REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów

Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów

Subskrybuj nas na Youtube
25 sierpnia 2026, 13:58
przetarg publiczny
Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak wygrywa się przetarg? Najczęściej nie dzięki największemu działowi prawnemu, ale dzięki dobrze dobranemu postępowaniu, poprawnej analizie SWZ, realistycznej wycenie i ofercie złożonej bez błędów formalnych. Wiele firm pyta też: jak stanąć do przetargu, jak znaleźć, kto wygrał przetarg i z jakiego powodu można unieważnić przetarg. W tym artykule pokazujemy, że do skutecznego udziału w zamówieniach publicznych nie zawsze potrzebujesz własnego działu przetargowego - możesz działać samodzielnie, z pomocą zewnętrznych ekspertów lub z narzędziami, które automatyzują monitoring, analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.

rozwiń >

Czy firma bez działu przetargów może wygrać zamówienie publiczne?

Tak, firma bez działu przetargów może wygrać zamówienie publiczne, jeśli spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego. Prawo zamówień publicznych nie wymaga od wykonawcy posiadania wewnętrznego zespołu przetargowego, prawnika na etacie ani specjalisty do spraw zamówień publicznych. Dla zamawiającego najważniejsze jest to, czy wykonawca ma odpowiednie doświadczenie, potencjał techniczny, sytuację finansową oraz czy jego oferta jest kompletna i poprawna formalnie.

REKLAMA

REKLAMA

To ważna informacja szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często zakładają, że rynek zamówień publicznych jest zarezerwowany dla dużych firm, a tymczasem mogą mieć szansę na udzielenie zamówienia w robotach budowlanych. W praktyce jednoosobowa działalność gospodarcza, lokalny dostawca, firma usługowa albo producent oprogramowania również mogą startować w przetargach, jeśli realnie są w stanie wykonać zamówienie. Wewnętrzna struktura organizacyjna wykonawcy pozostaje jego sprawą — zamawiający nie ocenia, czy masz osobny dział przetargów, tylko czy spełniasz wymagania opisane w dokumentacji.

Brak działu przetargowego może być nawet przewagą, bo nie generujesz dodatkowych kosztów stałych związanych z etatami, szkoleniami i utrzymaniem zespołu. Jednocześnie oznacza to, że musisz dobrze poukładać proces: od wyszukiwania ogłoszeń, przez analizę SWZ i OPZ, aż po przygotowanie dokumentów, podpisanie oferty i monitorowanie wyniku, aby zwiększyć szansę na wygranie przetargu publicznego. Właśnie w tym miejscu wiele firm traci czas lub popełnia błędy, które można ograniczyć dzięki procedurom, checklistom i automatyzacji, zwłaszcza przed upływem terminu składania ofert.

Co mówi aktualne Prawo zamówień publicznych o strukturze firmy?

Aktualne przepisy PZP definiują wykonawcę szeroko — jako podmiot, który może ubiegać się o zamówienie i zrealizować je zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz przepisami ustawy. Nie ma przepisu, który nakazywałby posiadanie działu przetargowego, dedykowanego pełnomocnika albo odrębnej komórki odpowiedzialnej za dokumentację ofertową. W praktyce oznacza to, że liczy się zdolność do wykonania zamówienia oraz poprawność złożonych dokumentów, a nie nazwa stanowiska osoby, która przygotowała ofertę.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Zamawiający weryfikuje przede wszystkim warunki udziału w postępowaniu. Mogą one dotyczyć wcześniejszego doświadczenia, wykazu usług lub dostaw, referencji, polisy OC, sytuacji ekonomicznej, kwalifikacji zespołu albo sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy. Jeżeli Twoja firma spełnia te warunki, może złożyć ofertę, nawet jeśli całą dokumentację przygotowuje właściciel, pracownik administracyjny albo zewnętrzny partner.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto pamiętać, że dokumentacja przetargowa jest formalna i wymaga uważności, zwłaszcza przy składaniu środków dowodowych. Zamawiający może odrzucić ofertę nie dlatego, że firma nie ma działu przetargów, ale dlatego, że nie dołączono wymaganego dokumentu, oferta została podpisana niewłaściwym podpisem, wadium wpłynęło po terminie albo wykonawca nie wykazał spełnienia warunków. To dlatego skuteczność w przetargach zależy bardziej od procesu niż od wielkości organizacji.

Jak stanąć do przetargu krok po kroku?

Jeżeli zastanawiasz się, jak stanąć do przetargu, zacznij od prostego założenia: nie każdy przetarg jest dla Twojej firmy dobrym celem. Skuteczność rośnie wtedy, gdy wybierasz postępowania, które pasują do Twojej oferty, doświadczenia, marży i możliwości operacyjnych. Sam udział w przetargu nie powinien polegać na masowym składaniu przypadkowych ofert, ale na świadomym wyborze zamówień, w których masz realną szansę konkurować.

  1. Znajdź właściwe postępowanie. Monitoruj ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, bazach unijnych oraz na platformach zakupowych zamawiających. Szukaj postępowań według branży, kodów CPV, lokalizacji, wartości i typu zamówienia. Możesz też skorzystać z Mimira - największej wyszukiwarki przetargów w Polsce.

  2. Pobierz i przeczytaj SWZ. Specyfikacja Warunków Zamówienia określa zasady udziału, wymagane dokumenty, kryteria oceny ofert, terminy, sposób komunikacji i warunki umowy.

  3. Przeanalizuj OPZ. Opis Przedmiotu Zamówienia pokazuje, co dokładnie trzeba dostarczyć lub wykonać. To podstawa wyceny, harmonogramu i oceny ryzyka.

  4. Sprawdź warunki udziału. Upewnij się, że masz wymagane doświadczenie, referencje, zasoby kadrowe, sprzęt, certyfikaty, polisę lub inne dokumenty.

  5. Zweryfikuj wymogi formalne. Sprawdź, jaki podpis elektroniczny jest wymagany, czy trzeba wnieść wadium, jakie formularze złożyć i w jakim terminie.

  6. Przygotuj ofertę i załączniki. Wypełnij formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty wskazane w SWZ, aby uniknąć problemów z podwykonawcami.

  7. Złóż ofertę w terminie. Nie zostawiaj wysyłki na ostatnie minuty. Problemy techniczne, błędny format pliku lub nieprawidłowy podpis mogą przekreślić dobrą ofertę.

  8. Monitoruj postępowanie do wyniku. Po złożeniu oferty śledź komunikaty zamawiającego, wezwania do wyjaśnień, informacje o wyborze oferty oraz ewentualne unieważnienie postępowania zgodnie z dokumentami zamówienia.

Największym błędem początkujących wykonawców jest traktowanie przetargu jak zwykłego zapytania ofertowego, co może prowadzić do problemów przy udzieleniu zamówienia publicznego. W zamówieniach publicznych cena jest ważna, ale równie ważna jest zgodność z wymaganiami. Nawet najlepsza wycena nie pomoże, jeśli zabraknie dokumentu, podpis będzie niewłaściwy albo oferta zostanie złożona po terminie.

Jak wygrywa się przetarg w praktyce?

Odpowiedź na pytanie jak wygrywa się przetarg jest prostsza, niż mogłoby się wydawać: wygrywa oferta, która spełnia wymagania formalne i uzyskuje najlepszy wynik według kryteriów oceny wskazanych w dokumentacji. Czasem decyduje najniższa cena, ale coraz częściej zamawiający biorą pod uwagę także termin realizacji, gwarancję, parametry techniczne, jakość, doświadczenie zespołu lub dodatkowe funkcjonalności. Dlatego skuteczna oferta musi być nie tylko tania, ale też dobrze dopasowana do kryteriów punktacji.

W praktyce wygrywanie przetargów zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie złożenia oferty. Najpierw trzeba wybrać postępowanie, w którym masz przewagę: znasz branżę, rozumiesz potrzeby zamawiającego, potrafisz wykazać doświadczenie i jesteś w stanie zrealizować zamówienie bez ryzyka straty. Następnie trzeba dokładnie przeczytać SWZ i OPZ, wychwycić wymagania formalne oraz przygotować wycenę, która obejmuje wszystkie koszty, w tym logistykę, obsługę, ryzyka, gwarancje i ewentualne kary umowne.

Warto zwrócić uwagę na kryteria oceny. Jeżeli cena stanowi tylko część punktacji, zbyt agresywne obniżenie ceny może nie dać przewagi, jeśli konkurencja lepiej wypada w jakości, terminie lub parametrach technicznych, co należy uwzględnić przy udzieleniu zamówienia publicznego. Z drugiej strony, jeśli głównym kryterium jest cena, oferta musi być policzona bardzo precyzyjnie, żeby była konkurencyjna, ale nadal rentowna dla firmy.

Zobacz również:

Najważniejsze elementy oferty, która ma szansę wygrać

Dobra oferta przetargowa łączy zgodność formalną, realną wycenę i zrozumienie oczekiwań zamawiającego. Nie wystarczy skopiować dane do formularza — trzeba upewnić się, że każdy załącznik odpowiada wymaganiom SWZ, aby uniknąć odwołania do KIO. Warto stworzyć wewnętrzną checklistę, która ograniczy ryzyko pominięcia drobnego, ale kluczowego elementu.

  • Pełna zgodność z SWZ — wszystkie formularze, oświadczenia i załączniki są kompletne, co jest kluczowe dla procesu udzielania zamówień publicznych.

  • Jasne spełnienie warunków udziału — doświadczenie, referencje, polisa, personel i zasoby są opisane zgodnie z wymaganiami.

  • Poprawny podpis elektroniczny — oferta jest podpisana odpowiednim podpisem przez właściwą osobę.

  • Terminowe wniesienie wadium — jeśli jest wymagane, środki lub gwarancja muszą być skutecznie wniesione przed terminem.

  • Wycena uwzględniająca ryzyka jest istotna, aby uniknąć sytuacji z rażąco niską ceną. — cena obejmuje wszystkie koszty realizacji, kary umowne, terminy płatności i zobowiązania gwarancyjne.

  • Kontrola jakości przed wysyłką — oferta powinna zostać sprawdzona przez drugą osobę albo narzędzie, które wychwyci braki formalne.

Najczęstsze ryzyka przy startowaniu bez specjalisty na etacie

Brak działu przetargów nie jest przeszkodą, ale zwiększa znaczenie dobrej organizacji pracy. Jeśli dokumentacją zajmuje się właściciel firmy lub pracownik, który na co dzień wykonuje inne obowiązki, łatwo przeoczyć termin, załącznik albo nietypowy wymóg formalny. W zamówieniach publicznych takie drobiazgi często decydują o tym, czy oferta zostanie oceniona, czy odrzucona już na początku.

Największym ryzykiem jest nieprecyzyjne odczytanie wymagań. SWZ i OPZ potrafią mieć kilkadziesiąt stron, a istotne informacje bywają rozproszone w różnych częściach dokumentacji. W jednym miejscu zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, w innym warunki udziału, jeszcze gdzie indziej sposób obliczenia ceny, wymagane załączniki, termin związania ofertą, wadium, kary umowne i zasady komunikacji.

Drugim ryzykiem jest błędna wycena. Wykonawca może skupić się na samym koszcie produktu lub usługi, a pominąć koszty wdrożenia, transportu, ubezpieczenia, serwisu, obsługi reklamacji, raportowania lub długich terminów płatności, co może prowadzić do problemów przy udzieleniu zamówienia publicznego. Przetarg można wygrać i jednocześnie stracić finansowo, jeśli oferta została policzona bez uwzględnienia wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz dokumentów przetargowych, co może prowadzić do odwołania do KIO.

Pułapki formalne, które najczęściej psują dobrą ofertę

Wiele przegranych przetargów nie wynika z ceny, ale z błędów administracyjnych. To szczególnie frustrujące, bo firma mogła mieć realną szansę na wygraną, ale nie została dopuszczona do merytorycznej oceny. Dlatego nawet przy niewielkim zespole warto wdrożyć stałą procedurę kontroli dokumentów.

  • Brak wymaganego załącznika lub złożenie go w niewłaściwej wersji może prowadzić do odwołania do KIO.

  • nieprawidłowy podpis elektroniczny lub podpis osoby bez umocowania,

  • wadium wniesione po terminie albo opisane w sposób utrudniający identyfikację,

  • niespójne dane w formularzu ofertowym i załącznikach,

  • brak wykazania doświadczenia zgodnie z wymaganiami zamawiającego,

  • pominięcie certyfikatu, licencji, referencji albo polisy wskazanej w SWZ,

  • złożenie oferty po terminie z powodu opóźnienia technicznego lub organizacyjnego.

Jak pytać zamawiającego i kiedy warto złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ?

Jeżeli zapisy w dokumentacji są niejasne, nie warto zgadywać, a lepiej skorzystać z środków ochrony prawnej, takich jak odwołanie do krajowej izby odwoławczej. Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a odpowiedź zamawiającego pomaga doprecyzować wymagania i ograniczyć ryzyko błędnej wyceny, co jest istotne przy ocenie rażąco niskiej ceny. To szczególnie ważne wtedy, gdy OPZ dopuszcza różne interpretacje, a zamówienie wymaga indywidualnego dopasowania produktu, usługi albo technologii.

Pytania do zamawiającego warto zadawać konkretnie i rzeczowo. Zamiast pisać ogólnie, że zapis jest niejasny, lepiej wskazać fragment dokumentacji i zaproponować interpretację, prosząc o potwierdzenie. Dzięki temu odpowiedź może realnie pomóc w przygotowaniu oferty, a nie tylko powtórzyć pierwotny zapis.

Wyjaśnienia SWZ mogą mieć znaczenie dla wszystkich wykonawców, dlatego trzeba śledzić publikowane odpowiedzi i wyjaśnień niezwłocznie. Czasem zamawiający zmienia wymagania, przesuwa termin składania ofert albo doprecyzowuje warunki techniczne. Firma bez działu przetargów powinna mieć stały proces monitorowania komunikatów, aby nie przygotowywać oferty na podstawie nieaktualnej wersji dokumentacji.

Wadium, podpis elektroniczny i dokumenty — na co uważać?

Wadium i podpis elektroniczny to dwa obszary, w których często pojawiają się kosztowne błędy. Jeżeli przetarg wymaga wadium w pieniądzu, przelew trzeba wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ liczy się skuteczne wniesienie wadium w terminie, a nie samo zlecenie przelewu. Warto też sprawdzić tytuł przelewu, numer rachunku i kwotę, aby uniknąć problemów z identyfikacją płatności.

Podpis elektroniczny powinien odpowiadać wymaganiom konkretnego postępowania zgodnie z przepisami ustawy. W części zamówień wystarczający może być profil zaufany, natomiast w postępowaniach powyżej progów unijnych zazwyczaj wymagany jest podpis kwalifikowany zgodnie z ustawą PZP. Zawsze należy jednak sprawdzić SWZ, bo to tam zamawiający wskazuje sposób złożenia i podpisania oferty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału powinny być aktualne i zgodne z tym, czego oczekuje zamawiający. Jeżeli wymagane są referencje, nie wystarczy dołączyć dowolnego potwierdzenia współpracy — dokument musi potwierdzać zakres, wartość, termin i należyte wykonanie zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami. Jeżeli brakuje Ci określonego doświadczenia, w niektórych sytuacjach możesz skorzystać z potencjału innego podmiotu albo wystartować w konsorcjum.

Czy można polegać na zasobach innych firm?

Tak, aktualne zasady zamówień publicznych dopuszczają możliwość polegania na zasobach podmiotów trzecich, jeśli wykonawca sam nie spełnia określonego warunku udziału. Oznacza to, że firma może „pożyczyć” wymagany potencjał, na przykład doświadczenie, osoby, sprzęt albo zdolność techniczną, pod warunkiem że zostanie to prawidłowo udokumentowane w kontekście projektowanych postanowień umowy. W praktyce wymaga to odpowiedniego zobowiązania i realnego udziału takiego podmiotu w wykonaniu zamówienia tam, gdzie jest to konieczne.

To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla mniejszych firm, które dopiero budują historię realizacji zamówień publicznych. Jeśli brakuje Ci jednej referencji albo określonego zasobu, nie zawsze musisz rezygnować z przetargu. Możesz rozważyć współpracę z partnerem, konsorcjum albo podmiotem udostępniającym zasoby, pamiętając, że dokumentacja musi być przygotowana bardzo starannie.

Nie należy jednak traktować tego mechanizmu jako formalności. Zamawiający może badać, czy udostępnienie zasobów jest realne, a nie tylko wpisane w dokumenty, co jest istotne w kontekście podmiotowych środków dowodowych. Dlatego przed złożeniem oferty warto dokładnie ustalić zakres współpracy, odpowiedzialność, podział zadań i sposób wykazania spełniania warunków.

Jak znaleźć, kto wygrał przetarg?

Wielu wykonawców chce wiedzieć, jak znaleźć, kto wygrał przetarg, ponieważ analiza wyników pomaga lepiej przygotować kolejne oferty, co zwiększa szansę na udzielenie zamówienia. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty są publikowane w dokumentach postępowania oraz na platformie, na której zamawiający prowadzi komunikację. W zależności od rodzaju postępowania można ich szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych, bazach unijnych, na stronie internetowej zamawiającego lub na platformie zakupowej użytej do składania ofert.

Po ogłoszeniu wyniku zamawiający zwykle publikuje informację o wybranym wykonawcy, cenach ofert, punktacji oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, co może być podstawą do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Dla firm startujących regularnie to bardzo cenne dane. Można sprawdzić, jakie ceny składa konkurencja, które kryteria zadecydowały o wyniku i czy różnica między ofertami wynikała z ceny, terminu, jakości czy innych parametrów.

Monitorowanie wyników przetargów warto traktować jako element strategii sprzedażowej. Jeśli widzisz, że regularnie przegrywasz minimalną liczbą punktów, możesz zmienić sposób kalkulacji lub poprawić elementy pozacenowe. Jeśli z kolei Twoje oferty są odrzucane formalnie, problem nie leży w cenie, ale w procesie przygotowania dokumentacji, co może być związane z braku podstaw wykluczenia.

Co analizować po publikacji wyniku?

Sama informacja o zwycięzcy nie wystarczy, żeby wyciągnąć dobre wnioski. Warto porównać własną ofertę z najlepszą ofertą i sprawdzić, gdzie powstała różnica punktowa. Taka analiza pomaga ocenić, czy kolejne postępowania są warte udziału i jak zwiększyć szanse na wygraną.

  • nazwę zwycięskiego wykonawcy i liczbę zdobytych punktów,

  • cenę najkorzystniejszej oferty oraz rozpiętość cen konkurencji,

  • kryteria, które miały największy wpływ na wynik,

  • powody odrzucenia ofert innych wykonawców,

  • ewentualne wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień,

  • informację, czy postępowanie zakończyło się wyborem, czy unieważnieniem.

Z jakiego powodu można unieważnić przetarg?

Pytanie z jakiego powodu można unieważnić przetarg pojawia się często, bo unieważnienie oznacza, że zamawiający nie wybiera wykonawcy i postępowanie nie kończy się podpisaniem umowy. Powody unieważnienia wynikają z zasad zamówień publicznych i zależą od okoliczności konkretnego postępowania. Najczęściej chodzi o sytuacje, w których nie da się zgodnie z prawem wybrać oferty, nie złożono żadnej ważnej oferty albo cena przekracza budżet zamawiającego.

Przetarg może zostać unieważniony również wtedy, gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, postępowanie jest obarczone istotną wadą albo wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania nie ma uzasadnienia. Dla wykonawcy ważne jest to, aby po unieważnieniu sprawdzić uzasadnienie zamawiającego. Czasami podobne postępowanie zostaje ogłoszone ponownie, a wcześniejsza analiza pozwala lepiej przygotować kolejną ofertę.

Unieważnienie przetargu nie zawsze oznacza porażkę wykonawcy. Jeśli Twoja oferta była konkurencyjna, ale postępowanie unieważniono z powodu budżetu lub błędu w dokumentacji, możesz mieć dobrą pozycję przy kolejnym ogłoszeniu. Warto wtedy monitorować rynek, zapisać wnioski z poprzedniego postępowania i przygotować się na szybką reakcję w kontekście kontraktów.

FAQ — najczęstsze pytania o przetargi bez działu przetargowego

Czy mała firma może wygrać duży przetarg?

Tak, mała firma może wygrać duży przetarg, jeśli spełnia warunki udziału i złoży poprawną ofertę. Jeśli samodzielnie nie spełnia wszystkich wymagań, może rozważyć konsorcjum albo poleganie na zasobach innego podmiotu. Kluczowe jest prawidłowe udokumentowanie potencjału i realna zdolność do wykonania zamówienia.

Jaki podpis elektroniczny jest potrzebny do przetargu?

Rodzaj podpisu, w tym kwalifikowany podpisem elektronicznym, zależy od trybu i wartości zamówienia oraz od wymagań wskazanych w SWZ. W części postępowań wystarczy profil zaufany, a w postępowaniach powyżej progów unijnych najczęściej wymagany jest podpis kwalifikowany. Przed złożeniem oferty zawsze trzeba sprawdzić dokumentację, bo błędny podpis może spowodować problemy formalne.

Jak znaleźć, kto wygrał przetarg?

Informacji o wyniku należy szukać na platformie, na której prowadzono postępowanie, w Biuletynie Zamówień Publicznych, bazach unijnych albo na stronie zamawiającego. Zwykle publikowana jest informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, punktacji i cenach. Analiza wyników pomaga lepiej przygotować kolejne oferty.

Z jakiego powodu można unieważnić przetarg?

Przetarg można unieważnić między innymi wtedy, gdy nie złożono ważnych ofert, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, cena przekracza budżet zamawiającego albo postępowanie ma istotną wadę. Każde unieważnienie powinno mieć uzasadnienie, zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. Dla wykonawcy to sygnał, aby sprawdzić, czy podobne postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.

Podsumowanie: przetargi są dostępne także bez własnego działu

Nie potrzebujesz armii prawników ani rozbudowanego działu przetargów, żeby skutecznie startować w zamówieniach publicznych. Potrzebujesz procesu: dobrego monitoringu, selekcji postępowań, analizy SWZ i OPZ, kontroli dokumentów, przemyślanej wyceny oraz terminowego złożenia oferty. To właśnie te elementy odpowiadają na pytanie, jak wygrywa się przetarg w praktyce.

Rynek zamówień publicznych może być stabilnym źródłem przychodów dla firm różnej wielkości, pod warunkiem że podejdą do niego systematycznie. Jeśli nie chcesz budować działu przetargowego od zera, możesz wykorzystać automatyzację, AI i wsparcie ekspertów.

Mimira AI do Zamówień Publicznych

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów
25 sie 2026

Jak wygrywa się przetarg? Najczęściej nie dzięki największemu działowi prawnemu, ale dzięki dobrze dobranemu postępowaniu, poprawnej analizie SWZ, realistycznej wycenie i ofercie złożonej bez błędów formalnych. Wiele firm pyta też: jak stanąć do przetargu, jak znaleźć, kto wygrał przetarg i z jakiego powodu można unieważnić przetarg. W tym artykule pokazujemy, że do skutecznego udziału w zamówieniach publicznych nie zawsze potrzebujesz własnego działu przetargowego - możesz działać samodzielnie, z pomocą zewnętrznych ekspertów lub z narzędziami, które automatyzują monitoring, analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.
CIT w Polsce to nie 19%. Największe grupy z GPW płacą średnio 33% podatku
25 sie 2026

Nominalna stawka CIT w Polsce wynosi 19%, ale rzeczywiste obciążenie największych grup kapitałowych jest znacznie wyższe. Z raportu Grant Thornton wynika, że w 2024 r. ich efektywna stawka podatkowa sięgnęła 33%. Skąd bierze się różnica i dlaczego firmy płacą fiskusowi więcej, nawet gdy ich zyski spadają? Dane pokazują też zaskakujący wynik dla spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – ich efektywna stawka wyniosła aż 54%.
Nowe podatki od 2027 roku. Firmy powinny przeliczyć i przemyśleć cały swój model finansowy – budżet, marża, płynność i ryzyka kolejnych zmian przepisów
24 sie 2026

Planowane przez rząd zmiany w PIT, CIT i ryczałcie będą miały dla przedsiębiorców znaczenie wykraczające poza samą wysokość podatku. Podniesienie progu PIT, wprowadzenie nowej stawki 24 proc., wyższy CIT dla największych firm oraz zmiany dotyczące ryczałtu oznaczają konieczność ponownego spojrzenia na sposób planowania wynagrodzeń, inwestycji, kosztów i przepływów pieniężnych. Dla części przedsiębiorców zmiany mogą oznaczać niższe obciążenia, dla innych wzrost kosztów. W obu przypadkach kluczowe będzie odpowiednio wczesne policzenie ich wpływu na biznes.
Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie odbija. Najnowsze dane GUS zaskoczyły rynek
24 sie 2026

Lipiec przyniósł wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost zatrudnienia. Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Czy to początek trwalszej poprawy na rynku pracy?

REKLAMA

Nowy CIT dla największych firm. Projekt zakłada podwyżkę stawki do 22 proc.
24 sie 2026

Najwięksi podatnicy CIT mogą zapłacić wyższy podatek. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada wprowadzenie stawki CIT na poziomie 22 proc. dla określonej grupy największych przedsiębiorstw. Obecnie podstawowa stawka wynosi 19 proc.
Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców
24 sie 2026

Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejsza propozycja zakłada obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania z 2 mln euro do 250 tys. euro. Projekt przewiduje również nową, 17-procentową stawkę dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.
Podatki 2027. Pierwszy próg PIT wzrośnie do 130 tys. zł, ale rząd podniesie też daninę solidarnościową
24 sie 2026

Rząd opublikował projekt zmian podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy próg PIT zostanie podniesiony do 130 tys. zł, a stawka dla kolejnego przedziału dochodów spadnie do 24 proc. Jednocześnie osoby z dochodami powyżej 1 mln zł zapłacą wyższą daninę solidarnościową, przedsiębiorców czekają zmiany w ryczałcie, a największe firmy zostaną objęte 22-proc. stawką CIT.
Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?
20 sie 2026

Sektor finansowo-księgowy przechodzi obecnie najbardziej radykalną transformację w swojej historii. Mimo to, w wielu miejscach czas jakby się zatrzymał. Obraz księgowego przygniecionego segregatorami, ślęczącego nad tabelami w Excelu i manualnie przepisującego dane z faktur, wciąż ma się niepokojąco dobrze w masowej świadomości. Rzeczywistość nowoczesnego biznesu jest zupełnie inna. Dzisiejsza księgowość to nie back-office schowany w ciemnym korytarzu, tylko centrum dowodzenia strategicznego, bez którego żadna nowoczesna firma nie podejmie trafnej decyzji biznesowej. Jak zatem zerwać ze starym schematem i stworzyć miejsce pracy, które przyciąga talenty, budzi pasję i sprawia, że w księgowości po prostu chce się pracować? Odpowiedź kryje się w trzech słowach: partnerstwo, automatyzacja i elastyczność.

REKLAMA

Co nas czeka w podatkach w latach 2027-2029?
20 sie 2026

Kryzys fiskalny w Polsce się pogłębia - jest źle a może być jeszcze gorzej – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zwiększyć dochody podatkowe budżetu państwa bez podwyższania stawek, ale takich umiejętności raczej brakuje rządzącym. Zdaniem Profesora faktyczna naprawa systemu podatkowego może przyjść dopiero najwcześniej po 2029 roku. Bo wcześniej politycy z uwagi na okres przedwyborczy i bezpośrednio powyborczy nie będą skłonni wiele zmieniać.
Nie tylko 183 dni pobytu. Co ostatecznie decyduje o uzyskaniu rezydencji podatkowej w Hiszpanii? Jak nie stracić polskiej rezydencji podatkowej?
20 sie 2026

Dom na Costa del Sol, praca zdalna z tarasu i kilka miesięcy w roku poza Polską - taki model życia wybiera coraz więcej Polaków. Problem w tym, że o rezydencji podatkowej nie decyduje sam kalendarz. Hiszpański urząd patrzy również na to, gdzie mieszka rodzina i skąd faktycznie zarządzana jest firma. To zaskakuje nawet tych, którzy starannie planują swój pobyt.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA