REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]

Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2026, 10:52
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia

REKLAMA

REKLAMA

Odsetki od zaległej zaliczki na CIT lub PIT sięgają 10,5 proc. rocznie. Gdy sam wykryjesz niedopłatę i dopłacisz podatek, skarbówka żąda pełnej stawki, choć NSA pozwala zapłacić połowę. Może okazać się że korzystniej skorygować niedopłatę przy zeznaniu rocznym.

rozwiń >

Płacisz zaliczki na podatek dochodowy samodzielnie i zdarzyło Ci się zapłacić za mało? Jeśli sam to wykryjesz i dopłacisz zaległość, zapłacisz odsetki za zwłokę według stawki podstawowej, czyli dziś 10,5 proc. rocznie. Krajowa Informacja Skarbowa nie zgadza się na stawkę obniżoną (5,25 proc.), bo przy zaliczce nie ma deklaracji, którą można skorygować. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny od kilku lat orzeka inaczej.

REKLAMA

REKLAMA

Zaległa zaliczka stanowi już zaległość podatkową

Zgodnie z art. 51 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (O.p.) niezapłacona w terminie zaliczka na podatek sama staje się zaległością podatkową. Od takiej zaległości naliczasz odsetki, co do zasady samodzielnie. Art. 56a § 1 O.p. pozwala jednak zapłacić je w wysokości połowy stawki podstawowej, jeżeli spełnisz wskazane w nim warunki: złożysz prawnie skuteczną korektę deklaracji najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu na jej złożenie i zapłacisz zaległość w ciągu siedmiu dni od korekty, a jednocześnie nie zachodzi żadne z wyłączeń z art. 56a § 3 O.p. Preferencja nie przysługuje m.in., gdy korektę złożysz po zawiadomieniu o kontroli, po upoważnieniu do kontroli celno-skarbowej albo gdy jest ona wynikiem czynności sprawdzających. Mechanizm ma nagradzać szybkie, dobrowolne naprawienie błędu.

Korekta, której przy zaliczce na CIT lub PIT nie ma

Problem w tym, że przy zaliczkach na podatek dochodowy nie ma deklaracji, którą mógłbyś skorygować. Od 2007 r. podatnicy CIT nie składają miesięcznych deklaracji dotyczących zaliczek. W interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4017.2.2026.1.EWJ) KIS przyznała wprost, że zapłata zaliczek nie wymaga składania deklaracji, nawet gdy następuje po terminie. Z tej samej obserwacji wyciągnęła jednak wniosek na Twoją niekorzyść: skoro nie było deklaracji zaliczkowej, nie możesz złożyć jej korekty, a bez korekty warunek z art. 56a nie jest spełniony. Zdaniem organu prawidłowe wykazanie zaliczek w pierwotnym zeznaniu rocznym CIT-8 też nie otwiera drogi do obniżonych odsetek.

CIT-8

CIT-8

Shutterstock

Wnioski KIS prowadzą do zaskakującego skutku. Preferencję można według organu uzyskać dopiero wtedy, gdy najpierw złożysz zeznanie roczne, a następnie je skorygujesz i dopiero w korekcie wykażesz zaliczki w kwocie wyższej niż pierwotnie, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek z art. 56a § 1. Oznacza to, że szybka, samodzielna dopłata bywa mniej opłacalna niż późniejsza korekta rocznej deklaracji. Podobne stanowisko KIS zajęła już w interpretacji z 27 listopada 2025 r. (sygn. 0111-KDWB.4017.2.2025.2.BB).

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

W tej samej interpretacji jest jednak dobra wiadomość. Odsetek od nieuregulowanej zaliczki nie naliczasz w nieskończoność. Nalicza się je do dnia złożenia zeznania rocznego włącznie, a jeżeli zeznania nie złożysz w terminie, do ostatniego dnia terminu na jego złożenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Spółka z o.o. odkrywa, że zapłaciła o 50 tys. zł za małą zaliczkę na CIT. Jeżeli od razu dobrowolnie dopłaci brakującą kwotę, według KIS nie ma prawa do obniżonych odsetek, bo nie może złożyć korekty nieistniejącej deklaracji miesięcznej. Jeżeli natomiast błędną wysokość zaliczki wykaże najpierw w CIT-8, a potem skoryguje zeznanie i w korekcie podwyższy kwotę zaliczki, KIS dopuszcza stawkę obniżoną, po spełnieniu pozostałych warunków art. 56a. Im szybciej naprawisz błąd, tym gorzej na tym wychodzisz.

Cel przepisu kontra jego litera

Istota sporu to nie zwykłe „litera kontra korzyść podatnika", lecz sprzeczność między celem art. 56a a skutkiem stanowiska KIS. Przepis ma premiować szybkie, dobrowolne ujawnienie zaległości, a w wykładni organu tracisz tę zachętę z powodu czysto technicznego, bo ustawodawca wcześniej zrezygnował z miesięcznego formularza. Powstaje przy tym nierówność. Podatnik VAT albo ktoś, kto koryguje istniejącą deklarację, spełni literalny warunek korekty, a Ty, naprawiając zaliczkę na PIT lub CIT, nie masz czego skorygować, bo prawo takiej deklaracji od Ciebie nie wymaga. Na ten paradoks zwracano uwagę już w 2018 r.

Ten sam problem jest z PIT

Sierpniowa interpretacja dotyczy spółki płacącej CIT i nie rozstrzyga wprost o PIT. Ta sama konstrukcja działa jednak przy zaliczkach na PIT, które obliczasz i wpłacasz samodzielnie jako przedsiębiorca. Art. 56a jest w ordynacji podatkowej, a nie w ustawie o CIT, i odnosi się ogólnie do zaległości podatkowych, a osoby prowadzące działalność również nie składają miesięcznych deklaracji zaliczkowych. Inaczej jest z zaliczkami, które pobiera pracodawca lub inny płatnik. Tam obowiązują odrębne zasady i inne dokumenty, więc prosta analogia z interpretacją dotyczącą CIT nie zadziała.

Sądy od lat orzekają inaczej

NSA odrzucił właśnie tę konsekwencję literalnej wykładni. Korzystna dla podatników linia sięga co najmniej 31 maja 2022 r., gdy zapadła seria wyroków (m.in. II FSK 2589/19, II FSK 2953/19, II FSK 39/20). Sąd uznał, że brak obowiązku składania miesięcznych deklaracji nie może pozbawiać Cię prawa do obniżonych odsetek, jeśli sam wykrywasz zaległość i dobrowolnie ją regulujesz.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Co ważne, KIS te wyroki zna. Przywołuje je i deklaruje, że się z nimi nie zgadza, podkreślając, że orzeczenia zapadają w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony konkretnych postępowań. Formalnie to prawda, ale nie zmienia obrazu całości: mowa o utrwalonej, wieloletniej linii, a nie o pojedynczym wyroku.

Ile realnie tracisz

Różnica jest prosta do policzenia, bo stawka obniżona to dokładnie połowa podstawowej. Na 26 sierpnia 2026 r. stawka podstawowa wynosi 10,5 proc., a obniżona 5,25 proc. rocznie (potwierdza to obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 marca 2026 r.). Dla zaległości 100 tys. zł spłaconej po 100 dniach zwłoki zapłacisz około 2877 zł odsetek według stawki podstawowej albo około 1438 zł według obniżonej. To blisko 1440 zł różnicy od jednej niedopłaty, a przy większych kwotach rośnie proporcjonalnie. Potraktuj te liczby jako ilustrację, bo w rzeczywistym rozliczeniu liczą się dokładne dni zwłoki, ewentualne zmiany stawki i ustawowe zaokrąglenia.

Ważne

Spór nie dotyczy umorzenia podatku ani odsetek. Podatek dopłacasz sam, z własnej inicjatywy. Chodzi wyłącznie o to, czy dobrowolne naprawienie błędu ma być traktowane tak samo jak dobrowolna korekta deklaracji. KIS mówi „nie", bo deklaracji nie było. NSA od lat odpowiada, że właśnie dlatego jej brak nie może działać przeciwko Tobie.

Co możesz zrobić

– policz różnicę między stawką podstawową a obniżoną dla swojej zaległości, żeby ocenić, czy spór jest wart zachodu,

– jeśli Twój stan faktyczny odpowiada korzystnej linii NSA, rozważ wystąpienie o własną interpretację indywidualną albo zaskarżenie niekorzystnej do WSA,

– pamiętaj, że interpretacja z 10 sierpnia 2026 r. chroni przede wszystkim jej adresata, więc Ciebie ochroni dopiero własna,

– zachowaj pełną dokumentację: datę wykrycia błędu, wyliczenie zaliczki i dowód dopłaty.

W praktyce masz wybór: zapłacić pełne odsetki zgodnie ze stanowiskiem skarbówki albo zastosować stawkę obniżoną i liczyć się z możliwym sporem, w którym Twoim argumentem będzie utrwalone orzecznictwo NSA.

Powołane interpretacja:

– interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 sierpnia 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4017.2.2026.1.EWJ

Powiązane
Kontrahent zmarł i nie zapłacił faktury? Skarbówka: VAT można odzyskać!
Kontrahent zmarł i nie zapłacił faktury? Skarbówka: VAT można odzyskać!
Wpis do wykazu z ustawy o KSC do 3 października! Uważaj, moratorium na kary może okazać się pułapką!
Wpis do wykazu z ustawy o KSC do 3 października! Uważaj, moratorium na kary może okazać się pułapką!
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
26 sie 2026

Odsetki od zaległej zaliczki na CIT lub PIT sięgają 10,5 proc. rocznie. Gdy sam wykryjesz niedopłatę i dopłacisz podatek, skarbówka żąda pełnej stawki, choć NSA pozwala zapłacić połowę. Może okazać się że korzystniej skorygować niedopłatę przy zeznaniu rocznym.
12 i 32 proc. oraz stawka pomostowa 24 proc. Reforma ma podnieść próg, ale jest jeden problem
26 sie 2026

Próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a między stawkami 12 i 32 proc. ma pojawić się stawka pomostowa 24 proc. Dla części podatników oznacza to niższe obciążenia, ale zapowiadane zmiany nie rozwiązują podstawowego problemu polskiej skali podatkowej. Maksymalna stawka nadal będzie osiągana przy stosunkowo niskim poziomie dochodów, a planowana reforma może jednocześnie ograniczyć możliwości korzystania z ryczałtu i odsunąć w czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Kwalifikacje podatnika a uzyskiwanie przychodu. Dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie kosztów studiów przedsiębiorcy
26 sie 2026

Czy kwalifikacje przedsiębiorcy mają wpływ na uzyskiwane przez niego przychody, a tym samym, czy koszty związane z ich podnoszeniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Dyrektor KIS wydający interpretację indywidualną nie miał wątpliwości związanych z granicą pomiędzy wydatkami osobistymi, a służbowymi.
Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów
25 sie 2026

Jak wygrywa się przetarg? Najczęściej nie dzięki największemu działowi prawnemu, ale dzięki dobrze dobranemu postępowaniu, poprawnej analizie SWZ, realistycznej wycenie i ofercie złożonej bez błędów formalnych. Wiele firm pyta też: jak stanąć do przetargu, jak znaleźć, kto wygrał przetarg i z jakiego powodu można unieważnić przetarg. W tym artykule pokazujemy, że do skutecznego udziału w zamówieniach publicznych nie zawsze potrzebujesz własnego działu przetargowego - możesz działać samodzielnie, z pomocą zewnętrznych ekspertów lub z narzędziami, które automatyzują monitoring, analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.

REKLAMA

CIT w Polsce to nie 19%. Największe grupy z GPW płacą średnio 33% podatku
25 sie 2026

Nominalna stawka CIT w Polsce wynosi 19%, ale rzeczywiste obciążenie największych grup kapitałowych jest znacznie wyższe. Z raportu Grant Thornton wynika, że w 2024 r. ich efektywna stawka podatkowa sięgnęła 33%. Skąd bierze się różnica i dlaczego firmy płacą fiskusowi więcej, nawet gdy ich zyski spadają? Dane pokazują też zaskakujący wynik dla spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – ich efektywna stawka wyniosła aż 54%.
Nowe podatki od 2027 roku. Firmy powinny przeliczyć i przemyśleć cały swój model finansowy – budżet, marża, płynność i ryzyka kolejnych zmian przepisów
25 sie 2026

Planowane przez rząd zmiany w PIT, CIT i ryczałcie będą miały dla przedsiębiorców znaczenie wykraczające poza samą wysokość podatku. Podniesienie progu PIT, wprowadzenie nowej stawki 24 proc., wyższy CIT dla największych firm oraz zmiany dotyczące ryczałtu oznaczają konieczność ponownego spojrzenia na sposób planowania wynagrodzeń, inwestycji, kosztów i przepływów pieniężnych. Dla części przedsiębiorców zmiany mogą oznaczać niższe obciążenia, dla innych wzrost kosztów. W obu przypadkach kluczowe będzie odpowiednio wczesne policzenie ich wpływu na biznes.
Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie odbija. Najnowsze dane GUS zaskoczyły rynek
24 sie 2026

Lipiec przyniósł wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost zatrudnienia. Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Czy to początek trwalszej poprawy na rynku pracy?
Nowy CIT dla największych firm. Projekt zakłada podwyżkę stawki do 22 proc.
24 sie 2026

Najwięksi podatnicy CIT mogą zapłacić wyższy podatek. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada wprowadzenie stawki CIT na poziomie 22 proc. dla określonej grupy największych przedsiębiorstw. Obecnie podstawowa stawka wynosi 19 proc.

REKLAMA

Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców
26 sie 2026

Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejsza propozycja zakłada obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania z 2 mln euro do 250 tys. euro. Projekt przewiduje również nową, 17-procentową stawkę dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.
Podatki 2027. Pierwszy próg PIT wzrośnie do 130 tys. zł, ale rząd podniesie też daninę solidarnościową
24 sie 2026

Rząd opublikował projekt zmian podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy próg PIT zostanie podniesiony do 130 tys. zł, a stawka dla kolejnego przedziału dochodów spadnie do 24 proc. Jednocześnie osoby z dochodami powyżej 1 mln zł zapłacą wyższą daninę solidarnościową, przedsiębiorców czekają zmiany w ryczałcie, a największe firmy zostaną objęte 22-proc. stawką CIT.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA