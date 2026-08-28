Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.

Rząd przedstawił szczegóły zmian podatkowych, które mają wejść w życie w kolejnych latach. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że ich wpływ na finanse publiczne będzie liczony w miliardach złotych. W 2027 roku saldo zmian ma wynieść ponad 2,6 mld zł, a do 2036 roku łączny efekt ma przekroczyć 50 mld zł. Wiadomo już, które instytucje zyskają najwięcej i kto ostatecznie będzie musiał zapłacić więcej.

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Nowe zmiany w podatkach przyniosą miliardy złotych korzyści dla finansów publicznych

Saldo zmian w podatkach, które zostały niedawno ogłoszone, będzie korzystne dla finansów publicznych i wyniesie 2,6 mld zł w 2027 r. Do 2036 r. finanse publiczne zyskają ponad 50 mld zł – wynika z opublikowanego w piątek projektu ustawy.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera przepisy wprowadzające zmiany podatkowe, które zapowiedzieli w mijającym tygodniu premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

NFZ zyska najwięcej pieniędzy

Z dołączonego do projektu OSR wynika, że zmiany w podatkach będą korzystne dla finansów publicznych. W roku 2027 saldo zmian być dodatnie i wyniesie ponad 2,6 mld zł, przy czym budżet państwa uzyska dodatkowe przeszło 440 mln zł a Narodowy Fundusz Zdrowia – prawie 2,2 mld zł. W kolejnym roku saldo zmian ma zwiększyć się do blisko 5 mld zł, przy czym NFZ zyska przeszło 2,5 mld zł, Fundusz Solidarnościowy – do którego trafia danina solidarnościowa, pobierana od dochodów przekraczających 1 mln zł – zyska ponad 1,9 mld zł a budżet - ponad 430 mln zł.

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W kolejnych latach sytuacja nieco się zmieni – instytucjami, które będą korzystać na zmianach, będą NFZ, Fundusz Solidarnościowy oraz samorządy, a budżet państwa zacznie tracić. Łącznie do 2036 r. finanse publiczne mają na zmianach podatkowych zyskać przeszło 50 mld zł, przy czym NFZ ma zyskać ponad 31 mld zł, samorządy – ponad 29,6 mld zł a Fundusz Solidarnościowy – ponad 23 mld zł. Dla budżetu państwa saldo zmian będzie ujemne i przekroczy w tym okresie -33 mld zł.

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Rządowe zmiany w progach podatkowych

Premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedzieli zmiany w podatkach. Rząd zamierza podnieść próg podatkowy, który obecnie wynosi 120 tys. zł, do 130 tys. zł, wprowadzić nową stawkę podatku dochodowego w wysokości 24 proc., którą opłacaliby podatnicy o dochodach wynoszących od 130 tys. zł do 150 tys. zł. Dopiero ci, którzy uzyskują dochody powyżej tego drugiego progu, zapłaciliby podatek w wysokości 32 proc.

Ponad 50 mld zł do 2036 roku. Wiadomo, dokąd trafią pieniądze

Poza tym rząd chce podnieść stawkę daniny solidarnościowe, która obecnie wynosi 4 proc., do 5 proc. (daninę płacą osoby, które zarabiają powyżej 1 mln zł), podnieść stawkę CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro z 19 do 22 proc. Wreszcie planowane jest obniżenie limitu, uprawniającego do skorzystania z rozliczenia z wykorzystaniem podatku zryczałtowanego, do 250 tys. euro z obecnych 2 mln euro oraz dodanie nowej, 17-proc. stawki podatku zryczałtowanego od przychodów przekraczających 300 tys. euro.