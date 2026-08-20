REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?

Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2026, 04:00
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?
Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?
Fusiness
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało ujednolicić sposób wystawiania faktur oraz usprawnić ich obieg. W praktyce pojawiają się jednak sytuacje, w których ograniczenia techniczne systemu utrudniają realizację obowiązków wynikających z ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.348.2026.1.JKU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do możliwości wykorzystania zewnętrznych załączników do zbiorczych faktur korygujących wystawianych w KSeF.

Faktury korygujące w KSeF

Wnioskodawcą była spółka prowadząca działalność w zakresie hurtowej dystrybucji produktów spożywczych. Ze względu na skalę prowadzonej działalności spółka wystawia bardzo dużą liczbę faktur sprzedażowych, a następnie dokonuje licznych zbiorczych korekt związanych m.in. z udzielaniem rabatów, bonusów oraz korektami cen transferowych. Korekty te mogą obejmować nawet kilkadziesiąt tysięcy faktur pierwotnych.

REKLAMA

REKLAMA

Po objęciu spółki obowiązkiem korzystania z KSeF okazało się jednak, że mimo przewidzianej w strukturze logicznej możliwości wskazania nawet 50 tys. faktur korygowanych, ograniczenie wielkości pliku XML do 1 MB uniemożliwia wykorzystanie tego limitu w praktyce. W konsekwencji wystawienie takich zbiorczych faktur korygujących napotykało na ograniczenia techniczne systemu. Pierwsza zbiorcza faktura korygująca przygotowana przez Spółkę osiągnęła rozmiar ponad 9 MB, a największe korekty obejmowały nawet 49 tysięcy faktur pierwotnych. Podział takich korekt na mniejsze dokumenty był natomiast w ocenie Spółki niewykonalny z przyczyn organizacyjnych i technicznych oraz prowadziłby do przekroczenia limitów API KSeF.

W związku z tym spółka planowała umieszczać w strukturze KSeF jedynie część wymaganych referencji do faktur korygowanych, w zakresie pozwalającym zmieścić się w limicie wielkości pliku, natomiast pełną listę faktur objętych korektą przekazywać nabywcy w odrębnym załączniku przesyłanym poza KSeF. Załącznik miał stanowić integralną część faktury i zawierać dane umożliwiające jego jednoznaczne powiązanie z fakturą korygującą.

Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie będzie wystarczające dla spełnienia obowiązków wynikających z art. 106j ustawy o VAT, w szczególności w zakresie wskazania danych identyfikujących faktury korygowane, takich jak data ich wystawienia, numer faktury oraz numer identyfikacyjny KSeF, jeżeli został nadany.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Zdaniem spółki przepisy ustawy o VAT określają jedynie zakres informacji, jakie powinny znaleźć się na fakturze korygującej, natomiast nie wskazują sposobu ich rozmieszczenia. Wnioskodawca podkreślił również, że proponowane rozwiązanie nie prowadziłoby do pominięcia żadnych wymaganych informacji. Wszystkie dane dotyczące faktur korygowanych byłyby bowiem przekazywane nabywcy, tyle że częściowo poza KSeF z uwagi na ograniczenia techniczne systemu. Wskazano przy tym, że jeszcze przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF organy podatkowe wielokrotnie akceptowały możliwość zamieszczania części danych w załącznikach stanowiących integralną część faktury. W ocenie spółki analogiczne rozwiązanie powinno być dopuszczalne również po wdrożeniu KSeF, zwłaszcza że konieczność zastosowania zewnętrznego załącznika wynika wyłącznie z ograniczeń technicznych systemu, a nie z działań podatnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spółka argumentowała również, że odmienne podejście prowadziłoby do sytuacji, w której podatnik ponosiłby negatywne konsekwencje wad funkcjonalnych systemu teleinformatycznego pozostającego poza jego kontrolą. W uzasadnieniu powołano się także na zasadę proporcjonalności oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że środki stosowane przez państwa członkowskie nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku.

Stanowisko dyrektora KIS

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Organ wskazał, że przepisy ustawy o VAT wprost określają elementy, które powinna zawierać faktura korygująca, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych dane te powinny zostać przekazane zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną KSeF. W konsekwencji obowiązkowe informacje dotyczące faktur korygowanych powinny zostać zamieszczone w dedykowanej sekcji „DaneFaKorygowanej”.

Zdaniem organu nie można uznać, że załącznik przesyłany poza KSeF stanowi integralną część faktury ustrukturyzowanej. Organ podkreślił, że skoro ustawodawca przewidział szczegółowy sposób przekazywania danych w strukturze logicznej KSeF, informacje wymagane przepisami nie mogą zostać zastąpione dokumentem funkcjonującym poza systemem. Skoro system nie przewiduje możliwości dołączania takich dokumentów do faktur przesyłanych do KSeF, to informacje zawarte wyłącznie w zewnętrznym załączniku nie mogą zastępować elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT. Ograniczenia techniczne systemu nie uzasadniają zatem odstąpienia od wymogów dotyczących treści faktury ustrukturyzowanej.

Interpretacja pokazuje, że organy podatkowe prezentują formalne podejście do obowiązków związanych z wystawianiem faktur w KSeF. Nawet jeżeli trudności wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych systemu, nie oznacza to możliwości zastąpienia wymaganych elementów faktury zewnętrznym załącznikiem przesyłanym poza KSeF.

Rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla podatników prowadzących działalność na dużą skalę, którzy wystawiają zbiorcze faktury korygujące obejmujące tysiące dokumentów. Interpretacja pokazuje bowiem, że organy podatkowe przyjmują pierwszeństwo wymogów wynikających z ustawy o VAT oraz struktury logicznej KSeF nad ograniczeniami technicznymi samego systemu. W praktyce oznacza to, że podatnicy nie mogą zastępować wymaganych elementów faktury rozwiązaniami organizacyjnymi, nawet jeżeli wynikają one wyłącznie z ograniczeń funkcjonalnych KSeF.

Sławomir Buszko - Partner ID Advisory Doradca Podatkowy

KSeF. Wystawianie i rozliczanie korekt

Powiązane
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?
20 sie 2026

Sektor finansowo-księgowy przechodzi obecnie najbardziej radykalną transformację w swojej historii. Mimo to, w wielu miejscach czas jakby się zatrzymał. Obraz księgowego przygniecionego segregatorami, ślęczącego nad tabelami w Excelu i manualnie przepisującego dane z faktur, wciąż ma się niepokojąco dobrze w masowej świadomości. Rzeczywistość nowoczesnego biznesu jest zupełnie inna. Dzisiejsza księgowość to nie back-office schowany w ciemnym korytarzu, tylko centrum dowodzenia strategicznego, bez którego żadna nowoczesna firma nie podejmie trafnej decyzji biznesowej. Jak zatem zerwać ze starym schematem i stworzyć miejsce pracy, które przyciąga talenty, budzi pasję i sprawia, że w księgowości po prostu chce się pracować? Odpowiedź kryje się w trzech słowach: partnerstwo, automatyzacja i elastyczność.
Co nas czeka w podatkach w latach 2027-2029?
20 sie 2026

Kryzys fiskalny w Polsce się - jest źle a może być jeszcze gorzej – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zwiększyć dochody podatkowe budżetu państwa bez podwyższania stawek, ale takich umiejętności raczej brakuje rządzącym. Zdaniem Profesora faktyczna naprawa systemu podatkowego może przyjść dopiero najwcześniej po 2029 roku. Bo wcześniej politycy z uwagi na okres przedwyborczy i bezpośrednio powyborczy nie będą skłonni wiele zmieniać.
Nie tylko 183 dni pobytu. Co ostatecznie decyduje o uzyskaniu rezydencji podatkowej w Hiszpanii? Jak nie stracić polskiej rezydencji podatkowej?
20 sie 2026

Dom na Costa del Sol, praca zdalna z tarasu i kilka miesięcy w roku poza Polską - taki model życia wybiera coraz więcej Polaków. Problem w tym, że o rezydencji podatkowej nie decyduje sam kalendarz. Hiszpański urząd patrzy również na to, gdzie mieszka rodzina i skąd faktycznie zarządzana jest firma. To zaskakuje nawet tych, którzy starannie planują swój pobyt.
Do 3600 zł mniejszy PIT w 2027 r. dla lepiej zarabiających (przykładowe wyliczenia). Przy zarobkach do 120 tys. zł nic się nie zmieni. Rząd przedstawił plan zmian podatkowych
20 sie 2026

W dniu 19 sierpnia 2026 r. rząd przedstawił propozycje zmian w systemie podatkowym, które mają obowiązywać od 2027 roku. Najważniejsza dla wielu podatników będą nowe progi PIT. Pakiet obejmuje także przedsiębiorców: przewiduje modyfikację zasad ryczałtu, CIT i daniny solidarnościowej oraz modyfikację ulgi IP Box, której zakresu Ministerstwo Finansów jeszcze nie przedstawiło. lle mogą na tych zmianach zyskać podatnicy PIT?

REKLAMA

Zakup okularów w kosztach przedsiębiorcy – to zagadnienie wciąż wraca w interpretacjach podatkowych
20 sie 2026

Co dalej z kosztami okularów? Od lat przedsiębiorcy wracają do organów podatkowych z pytaniami o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup okularów korygujących wzrok. Bo dla czego zakup okularów dla pracownika może być kosztem, a dla przedsiębiorcy nie miałby nim być?
Skarbówka potwierdza: w KSeF brak przycisku „usuń”, jest tylko „skoryguj”. A podwójna faktura to ryzyko podwójnego podatku
19 sie 2026

Pierwsze miesiące obowiązkowego KSeF pokazują coś, co wielu z nas przeczuwało: system nie rozwiąże za nas problemów z fakturowaniem, jeśli na etapie wdrożenia nie przeanalizujemy wszystkich procesów związanych z wystawianiem faktur funkcjonujących w organizacji. Efekt? Każdy błąd pojawiający się na fakturze – niezależnie od tego czy jest merytoryczny czy czysto techniczny – trzeba skorygować w myśl regulacji VAT-owskich i możliwości schemy danego typu faktury. Bywa to dużym wyzwaniem.
D. Tusk: od 2027 r. 130 tys. zł II. próg podatkowy w PIT i nowa stawka 24% z nowym progiem 150 tys. zł. Niższy limit dla ryczałtu a CIT wzrośnie do 22% dla największych firm
19 sie 2026

Rząd proponuje podniesienie II. progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz 24-proc. stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł - poinformował 19 sierpnia 2026 r. premier Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te zamiany w PIT, w tym wyższy CIT dla największych firm.
Faktura korygująca w KSeF – jakie obowiązki ma podatnik?
20 sie 2026

Obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało ujednolicić sposób wystawiania faktur oraz usprawnić ich obieg. W praktyce pojawiają się jednak sytuacje, w których ograniczenia techniczne systemu utrudniają realizację obowiązków wynikających z ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.348.2026.1.JKU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do możliwości wykorzystania zewnętrznych załączników do zbiorczych faktur korygujących wystawianych w KSeF.

REKLAMA

Omyłkowe przesłanie faktur do KSeF. Czy korekta jest konieczna?
19 sie 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się nie tylko z koniecznością dostosowania systemów informatycznych, ale również z ryzykiem wystąpienia błędów podczas ich wdrażania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.298.2026.1.KP odniósł się do skutków omyłkowego przesłania do KSeF faktur, które wcześniej zostały prawidłowo wystawione poza systemem oraz wskazał, jakie działania powinien podjąć podatnik w takiej sytuacji.
Wnioski z „wycieku” danych medycznych: trzeba zawiesić obowiązkowy KSeF i zlikwidować inne nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych obywateli
18 sie 2026

Możemy przyjąć prognozę, że wcześniej niż później dane z KSeF „wyciekną” (podobnie dotyczy to ewidencji podatkowej JPK_VAT i JPK_CIT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zlikwidować wszystkie nakazy przymusowego gromadzenia wrażliwych danych dotyczących obywateli.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA