy szybsze przejście ścieżki od danych do decyzji. Raportowanie przestanie być opisem przeszłości, a stanie się narzędziem wspierającym przyszłe działania.

Audyt 24/7

Dzięki automatyzacji i zaprzęgnięciu AI audyt stanie się procesem ciągłym. Największa, choć rzadziej omawiana zmiana dotyczy właśnie kontroli i audytu. AI będzie monitorować operacje finansowe na bieżąco, zamiast analizować je dopiero po zakończeniu okresu. System automatycznie wykryje m.in.:

● duplikaty dokumentów

● przekroczenia limitów

● nietypowe transakcje

● faktury bez powiązania z umową

Wdrożenie takiego podejścia to namacalne efekty takie jak ograniczenie ryzyka błędów i nadużyć, mniejsza liczba nagłych problemów przy zamknięciach okresów, ale też zmniejszenie presji związanej z audytem. Audyt przestanie być jednorazowym wydarzeniem, a stanie się stałym elementem codziennej pracy.

Przyszłość dzieje się teraz

I teraz ważna rzecz: w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych przewidywań, moje prognozy nie są science fiction na miarę roku 2035. Zalążki tych zmian już działają. W 2026 r. po prostu przestaniemy je nazywać „testami” i zaczniemy traktować jak codzienność. Tak samo, jak nikt dziś nie mówi, że „testuje e-maila” tylko używa go w komunikacji jako coś zupełnie naturalnego.

Nie będzie to nagła rewolucja, lecz stopniowa zmiana sposobu pracy. Adaptacja może być wymagająca, jednak z perspektywy czasu stanie się naturalnym i uzasadnionym kierunkiem rozwoju.