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Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Darowizna pieniędzy dla dziecka. Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek

Darowizna pieniędzy dla dziecka. Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek

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04 września 2026, 06:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Darowizna pieniędzy dla dziecka. Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek
Shutterstock

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Darowiznę pieniężną dla własnego dziecka można przekazać wielokrotnie i wciąż nie zapłacić żadnego podatku. Istotne znaczenie ma jednak łączna kwota otrzymanych pieniędzy oraz dopełnienie formalności po przekroczeniu limitu. Sprawdź, jakie kwoty wolne od podatku obowiązują w 2026 roku i kiedy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

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Kwestia opodatkowania darowizn przekazywanych dla dziecka została uregulowana przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zawarte w niej przepisy przewidują możliwość zwolnienia z podatku darowizny przekazanej dziecku, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Przyjrzyjmy się, jakie to warunki.

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Ile razy można przekazać dziecku darowiznę pieniężną bez żadnego podatku w 2026 roku? Czy jest tutaj jakiś limit?

Otóż podatek od spadków i darowizn jest ustalany w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Grupy te są określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy, tj.:

  • I grupa podatkowa to małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
  • II grupa podatkowa to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  • III grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców.

Przy czym za zstępnych uważa się również przysposobionych i ich zstępnych oraz osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. A za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za rodziców uważa się również przysposabiających.

Poza tym, istnieje też "zerowa" grupa podatkowa, która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Przynależność do tej grupy oznacza możliwość skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku, przy spełnieniu określonych wymogów, o których poniżej.

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Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn zostały ustalone na następujących poziomach:

  • 36 120 zł - w przypadku I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł - w przypadku II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł - w przypadku III grupy podatkowej.
Ważne

Co istotne, do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Powyższe oznacza, że w "zerowej" grupie podatkowej, do której należą rodzice i dzieci, darowizny mogą być zwolnione z opodatkowania bez względu na ich wartość. A zatem darowiznę pieniężną dla dziecka można przekazać w 2025 roku wielokrotnie bez podatku, ale gdy suma darowizn przekroczy kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 36 120 zł, należy dokonać jej zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

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Ważne

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku, sumuje się wartość otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Darowizna dziecku a stawki podatku od darowizny, które obowiązują w 2026 roku [skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn]

Po przekroczeniu limitu kwoty wolnej pojawia się podatek. Poniższa tabela zawiera aktualnie obowiązujące skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Należy też mieć na uwadze, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w różnych momentach, w zależności od formy nabycia majątku. W przypadku darowizny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

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Kiedy należy zgłosić darowiznę przekazaną dla dziecka, żeby nie zapłacić żadnego podatku w 2026 roku?

W momencie przekroczenia kwot wolnych od podatku, o których mowa powyżej, darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Dokumentem właściwym będzie formularz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Na zgłoszenie darowizny podatnik ma sześć miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny pieniężnej należy dodatkowo dostarczyć fiskusowi dokument otrzymania wpłaty, którym może być np. dowód przekazania pieniędzy na rachunek bankowy.

Obowiązek zgłoszenia darowizny w przypadku "zerowej" grupy podatkowej, a więc m.in. darowizny dla dzieci, powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 36 120 zł. Brak zgłoszenia darowizny przekraczającej kwotę wolną od podatku może skutkować karą. Warto więc pamiętać, że gdy suma pojedynczej darowizny lub kilku darowizn od rodziców dla dziecka przekroczy kwotę wolną, należy dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna dla podatku od darowizn:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - Dz.U. 2023 poz. 1226.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2024 poz. 1837.

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FAQ – Darowizna dla dziecka i podatek od darowizn w 2026 roku

1. Czy rodzice mogą przekazać dziecku darowiznę bez podatku?

Tak. Rodzice i dzieci należą do tzw. „zerowej” grupy podatkowej, co oznacza możliwość całkowitego zwolnienia z podatku od darowizn – niezależnie od przekazanej kwoty. Trzeba jednak spełnić określone warunki, m.in. zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego po przekroczeniu limitu kwoty wolnej.

2. Ile wynosi kwota wolna od podatku od darowizny w 2026 roku?

Dla najbliższej rodziny (I grupa podatkowa) kwota wolna wynosi obecnie 36 120 zł. Limit dotyczy łącznej wartości darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat.

3. Czy można przekazywać dziecku darowizny kilka razy w roku?

Tak. Nie ma ograniczenia co do liczby darowizn. Można przekazywać pieniądze wielokrotnie, jednak urząd skarbowy bierze pod uwagę sumę wszystkich darowizn od tej samej osoby z ostatnich pięciu lat.

4. Kiedy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego?

Jeżeli suma darowizn od jednej osoby przekroczy 36 120 zł, należy złożyć formularz SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego. Termin na zgłoszenie wynosi sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

5. Jak udokumentować darowiznę pieniężną?

Najbezpieczniejszą formą jest przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Fiskus może wymagać dokumentu potwierdzającego przekazanie pieniędzy, np. potwierdzenia przelewu na rachunek dziecka.

6. Co grozi za brak zgłoszenia darowizny?

Jeżeli darowizna przekraczająca limit nie zostanie zgłoszona w terminie, urząd skarbowy może naliczyć podatek oraz dodatkowe sankcje. W takiej sytuacji obdarowany może stracić prawo do pełnego zwolnienia z podatku.

7. Jakie są stawki podatku od darowizn w 2026 roku?

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej oraz wartości nadwyżki ponad kwotę wolną. Dla I grupy podatkowej stawki wynoszą od 3% do 7%, dla II grupy od 7% do 12%, a dla III grupy od 12% do 20%.

8. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy darowiźnie?

W przypadku darowizny zawartej u notariusza obowiązek podatkowy powstaje w chwili podpisania aktu notarialnego. Jeśli umowa została zawarta bez aktu notarialnego, obowiązek pojawia się z chwilą przekazania pieniędzy lub rzeczy.

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Źródło: INFOR
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