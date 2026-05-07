Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT - trzeba mieć dowód wpłaty

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.

280 mln zł na fundację Cancer Fighters

Podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwoganga, czyli polskiego influencera Piotra Garkowskiego, zebrano ponad 280 mln zł na fundację Cancer Fighters.

Ministerstwo Finansów: organizacje pożytku publicznego zwolnione z CIT

PAP zapytała Ministerstwo Finansów o rozliczenie podatkowe tej zbiórki. MF w odpowiedzi zwróciło uwagę, że według przepisów ustawy o podatku od osób prawnych, dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe, w tym te będące organizacją pożytku publicznego, mogą „podlegać co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT”.



„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT wolne od podatku (…) są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele” – czytamy w odpowiedzi MF.



Resort podkreślił, że z tego zwolnienia podatkowego może korzystać każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja, której działalność wpisuje się w taki zakres przedmiotowy. Kluczowe jest przy tym jednoznaczne określenie w statucie celów organizacji. MF zastrzegło, że cele statutowe uprawniające do zwolnienia podatkowego nie zawsze muszą być głównymi celami działalności danej organizacji.



MF podkreśliło także, że podmioty mające status organizacji pożytku publicznego – a fundacja Cancer Fighters posiada ten status – mogą skorzystać z dedykowanego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT.

„W myśl powołanego przepisu wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej” – napisano w odpowiedzi MF. – „Podsumowując, podatnik będący fundacją, której celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, może skorzystać (spełnieniu określonych w przepisach warunków) ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c (jeżeli posiada status OPP) ustawy CIT” – wskazano.

Można odliczyć darowiznę w PIT lub CIT

Ministerstwo wyjaśniło także, że istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizn wpłaconych na konto fundacji Cancer Fighters. Jest to możliwe na podstawie przepisów ustaw o PIT oraz o CIT, dotyczących darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym. Przy czym MF podkreśliło, że darowizny przekazane w roku 2026 podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za rok 2026.



„Odliczeniu podlega kwota faktycznie przekazanej darowizny, przy czym łączna kwota odliczenia z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym: w podatku PIT - kwoty stanowiącej odpowiednio 6 proc. dochodu lub przychodu oraz w podatku CIT – 10 proc. uzyskanego za ten rok dochodu, wyliczonego przed ewentualnym pomniejszeniem jego wysokości o straty poniesione w poprzednich latach” – przekazał resort w odpowiedzi.

Trzeba zachować dowód wpłaty

Resort dodał, że odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny udokumentowane. Potrzebnym dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku.



„Podatnik (darczyńca), który korzysta z omawianego odliczenia, w składanym zeznaniu, podaje kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego” – poinformował resort finansów. (PAP) ms/ pad/

