Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku

Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku

10 kwietnia 2026, 06:59
Dominik Laskowski
CEO i współzałożyciel autoMEE (jednej z pierwszych platform AI do automatycznego księgowania dokumentów)
Od lat powtarza się, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje finanse. W praktyce często kończyło się to na zapowiedziach i prostych narzędziach wspierających pojedyncze czynności. Rok 2026 będzie pod tym względem przełomowy: zamiast deklaracji pojawi się realna zmiana sposobu pracy. AI przestanie być dodatkiem, a zacznie funkcjonować jako niewidoczna, ale kluczowa infrastruktura - zauważalna dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.

Pierwsze miesiące 2026 r. pokazują, że w księgowości zdecydowanie idzie nowe. Rozwój technologiczny, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, otworzył przed firmami nowe możliwości. Obszarów, gdzie obserwować będziemy istotne zmiany jest wiele. W tym tekście skupię się na czterech, w mojej ocenie najważniejszych. Warto je zrozumieć i odpowiednio się do nich przygotować, bo nowe technologie powinny nam służyć a nie budzić w nas tylko lęk.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Automatyczne księgowanie? To już standard

Najbardziej oczywista, a jednocześnie niedoceniana zmiana dotyczy automatyzacji księgowań. Systemy oparte na AI będą samodzielnie obsługiwać znaczną część powtarzalnych dokumentów, takich jak: faktury za media, subskrypcje SaaS, leasingi czy stałe koszty operacyjne.

I co bardzo ważne, bo pokazuje fundamentalną zmianę względem poprzednich lat: proces obejmie cały cykl. Automatyzacja zacznie funkcjonować od etapu odczytania dokumentu, przez weryfikację danych (np. NIP, zgodność z umową), aż po zaksięgowanie zgodne z polityką firmy.

W praktyce oznacza to, że większość standardowych operacji zniknie z codziennej pracy księgowego. Do tego, zamiast setek czynności operacyjnych pojawi się koncentracja na wyjątkach od reguły. Ostatecznie rola człowieka w księgowości przesunie się z wykonawcy na nadzorcę i decydenta. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wg badań pracownicy firm księgowych aż 92 proc. czasu spędzają na wykonywaniu rutynowych, powtarzalnych zadań a blisko 90 proc. zatrudnionych w dziale księgowości doświadcza wypalenia zawodowego, co rodzi rosnące ryzyko błędów w księgowaniu.

Obsługa schematów księgowych w stealth mode

Logika księgowa nie zniknie, ale przestanie wymagać ręcznego stosowania. Co mam na myśli? Użytkownik nie będzie już wybierał konkretnych schematów z listy. Zamiast tego opisze zdarzenie biznesowe w prostym języku a w kolejnym kroku określi jego kontekst (np. projekt, okres rozliczenia). Na to automatycznie zareaguje system przekładając te informacje na odpowiednie konta księgowe, MPK, rozliczenia VAT i rozliczenia międzyokresowe.

Tym samym, księgowość stanie się bardziej dostępna dla osób spoza działu finansowego, a AI przejmie rolę „tłumacza” między językiem biznesu a strukturą planu kont.

Księgowość mniej operacyjna a bardziej strategiczna

Raportowanie zarządcze przyspieszy i stanie się bardziej użyteczne. Zmiany obejmą nie tylko dane, ale też sposób ich interpretacji. Raporty będą generowane automatycznie wraz z komentarzem analitycznym. Przykładowo system sam wskaże przyczyny spadku marży, źródła wzrostu kosztów czy odchylenia od planu. Co to oznacza dla zespołów finansowych i organizacji ich pracy? To mniej czasu potrzebnego na przygotowanie raportów a więcej na analizę i rekomendacje. Na koniec to dla firmy szybsze przejście ścieżki od danych do decyzji. Raportowanie przestanie być opisem przeszłości, a stanie się narzędziem wspierającym przyszłe działania.

Audyt 24/7

Dzięki automatyzacji i zaprzęgnięciu AI audyt stanie się procesem ciągłym. Największa, choć rzadziej omawiana zmiana dotyczy właśnie kontroli i audytu. AI będzie monitorować operacje finansowe na bieżąco, zamiast analizować je dopiero po zakończeniu okresu. System automatycznie wykryje m.in.:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • ● duplikaty dokumentów
  • ● przekroczenia limitów
  • ● nietypowe transakcje
  • ● faktury bez powiązania z umową

Wdrożenie takiego podejścia to namacalne efekty takie jak ograniczenie ryzyka błędów i nadużyć, mniejsza liczba nagłych problemów przy zamknięciach okresów, ale też zmniejszenie presji związanej z audytem. Audyt przestanie być jednorazowym wydarzeniem, a stanie się stałym elementem codziennej pracy.

Przyszłość dzieje się teraz

I teraz ważna rzecz: w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych przewidywań, moje prognozy nie są science fiction na miarę roku 2035. Zalążki tych zmian już działają. W 2026 r. po prostu przestaniemy je nazywać „testami” i zaczniemy traktować jak codzienność. Tak samo, jak nikt dziś nie mówi, że „testuje e-maila” tylko używa go w komunikacji jako coś zupełnie naturalnego.

Nie będzie to nagła rewolucja, lecz stopniowa zmiana sposobu pracy. Adaptacja może być wymagająca, jednak z perspektywy czasu stanie się naturalnym i uzasadnionym kierunkiem rozwoju.

Źródło: INFOR
Autopromocja

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

JPK_VAT z deklaracją a KSeF – Ministerstwo Finansów wyjaśniło przypadki stosowania znaczników w ewidencji sprzedaży i zakupu
10 kwi 2026

Razem z wejściem w życie obowiązkowego modelu KSeF uległo zmianie rozporządzenie dot. zakresu danych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzenie w sprawie JPK VAT). Na stronie ksef.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów opublikowało tabelaryczne wyjaśnienie przypadków stosowania znaczników (oznaczeń) w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencyjnej w polu „Dane z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur” – zarówno w przypadku sprzedaży jak i zakupów.
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
10 kwi 2026

Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku
09 kwi 2026

Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.

Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości
08 kwi 2026

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.
Starcie z KSeF: 3 największe błędy firm
10 kwi 2026

Zderzenie z KSeF w lutym i starcie z KSeF w kwietniu 2026 r. uwidacznia 3 największe błędy firm. To nie tylko zmiana technologiczna, ale przebudowa sposobu pracy z dokumentami.
Podatniku PIT, jeszcze możesz skorzystać z ulgi na ekspansję!
07 kwi 2026

Ulga prowzrostowa, znana również jako ulga na ekspansję, pozwala podatnikom PIT odliczyć te same koszty marketingowe i certyfikacyjne dwukrotnie. Raz jako koszt uzyskania przychodu, drugi raz od podstawy opodatkowania. Mimo atrakcyjności preferencji korzysta z niej zaledwie kilkuset przedsiębiorców rocznie. Wyjaśniamy, kto może jeszcze sięgnąć po to odliczenie w rozliczeniu za 2025 rok i co hamuje popularność tej ulgi.

Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności
10 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?
