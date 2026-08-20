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Strona główna » Księgowość » Księgowi i rewidenci » Księgowi i rewidenci » Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?

Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?

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20 sierpnia 2026, 19:17
Value Finance
Value Finance
Zewnętrzny dział finansów dla firm - księgowość, CFO, controlling, podatki i automatyzacja danych
księgowa biuro
Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?
Shutterstock

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Sektor finansowo-księgowy przechodzi obecnie najbardziej radykalną transformację w swojej historii. Mimo to, w wielu miejscach czas jakby się zatrzymał. Obraz księgowego przygniecionego segregatorami, ślęczącego nad tabelami w Excelu i manualnie przepisującego dane z faktur, wciąż ma się niepokojąco dobrze w masowej świadomości. Rzeczywistość nowoczesnego biznesu jest zupełnie inna. Dzisiejsza księgowość to nie back-office schowany w ciemnym korytarzu, tylko centrum dowodzenia strategicznego, bez którego żadna nowoczesna firma nie podejmie trafnej decyzji biznesowej. Jak zatem zerwać ze starym schematem i stworzyć miejsce pracy, które przyciąga talenty, budzi pasję i sprawia, że w księgowości po prostu chce się pracować? Odpowiedź kryje się w trzech słowach: partnerstwo, automatyzacja i elastyczność.

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Koniec „wklepywania” danych. Automatyzacja jako narzędzie wolności zawodowej

Nikt nie kończy studiów ekonomicznych ani prestiżowych kursów, by przez osiem godzin dziennie przepisywać numery NIP i kwoty brutto z papieru do systemu. Manualne wklepywanie danych to w tej branży największy zabójca satysfakcji z pracy. Prowadzi wprost do wypalenia zawodowego i frustracji.

W nowoczesnej księgowości ten problem nie istnieje. Zasada jest prosta - jeśli dany proces jest powtarzalny, nudny i schematyczny, powinien wykonywać go algorytm, a nie człowiek.

Inwestycja w zaawansowane systemy OCR, automatyczne dekretowanie, integracje bankowe przez API czy robotyzację procesów (RPA) to nie fanaberia technologiczna, tylko fundament nowoczesnej księgowości. Dając pracownikom narzędzia, które zdejmują z ich barków żmudną pracę odtwórczą, wysyłamy jasny komunikat: szanujemy ich czas i intelekt. Księgowy uwolniony od rutyny zyskuje przestrzeń na to, co w tym zawodzie najciekawsze - analizę, wyciąganie wniosków i realne doradztwo.

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Model 100% remote: Jak budować bliskość i wsparcie na odległość?

Praca zdalna w księgowości przez lata była traktowana jak mit, ze względu na dokumenty, bezpieczeństwo danych i brak kontroli. Dzisiejsza rzeczywistość potwierdza, że model 100% remote w finansach nie tylko działa, ale może być źródłem gigantycznej przewagi konkurencyjnej. Dostęp do najlepszych pracowników bez ograniczeń lokalizacyjnych jest niewątpliwą przewagą i korzyścią dla obu stron. Kluczem nie jest jednak samo „pozwolenie” na pracę z domu, tylko kultura organizacyjna, która za tym stoi.

Praca na odległość, bez odpowiedniego podejścia, może rodzić poczucie izolacji, a czasami też strachu. Dlatego nowoczesny, rozproszony zespół potrzebuje:
1) Zaufania zamiast mikrozarządzania: Należy rozliczać za efekty, samodzielność i zaangażowanie, a nie za siedzenie przed ekranem. Partnerstwo zaczyna się od braku permanentnej kontroli.
2) Kultury feedbacku i otwartych drzwi (na Slacku/Teamsach): Pracownik musi wiedzieć, że z każdym problemem merytorycznym może zawsze przyjść do leadera, czy zapytać koleżankę albo kolegę z zespołu. Należy stworzyć takie cyfrowe środowisko, w którym zadanie pytania nie jest oznaką słabości, ale elementem zdrowego procesu i czymś naturalnym.
3) Intencjonalnej integracji: Skoro nie spotykamy się przy ekspresie do kawy, musimy tę przestrzeń stworzyć w sieci. Nieformalne statusy, wspólne świętowanie sukcesów czy wirtualne poranne kawy budują tkankę społeczną zespołu.
4) Dedykowanego i błyskawicznie działającego wsparcia IT online: Home office nie może oznaczać samotnej walki z technicznymi aspektami. Nie każdy musi być ekspertem w tym temacie. Nowoczesna księgowość to zaawansowany ekosystem cyfrowy, dlatego kluczowym ogniwem w firmach pracujących zdalnie powinien być wewnętrzny, świetnie zorganizowany zespół IT, który również pracuje w 100% zdalnie. Każdy pracownik ma dzięki temu pełne poczucie bezpieczeństwa. Wie, że jeśli zawiedzie system, dostęp do chmury czy sprzęt, pomoc jest dostępna za jednym kliknięciem na komunikatorze. Spece od IT muszą reagować natychmiast, zdejmując z barków księgowych stres związany z technologią.

Świadomość, że za ekranem monitora stoi sztab ludzi, którzy w razie trudnego przypadku podatkowego natychmiast rzucą wszystko, by pomóc, buduje lojalność, jakiej nie da żaden “owocowy czwartek”.

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Szyty na miarę portfel klientów: nie każdy biznes pasuje do struktury

Wielu księgowych doskonale zna scenariusz, w którym permanentny stres nie wynika z zawiłości przepisów, ale z barier komunikacyjnych na linii biuro-klient. Przypadki dostarczania dokumentów na ostatnią chwilę, oczekiwanie naginania prawa czy brak szacunku w komunikacji to codzienność, która potrafi wykończyć najbardziej odpornego eksperta.

W nowoczesnej księgowości podchodzi się do tego zagadnienia radykalnie. Higiena pracy zespołu staje się priorytetem, a dobrze skrojony portfel klientów traktowany jest jako fundament spokoju psychicznego pracowników. Co to oznacza w praktyce?

● Selekcja technologiczna i kulturowa: Współpraca nie powinna być nawiązywana za wszelką cenę. Jeśli potencjalny kontrahent odmawia korzystania z narzędzi cyfrowych, unika automatyzacji i nie szanuje standardów partnerskiej komunikacji, nie musi dojść do podpisania umowy. Zespół powinien pracować wyłącznie z firmami, które rozumieją nowoczesny biznes.

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● Dopasowanie (Matchmaking): Portfel klientów warto dobierać indywidualnie do predyspozycji, doświadczenia i temperamentu konkretnego specjalisty - np. ekspert pasjonujący się branżą e-commerce i transakcjami międzynarodowymi nie powinien być obciążany obsługą tradycyjnych firm budowlanych (i odwrotnie).

● Optymalne obłożenie zamiast doprowadzania do wypalenia zespołu: Monitorowanie wolumenu pracy jest kluczowe. Liczba podmiotów przypadających na jednego specjalistę musi być skalkulowana tak, aby praca odbywała się w atmosferze skupienia, a nie wiecznego gaszenia pożarów i nadgodzin.

Ochrona zespołu przed toksycznymi relacjami biznesowymi to kluczowy element kultury szacunku. Jeśli klient regularnie przekracza granice profesjonalizmu wobec pracownika - organizacja powinna z takiego klienta rezygnować, a nie dopuszczać do utraty eksperta.

Księgowy jako Partner Biznesowy, czyli wyjście poza schemat

Tradycyjna księgowość patrzy wstecz - rozlicza to, co już się wydarzyło. Nowoczesna księgowość patrzy w przód. Dzisiejszy rynek wymaga transformacji tego zawodu z egzekutora przepisów w strategicznego doradcę dla biznesu.

Dla pracownika to olbrzymia zmiana perspektywy. Przestaje być „kosztem” w Excelu klienta, a staje się jego nawigatorem. Aby to się udało, pracodawca musi przełamać stare schematy myślenia. Musi uczyć swoich ludzi nie tylko tego, jak interpretować niejednoznaczne przepisy, ale przede wszystkim:
● Jak rozmawiać z klientem językiem korzyści, a nie hermetycznym żargonem ustawowym.
● Jak mapować ryzyka i szanse finansowe w firmach klientów.
● Jak patrzeć na liczby w kontekście makroekonomicznym.

Ta zmiana roli daje pracownikom ogromne poczucie sprawczości. Widzą realny wpływ swojej wiedzy na sukcesy przedsiębiorstw, które wspierają. To właśnie rodzi autentyczną pasję i dumę z wykonywanego zawodu.

Indywidualna ścieżka rozwoju - bo „one size fits none”

Rynkowe potrzeby zmieniają się dynamicznie, a wraz z nimi oczekiwania ludzi. Standardowe, korporacyjne szablony awansów i sztywne plany szkoleniowe odchodzą do lamusa. W nowoczesnej księgowości stawia się na personalizację rozwoju.

Jeden pracownik odnajduje się w głębokich analizach i rozpracowywaniu zawiłości podatkowych. Inny ma doskonałe umiejętności interpersonalne i świetnie czuje się w roli Key Account Managera, budującego relacje z kluczowymi klientami. Jeszcze inny wykazuje żyłkę technologiczną i chce wdrażać nowe narzędzia automatyzujące pracę.

Rola nowoczesnego lidera polega na nieustannym odgadywaniu tych predyspozycji i elastycznym dopasowywaniu do nich ścieżki kariery. Dziś już nie wtłacza się ludzi w sztywne ramy stanowisk. Trzeba pozwolić im wzrastać tam, gdzie ich potencjał przyniesie najwięcej satysfakcji im samym - i największą wartość firmie.

Regularne rozmowy o celach, finansowanie niszowych szkoleń i dawanie przestrzeni na testowanie własnych pomysłów to dzisiaj standard, nie benefit.

Okiem eksperta: Gdzie kryje się „Human Touch” w dobie AI?

Często słyszy się głosy, że sztuczna inteligencja i zaawansowana automatyzacja wkrótce zastąpią księgowych. To błąd w założeniu. Technologia nie zastąpi księgowych, ale księgowi korzystający z technologii zastąpią tych, którzy z niej nie korzystają.

W świecie, w którym algorytmy bezbłędnie księgują 95% dokumentów, to, co najcenniejsze, kryje się w tzw. “Human Touch”, czyli ludzkim pierwiastku. Algorytm nie wykaże się empatią, gdy spanikowany przedsiębiorca zadzwoni z pytaniem o nagłą zmianę przepisów. Maszyna nie przeprowadzi burzy mózgów jak zoptymalizować procesy w firmie produkcyjnej. Nie zbuduje też relacji opartej na zaufaniu.

Dlatego w kulturze organizacyjnej należy mocno stawiać na rozwój kompetencji miękkich: inteligencji emocjonalnej, komunikacji, asertywności i odporności na zmiany. Należy sprawić, że nasi ludzie czują się bezpiecznie w świecie technologii, bo wiedzą, że to oni są kapitanami tego statku.

Przepis na księgowość, do której stoi kolejka kandydatów

Jak więc sprawić, by w księgowości dobrze się pracowało? Trzeba oddać temu zawodowi jego godność i intelektualny charakter. Trzeba zamienić kulturę nakazową na kulturę partnerską, usunąć nudę za pomocą nowoczesnych narzędzi, dać pełną wolność wyboru miejsca pracy dzięki modelowi zdalnemu i słuchać ludzi - autentycznie, każdego dnia reagując na ich potrzeby i wyzwania rynkowe.

W dzisiejszym świecie tylko łącząc najnowszą technologię z głęboko ludzkim, pełnym szacunku podejściem do pracownika, tworzymy standardy, które redefiniują pojęcie „pracy w finansach”. Zaangażowanie i pasja nie biorą się z tabeli w Excelu, tylko z poczucia, że robi się rzeczy ważne, w otoczeniu ludzi, na których zawsze można - nomen omen - liczyć.

Małgorzata Mazur - Współzałożyciel Value Finance

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Księgowość
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